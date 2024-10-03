Абхазская катастрофа ничему не научила грузинских радикалов-украинобесов, - Петр Македонцев

00:32 06.10.2024 3 октября 2024



В Грузии перед парламентскими выборами, намеченными на 26 октября, не утихают политические страсти, в ходе которых на поверхность вылезло принципиальное различие между нынешней властью в лице умеренных евроатлантистов из "Грузинской мечты" и их оппонентов из числа радикальных евроатлантистов.



Одним из событий, вызвавших спор в грузинском обществе, стало размещение "Грузинской мечтой" 26 сентября предвыборных плакатов и видеоролика антивоенного содержания. Радикальные грузинские евроатлантисты были раздражены тем, что в этих материалах проводилось сравнение между мирной жизнью в современной Грузии и разрушениями на Украине, отказавшейся от выполнения Минских соглашений и вступившей в военное противостояние с Россией. "Грузинская мечта" подверглась критике как со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, так и со стороны министерства иностранных дел Украины.



27 сентября премьер-министр Ираклий Кобахидзе прокомментировал журналистам агитацию правящей партии:



"Сегодня мы напоминаем общественности о последствиях войны в целом и о том, чего мы избежали для нашей страны в 2022, 2023 годах, чего нам следует избегать. Это самое главное в основе этих парламентских выборов и после этих парламентских выборов".

Важно и то, что это заявление прозвучало 27 сентября, в "День памяти и надежды", как его называют в Грузии. Этот день связан с освобождением Сухума вооруженными силами Абхазии 27 сентября 1993 года, что в перспективе привело к окончанию грузино-абхазской войны 1992−1993 гг. И вот в 31-ю годовщину поражения грузинских формирований в битве за Сухум генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил:



"Потерянные территории, погибшие мирные жители, солдаты, десятки тысяч вынужденных переселенцев. Ничто не может утешить эту боль, однако, исходя из интересов Грузии, мы должны предпринять конкретные шаги по взаимному прощению и примирению. Я верю, что через развитие, взаимное уважение, прощение и мирным путем можно восстановить доверие, вернуть друг друга и достичь территориальной целостности страны. Память о героических воинах, а также ответственность перед будущими поколениями обязывают нас сделать это".

Понятно, что Абхазия и Южная Осетия как независимые государства после всего произошедшего не захотят быть регионами Грузии. Однако посыл "Грузинской мечты" о возможности невоенного восстановления границ Грузинской ССР путем прощения и примирения является своеобразным новшеством. Точно также новшеством является и недавняя инициатива почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили принести извинения за убийства жителей Южной Осетии грузинскими военными в августе 2008 года (см. Грузию раскололо "примирение" с Южной Осетией).



При этом надо сказать, что заявление мэра Тбилиси в связи с 31-й годовщиной окончания битвы за Сухум тоже не является случайным. Кроме трех главных виновников этой войны с грузинской стороны, ныне ушедших в мир иной - Эдуарда Шеварднадзе, министра обороны Тенгиза Китовани и вора в законе Джабы Иоселиани, со стороны Грузии действующим лицом был тогдашний премьер-министр Тенгиз Сигуа, который 23 октября 1992 года заявил:



"Абхазский конфликт можно решить только военным путем".

Тем более показательно, что спустя годы, 19 августа 2011 года, в РИА Новости было опубликовано интервью Сигуа корреспонденту "Московских новостей" в Тбилиси Михаилу Вигнанскому, в котором бывший премьер-министр Грузии и активный участник грузино-абхазской войны 1992−1993 гг. заявил:



"Что касается наших просчетов, то вот войну 2008 года начали мы. Мы начали обстреливать Цхинвали (грузинское название Цхинвала - столицы Южной Осетии. - П.М.), и это дало право после гибели российских миротворцев активно вмешаться российским войскам".

Тенгиза Сигуа нет на этом свете (он умер 21 января 2020 года), однако даже он, будучи одним из виновников войны в Абхазии, сумел извлечь уроки из прошлого и признать, что именно осуществленные по приказу Михаила Саакашвили обстрелы Цхинвала и целенаправленные убийства российских миротворцев привели к войне 2008 года.



А что же нынешние грузинские политики из числа оппонентов "Грузинской мечты"? А они ничему так и не научились. Например, Георгий Вашадзе, один из представителей "Стратегии Агмашенебели" (союзник "Единого национального движения", созданного Саакашвили) 27 сентября заявил:



"Этот позор („Грузинская мечта". - П.М.) обвиняет Грузию в начале войны, недостойно упоминает наших патриотов и извиняется перед врагом. Мы все вместе смоем его ровно за один месяц, 26 октября".

Поскольку правящая партия Грузии собирается извиниться перед населением Южной Осетии и, возможно, Абхазии, то врагами Вашадзе считает южных осетин и абхазов. А поскольку только извинения могут создать иллюзию восстановления границ Грузинской ССР, то в таком случае Вашадзе и ему подобные выступают за новые войны и этнические чистки, раз он считает нормальным убивать безоружных жителей Цхинвала. Впрочем, представитель "Стратегии Агмашенебели" особо и не скрывал воинственного отношения к южным осетинам, добавив, что залогом "восстановления территориальной целостности" являются не извинения, а "Европа, развитие и достоинство".



Недалеко от него ушел и один из лидеров "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе. Упомянув жертв грузино-абхазской войны 1992−1993 гг. с грузинской стороны, он заявил:



"Мы пришли сюда, чтобы очень громко заявить: Россия - агрессор, Россия начала эту войну, и граждане Грузии не будут извиняться перед агрессором, потому что все войны, которые начались в Грузии, были спровоцированы Россией. Я категорически против предательского заявления Бидзины Иванишвили, когда он приносит извинения оккупанту, зачинщику войны 2008 года. Ингурский мост отделил друг от друга два родственных народа, соседей, семьи, но мы должны превратить этот мост в символ объединения страны".

Комментировать бред про то, что все войны новейшего времени, в которых участвовала Грузия, возникли из-за России, нет смысла. Важно другое. Хазарадзе переврал слова Иванишвили, который говорил об извинениях перед населением Южной Осетии, а не о России.



То есть то, что признал участник грузино-абхазской войны Сигуа в 2011 году, не может признать значительная часть грузинского политикума и электората. Значительная часть грузинских политиков по-прежнему привержена жуткой смеси из дикой ксенофобии по отношению к абхазам, южным осетинам и ненависти к России. Это позволяет им считать приемлемым нарушение договоренностей, нападение на российских миротворцев и осуществление этнических чисток в отношении южных осетин и абхазов. Радикальные грузинские евроатлантисты не понимают или делают вид, что не понимают, что их воинственная риторика в совокупности с демонстративным отказом от извинений перед населением Южной Осетии и Абхазии не заставит Сухум и Цхинвал отказаться от независимости и не принудит Россию отказаться от политико-правовых последствий войны 2008 года. Да и как можно рассчитывать на положительные отклики из Сухума и Цхинвала, если радикальные грузинские евроатлантисты зачастую продолжают придерживаться тех же идеологем, что и привели к вооруженным конфликтам в конце 1980-х годов - фальсифицировать историю абхазов и южных осетин, называть их пришлыми народами и талдычить о древних исконных грузинских землях? При таком подходе радикальные грузинские евроатлантисты смогут добиться только усиления негативного отношения населения Абхазии и Южной Осетии к ксенофобской Грузии. К тому же, отказываясь осудить преступления против населения Южной Осетии в августе 2008 года, радикальные грузинские евроатлантисты разрушают одну из точек возможного консенсуса, который мог бы приблизить примирение сторон и решение конфликтов.



Хуже того: радикальные грузинские евроатлантисты готовы конфликтовать не только с Абхазией, Южной Осетий и Россией, но и со странами Азии, которые, признавая Грузию в границах Грузинской ССР, являются противниками Запада. 29 сентября, критикуя спикера парламента Шалву Папуашвили, один из лидеров "Единства - Национального движения" Серго Чихладзе заявил:



"Папуашвили - несерьезный политик, я бы его не назвал политиком. Как видно, его образцом для подражания являются не европейские и американские, а российские или иранские политики, лидеры ХАМАСа и „Хезболлы". Я соболезную Папуашвили и Кобахидзе в связи с уничтожением этих лидеров террористов, они, наверное, очень опечалены этим. Я не буду комментировать заявление Папуашвили. Этот человек своими бездумными, легкомысленными, антигрузинскими высказываниями превзошел Кобахидзе и Гарибашвили".

Так что Иран теперь тоже враждебная страна для радикальных грузинских евроатлантистов.



Ну и конечно же, ничему не научившиеся радикальные грузинские евроатлантисты подвержены украинобесию. Это касается не только боевиков "Грузинского легиона"** или "националов", использующих флаг Украины. Президент Зурабишвили тоже подвержена украинобесию. 1 октября во время Варшавского форума безопасности она заявила:



"Наше будущее также защищает Украина. Поскольку Украина борется за свою независимость и свободу Европы, она также борется за нашу свободу. Будущее Европы будет определяться исходом войны на Украине, выборами в Молдавии и выборами в Грузии. Это, например, сформирует безопасность и будущее Черного моря как моря сотрудничества, мира и взаимосвязанности. Это также определит роль Европы на Кавказе и участие наших западных партнеров. Будущее Армении, которая приближается к Европейскому Союзу, также находится под угрозой".

Как видите, будучи радикальной евроатлантисткой и украинобеской, Зурабишвили хочет превращения Грузии и Армении в марионеток Запада, враждующих с Россией. Не чуждо ей и разжигание межнациональной розни, что также прозвучало в Варшаве:



"У Грузии было много опыта отношений с Россией, задолго до 2014 года и до 2008 года. Это начиналось каждый раз, когда Грузия была независимой - в 1921 году и снова после обретения независимости в 1991 году. Грузинский народ знает, что прогибание не приносит мира или какой-либо формы примирения с Россией. Это просто не работает".

Вот не придет в голову Зурабишвили, что жители России не хотят снова сажать себе на шею Грузию, бывшую республикой-иждивенцем в Советском Союзе! При этом, отрицавшая российский военный план в отношении Грузии и обвинявшая "Грузинскую мечту" в продвижении интересов России, она все равно разжигала милитаристские настроения:



"Лучший ответ на все эти угрозы - солидарность с Украиной, укрепление обороны Украины и предоставление Украине возможности выиграть войну, которую они ведут - для нас".

С учетом того, что президент Грузии откровенно подыгрывает оппозиции, это означает, что в случае смены власти в Тбилиси в зоне специальной военной операции может увеличиться число грузинских радикалов-украинобесов, которые, наслушавшись бредней Зурабишвили и ей подобных, захотят встретиться с российской армией, которая, несмотря на санкции, объективные проблемы, неофициальное участие НАТО и авантюру узурпатора Владимира Зеленского в Курской области, не только предотвратила блицкриг ВСУ против ДНР и ЛНР, но и стала с боями продвигаться на Запад. 26 октября у Грузии будет шанс сказать "нет" тем, кто, будучи воинственными украинобесами, готов наступить на грабли, оставленные тремя сторонниками этнических чисток - Гамсахурдиа, Шеварднадзе и Саакашвили.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ



Петр Македонцев Источник - eadaily.com

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