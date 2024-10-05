"Вредить, но по-хорошему". Как Россия может ответить на провокации Прибалтики, -

00:14 06.10.2024

"Вредить, но по-хорошему": Стариков рассказал, как Россия может ответить на провокации Прибалтики

В качестве ответной меры можно оставить дипломатов Литвы без личного транспорта



Литва продолжает накалять отношения с Российской Федерацией. После инцидента с изъятием с российского поезда маскировочных сетей со стороны страны появились новые провокации. Стало известно о задержании сотрудниками ФСБ РФ диверсантов украинской военной разведки, пытавшихся попасть в Россию с территории Литвы.



В качестве ответной меры можно оставить дипломатов Литвы без личного транспорта



По данным спецслужб, сперва ГУР поставило перед своими сотрудниками задачу сбора сведений о защищенности границы для заброски агентуры и совершения преступлений в России. "Собрав необходимые данные, сотрудники ГУР якобы попытались пересечь границу, но их поймали. Сопутствующей целью операции также называется "похищение ребенка", отцом которого является сотрудник украинской разведки. Заведено дело о шпионаже, фигуранты отправлены под арест", - отметил Telegram-канал "Шептун".



Вредили представители стран Прибалтики и ранее. На этой неделе в Литве изъяли посылки с маскировочными сетями, которые следовали в поезде из Калининграда в Москву. Сделали это сотрудники литовского таможенного департамента. Вещи, которые волонтеры планировали отдать бойцам Армии России, власти Литвы собираются нагло отдать на нужды боевиков Украины.



О том, как наказать страны-вредители, и будет ли эффективным ответом изъятие у них дипломатической собственности, "Московскому Комсомольцу" рассказал журналист, политолог и специалист по странам Балтии Андрей Стариков



"Это не подействует на них, - считает Стариков, - Я не сторонник того, чтобы воевать с прибалтами консульскими и дипломатическими учреждениями. Мы можем щелчком пальца понизить статус дипломатических отношений с ними, который, итак, пониженный: у нас нет послов с прибалтийскими странами, а есть поверенные в делах.



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Они нас действительно грабят, и не только в ситуации с маскировочной сетью, которую они похитили из поезда Калининград-Москва. Это урок нам, как не надо перевозить грузы - не стоит забывать, с кем мы имеем дело. Литва много раз вредила: например, когда был чемпионат мира по футболу, снимая с поездов наших болельщиков, обвиняя их в том, что они могут устроить беспорядки или применить физическую силу. Никаких иллюзий питать не нужно: отбитые соседи будут вредить нам везде, где смогут навредить. Однако у нас есть реальность на земле: наличие в Латвии и Эстонии большого количества как граждан России, так и просто наших соотечественников. Если мы будем воевать дипломатическими учреждениями, отнимем их посольские и консульские здания, то они по принципу взаимности отнимут наши, и мы не сможем оказывать нашим гражданам консульские и политические услуги, а потребность в текущей реальности только растет. Там хватает граждан России, нужна помощь посла и консула, если их арестовывают. Там хватает людей, которые готовят документы участников программы добровольного переселения в Россию. Там есть люди, которые обращаются по поводу воссоединения с семьями в России, есть военные пенсионеры, которым Россия выплачивает пенсии. Сломать это легко, и порой сделать это очень хочется, особенно когда они посягают на здания и собственность России на территории Латвии".



- Как же в таком случае можно ответить на подобные выходки?



- Мы должны использовать другие их уязвимые места: например, создавать проблемы для прибалтийских транспортников. Так или иначе компании из Прибалтики возят к нам грузы, но тут нужен точный подход и понимание, не занимаются ли этим наши люди. Комплиментарный к России бизнес, если он таким остается, наверное, трогать не надо, но есть и вопиющие случаи: я помню, как зарегистрированные в прибалтийских странах компании по микрозаймам раздавали в Псковской области пенсионерам эти самые микрозаймы под 30% годовых, обманывая их. Разумеется, это надо пресекать и обрубать на корню, но консульско-посольскую архитектуру нужно максимально сохранить, потому что там находятся наши люди, которые находятся в состоянии заложников у злых режимов, все ведущих к большому конфликту с нами. Нужно находить точки воздействия. Наверняка на балансе литовских ведомств в России находится какой-то автотранспорт, который можно изъять. Наверняка есть другие активы. Мы можем вот так "по-вредительски", но по-хорошему создавать сложности для работы их миссии в России. Это должно исходить не совсем со стороны государства. Приведу пример: наши дипломаты работают в западных странах в сложных условиях. И есть, допустим, наша миссия при какой-то организации. Назначается рабочая встреча. Наши дипломаты пытаются на нее поехать, но во дворе припарковался автомобиль и перегораживает дорогу. Водитель встает и уходит. Наверное, это не совсем государственное вредительство, но как-то такие ситуации создаются. Когда они заселяются в гостиницу, а под окнами собирается стихийный митинг и всю ночь орет оскорбительная и неприятная музыка. Это не государственная политика, но таким методом не дружественные страны создают нашим дипломатам дискомфорт, показывая свое отношение к ним. Однако в эту игру можно играть и вдвоем, главное - не нарушать закон.



Авторы: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

5.10.24