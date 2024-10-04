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Диаспоры в РФ формируют параллельную серую реальность, - "Взгляд"
01:12 06.10.2024

Диаспоры формируют параллельную серую реальность
Эксперты: Диаспоры пытаются подменять собой власть

Диаспоры формируют параллельную серую реальность

Андрей Резчиков

Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты.

Директор ФСБ Александр Бортников в пятницу сообщил, что обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" вербовали в таджикской диаспоре в России. Организаторы теракта были участниками запрещенной в России группы "Вилаят Хорасан" (афганское крыло запрещенного в России "Исламского государства*" – ИГ) и действовали через интернет, находясь в Афганистане.

А в минувший четверг в Иркутске были задержаны лидеры диаспор по подозрению в организации незаконной миграции. По версии следствия, председатель узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования за деньги выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком для последующего оформления трудового патента и вида на жительство. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям "коммерческий подкуп" и "организация незаконной миграции".

Как заметил по этому поводу в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Андрей Медведев, "диаспоры в нынешнем виде представляют угрозу для государства", он считает их организациями с "признаками ОПГ", не имеющими ничего общего с культурно-языковыми традициями.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), военкор Александр Коц подчеркнул, что последние новости не вызывают "никакого удивления", а

диаспоры создаются для "формирования параллельной серой реальности, в которой приезжим будет комфортнее не соприкасаться с российским юридическим, экономическим, налоговым и социальным полями".

"Эти образования работают против ассимиляции приезжих", – считает Коц.

На весенней коллегии МВД президент России Владимир Путин поручил "кардинально обновить" подходы к миграционной политике ради обеспечения безопасности российского общества. Глава государства особо отметил, что в регулирование миграционного процесса необходимо внедрить современные цифровые электронные базы биометрических данных. "Тех, что сейчас работают, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски и рецидивы незаконной миграции", – говорил Путин.

Миграционная политика была в центре внимания прошедшего на этой неделе заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, явление нелегальной миграции в стране должно прекратиться. "Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально", – сказал вице-премьер.

Каким образом Россия должна фильтровать мигрантов
Уже в октябре Госдума планирует рассмотреть пакет из пяти законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Спикер палаты Вячеслав Володин говорил, что депутаты примут их до декабря. Целью законопроектов парламентарий назвал наведение порядка в миграционной сфере.

Инициативы ужесточают наказание за организацию незаконной миграции (за это предлагается ввести штрафы в размере от 5 до 10 млн рублей с конфискацией имущества), вводят новую ответственность для юрлиц за подделку документов и позволяют блокировать сайты с незаконными услугами для мигрантов.

В экспертной среде сходятся во мнении, что деятельность диаспор должна ограничиваться исключительно культурными функциями.

"Мы постоянно говорим о том, что диаспоры в нынешнем виде представляют угрозу для государства. Диаспоры сегодня – это посредники между криминальными сообществами, этническими группировками и властями. Мы видим, как на региональном уровне некоторые представители власти фактически начинают заигрывать с диаспорами, как на основе коррупции выстраиваются их отношения", – отмечает Кирилл Кабанов, член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета..

Эксперт считает, что закон "О национально-культурной автономии" 1996 года, которым, как правило, руководствуются диаспоры, "надо полностью закрывать". "Этот закон был принят при поддержке в том числе НКО, которые сейчас находятся в списке нежелательных организаций. Этот закон напрямую подрывает безопасность Российской Федерации", – добавил спикер.

По его словам, у этнических диаспор не должно быть юридического статуса в России. "Вместо них должны появиться культурные центры, где люди поют песни, танцуют, устраивают выставки народного творчества и костюмов. И на этом все! Диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления", – считает правозащитник. – "Сейчас мы можем сказать, что диаспоры не решают проблемы этнической преступности, а скорее, решают проблемы этнических преступников".

Что касается заявления директора ФСБ о вербовке террористов в таджикской диаспоре, Кабанов напомнил, что об этой проблеме говорилось давно.

"Таджикская диаспора наиболее подвержена воздействию радикалов и ваххабитскому влиянию", –

указывает правозащитник. Спикер добавил, что по этому показателю после таджикской диаспоры следует киргизская.

В этой связи интересны данные эксперта из еще одной страны Центральной Азии –Узбекистана – Бахтияра Бабаджанова, который ранее исследовал среду так называемых узбеков-репатриантов, которые были завербованы в ряды ИГ и которых вернули на родину в 2020-2021 годах. В основном это были женщины. Выяснилось, что у основной части этой группы репатриантов (более 150 семей) мужья работали в России, где основная их часть и была завербована в ряды ИГ.

Эксперт отмечает, что в стране пребывания трудовые мигранты ищут формы социальных коммуникаций с себе подобными, которые могут приводить к так называемой "реисламизации" мигрантов, ранее не слишком вовлеченных в религиозные практики. "Ислам, точнее, его коллективные ритуалы и легитимный статус этой религии в России, предоставляет наиболее доступный способ для такого рода коммуникаций (молитвы, послемолитвенное общение), дающий мощные стимулы единения и преодоления чувства отчуждения вдали от родины", – указывает Бабаджанов.

В то же время член Общественной палаты России Максим Григорьев указывает, что сегодня в России под диаспорами "подразумевается много разных организаций, которые поддерживают друг друга".

"Внутри диаспор есть и криминальные, и торговые отношения. Это сложные структуры, которые постоянно меняются.

На их фоне национально-культурная автономия – это более или менее официальное явление с понятными руководителями. Но и они могут способствовать нелегальной миграции и другим незаконным вещам", – отметил член ОП.

Григорьев согласен с тем, что закон "О национально-культурной автономии" не актуален, так как наделяет структуры мигрантов "серьезным лоббистским потенциалом, который часто используется против российского общества". "Если же выходцы, ставшие гражданами России, официально создают какие-то общественные организации, им этот закон тоже не нужен", – подытожил эксперт.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

5 окт. 24

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728166320


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