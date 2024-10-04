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КазПравозащитники призвали отменить штраф газете "Уральская неделя" за блиц-интервью об АЭС
01:18 06.10.2024

Казахстанские правозащитники призвали Верховный суд и Генпрокуратуру отменить постановление о штрафе, назначенном газете "Уральская неделя" за публикацию блиц-интервью об АЭС в Казахстане. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Международного фонда защиты свободы слова Adil Soz.

3 октября издание было оштрафовано на $230 по части 3 статьи 120 КоАП "Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан". Поводом для разбирательств стало интервью с несколькими горожанами на улицах Уральска. У них спрашивали, какое событие пройдет в стране 6 октября и как они относятся к проекту строительства АЭС. Кто-то из участников интервью поддерживал его, кто-то был против.

"В соответствии с п.1 ст.7 Конституционного закона "О республиканском референдуме", гражданам гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, в средствах массовой информации. Указанная норма закона означает, что журналисты вправе спрашивать и публиковать мнения граждан по вопросу референдума. При этом нет никакой разницы, СМИ публикует мнение одного, двух, десяти или ста граждан. Высказывание гражданами мнения в СМИ не означает проведение опроса общественного мнения (социологического опроса), к которому закон предъявляет особые требования", - подчеркнули в фонде Adil Soz.
В нем добавили, что судебная система Западно-Казахстанской области "расширительно истолковала закон". В то же время, любое сомнение в применении закона должно толковаться в пользу лица, привлекаемого к ответственности.

Ранее главред "Уральской недели" Тамара Еслямова заявляла, что не согласна со штрафом и намерена обжаловать его. Административное дело против издания она назвала "воспрепятствованием журналистской деятельности" и "результатом плохого образования сотрудников прокуратуры".

Референдум о строительстве АЭС пройдет в Казахстане 6 октября. В нем смогут принять участие свыше 12 млн казахстанцев. Гражданам предстоит ответить лишь на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

04.10.24

Источник - Фергана
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