В соглашении о передаче Узбекистану пансионатов на Иссык-Куле не оказалось упоминания об аренде

01:20 06.10.2024

Минюст Кыргызстана опубликовал текст соглашения о передаче Узбекистану четырех пансионатов на озере Иссык-Куль. В документе не обнаружено упоминание об аренде на 49 лет, о которой говорил кыргызский президент Садыр Жапаров.



"Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня четырех-пятизвездочных отелей: выплатить им предъявленную сумму у нас возможности нет", - рассказал Жапаров в августе 2023 года – спустя месяц после подписания соглашения.



Судя по тексту документа, пансионаты Узбекистану подарены, а не отданы в долгосрочное пользование. Узбекская сторона оформит права собственности на них, а получившие объекты узбекские организации вправе отчуждать их третьим лицам.



"При этом, Кыргызская сторона пользуется преимущественным перед третьими лицами правом приобретения объектов по их рыночной стоимости, оцениваемой международно-признанными независимыми оценочными организациями", - говорится в статье 4 соглашения.



Отметим, что документ был составлен на русском языке, стороны подписали его в Ташкенте 18 июля текущего года.



В Государственном агентстве по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) Кыргызстана также заявляли, что пансионаты "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и недостроенный объект "Бустон" переданы узбекской стороне в долгосрочное пользование на 49 лет.



Правительство Кыргызстана утвердило соглашение 23 сентября, президент Узбекистана ратифицировал документ 2 октября.



03.10.24



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