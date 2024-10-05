Любовь Степушова: Байден готовит американцев к... гражданской войне

00:15 06.10.2024

Байден готовит американцев к гражданской войне. Пусть убивают друг друга, а не нас



Байден сомневается, что выборы президента в США будут мирными. Ненависть в американском обществе зашкаливает, граждане готовы убивать друг друга.



Байден сомневается в мирном исходе выборов

Джо Байден в четверг решился на прямое общение с журналистами, впервые появившись в пресс-центре Белого дома за почти четыре года своего президентства.



Журналисты интересовались насущным - не скатится ли Америка в хаос после выборов. Байдена спросили, "будут ли выборы свободными, справедливыми и мирными".



"Я уверен, что это будет справедливо. Я не знаю, будет ли это мирно", - ответил президент США.



Он подчеркнул, что республиканцы даже не признали итоги предыдущих выборов.



"Я заметил, что кандидат в вице-президенты от Республиканской партии (Вэнс) не сказал, что примет результаты выборов, и даже не принял результаты прошлых выборов, я обеспокоен тем, что они собираются делать", - сказал Байден.



Байден отказал колеблющимся штатам в помощи, чтобы они не проголосовали

Беспокоится уже поздно, пора готовится к худшему.



Вот прошел сокрушительный ураган "Хелен", жертвами которого, предположительно, могли стать до 600 человек, согласно официальным данным. Более 2,2 млн потребителей остались без электроэнергии во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине. Жилье многих пришло в негодность.



В среду министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сообщил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) не может удовлетворить неотложные потребности этих штатов, так как у него нет достаточного финансирования. Первоначальная помощь пострадавшим выделяется всего в размере 750 долларов на человека.



Дональд Трамп обвинил в недофинансировании агентства Белый дом, который, по его словам, деньги из FEMA перенаправил в помощь мигрантам. Демократы ответили, что это конгресс недофинансировал агентство, где большинство составляют республиканцы. И скандал только разгорается. Сама FEMA даже завела специальный сайт, где опровергает "слухи". Но в условиях предвыборной войны, они множатся.



Так, например, в сети Х появился рассказ жителя Северной Каролины, который сообщает, что полиция штата установила бетонные заграждения, "чтобы ограничить передвижение входящих и выходящих людей, чтобы они не могли получить припасы".



Уже возмутился и Илон Маск - ему не дают завозить в разрушенные районы терминалы Starlink.



Все пострадавшие штаты - это колеблющиеся при голосовании штаты. И это объясняет слова Байдена о том, что никаких дополнительных средств пострадавшим выделено выделено не будет (а может, из своих фондов Украине же выделяет). Этого сделано для того, чтобы местная избирательная инфраструктура не была готова к выборам 5 ноября, и снялся вопрос о победе Трампа.



Пусть убивают друг друга, а не нас

Мирного исхода выборов трудно ожидать еще и потому, что политизировано все общество не только по территориальному признаку, но по горизонтали - от рабочих и госслужащих до армии.



Так, более 200 отставных военных генералов и адмиралов поддержали Трампа в открытом письме.



Они утверждают, что Америка находится на перепутье и сталкивается с экзистенциальным выбором: либо придерживаться конституции и "ее основополагающих традиционных ценностей, которые сделали Америку великой", либо продолжать движение по пути к "смертельной пропасти социализма и авторитарного культурного марксизма".



Письмо является ответным ударом на недавнее письмо ненавидящих Трампа бывших чиновников национальной безопасности, поддерживающих демократку Камалу Харрис.



"Китай, Иран, Россию, Северную Корею военные с двух сторон называют "террористами".



Что же, вывод напрашивается такой - пусть убивают друг друга, а не нас.



Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) - американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) - американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



Сезон атлантических ураганов - интервал времени, во время которого в Атлантическом океане к северу от экватора формируются тропические ураганы. Традиционно считается, что сезон начинается 1 июня, а заканчивается 30 ноября, однако эти границы являются условными, и тропические циклоны могут рождаться вне них.



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Автор

Любовь Александровна Степушова - обозреватель Правды.Ру

5.10.24