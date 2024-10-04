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Ливан. Арабы затрофеили израильский броневик
00:13 06.10.2024

MWM: отступающие израильские войска бросили бронетранспортер

Отступающие израильские войска оставили бронетранспортер "Хезболле", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают об обстоятельствах этой потери. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

MWM: отступающие израильские войска бросили бронетранспортер
Фото: Israel Defense Forces is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.
На снимках, опубликованных 3 октября источниками, связанными с ливанской военизированной группировкой "Хезболла", виден израильский бронетранспортер, брошенный отступающими израильскими войсками после попытки вторжения в Южный Ливан. Подтверждено, что израильские силы обороны вошли в страну в четырех районах в рамках операции "Стрелы Севера", и с тех пор они столкнулись с серьезным сопротивлением на всех направлениях и понесли значительные потери в ходе этого процесса.

Отказ израильских вооруженных сил от транспортных средств и вооружения далеко не беспрецедентен, поскольку "Хезболла" захватила значительные запасы оборудования, включая чувствительные высокотехнологичные системы, такие как управляемые ракеты "Спайк", после предыдущей неудачной попытки вторжения Израиля в 2006 году. Брошенная техника часто изучается с целью оценки ее эксплуатационных параметров или переосмысления технологий, хотя в случае бронетранспортера она, скорее всего, будет выставлена на всеобщее обозрение в качестве военного трофея после завершения боевых действий.

Все большее число источников сообщают о недавних потерях Израиля, которые, как сообщается, были особенно тяжелыми во время засады "Хезболлы" на их позиции. Сообщалось, что были уничтожены три израильских танка "Мекава", в то время как израильские источники сообщили о "большом количестве жертв" и эвакуации раненых с использованием по меньшей мере четырех вертолетов после нападения из засады, а 20 машин скорой помощи и несколько вертолетов позже доставили раненых в больницу Рамбам.

Сообщая о последующем инциденте 3 октября, "Хезболла" объявила о нападении на израильское подразделение: "Мы привели в действие взрывное устройство против подразделения бригады "Голани", которое пыталось обойти Марун-эль-Вас с запада, и это привело к гибели людей и ранениям".

Количество бронетехники, имеющейся в распоряжении Израиля, в настоящее время находится под вопросом, поскольку израильская армия потеряла сотни единиц бронетехники во время боевых действий с палестинскими военизированными группировками в секторе Газа, большинство из которых были потеряны в первые дни боевых действий, когда склады были переданы наступающим боевикам "Хамаса" и впоследствии сожжены.

Несмотря на весьма ограниченные противотанковые возможности ополченцев Газы по сравнению с "Хезболлой", потери израильской бронетехники за последний год были значительными, и на кадрах запечатлены многочисленные успешные операции по уничтожению израильских боевых машин в секторе Газа.

Уточнения
А́рмия оборо́ны Изра́иля (ивр. צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל‎ - Цва хагана́ ле-исраэ́ль) или сокращенно ЦА́ХАЛ (ивр. צה"ל‎ - Ца́халь / Ца́аль) - вооруженные силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

ХАМА́С (араб. حَمَاس‎, х̣ама̄с, букв. "воодушевление"; полное название - араб. حَرَكَة اَلْمُقَاوَمَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ‎, Х̣аракат аль-Мук̣а̄вама аль-ʾИсла̄мийя, букв. "Исламское движение сопротивления") - палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления.

Петр Ермилин - журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
4.10.24

Источник - Pravda.Ru
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