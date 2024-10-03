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В соглашении о передаче Узбекистану пансионатов на Иссык-Куле не оказалось упоминания об аренде
01:20 06.10.2024

Минюст Кыргызстана опубликовал текст соглашения о передаче Узбекистану четырех пансионатов на озере Иссык-Куль. В документе не обнаружено упоминание об аренде на 49 лет, о которой говорил кыргызский президент Садыр Жапаров.

"Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня четырех-пятизвездочных отелей: выплатить им предъявленную сумму у нас возможности нет", - рассказал Жапаров в августе 2023 года – спустя месяц после подписания соглашения.

Судя по тексту документа, пансионаты Узбекистану подарены, а не отданы в долгосрочное пользование. Узбекская сторона оформит права собственности на них, а получившие объекты узбекские организации вправе отчуждать их третьим лицам.

"При этом, Кыргызская сторона пользуется преимущественным перед третьими лицами правом приобретения объектов по их рыночной стоимости, оцениваемой международно-признанными независимыми оценочными организациями", - говорится в статье 4 соглашения.

Отметим, что документ был составлен на русском языке, стороны подписали его в Ташкенте 18 июля текущего года.

В Государственном агентстве по управлению государственным имуществом (ГАУГИ) Кыргызстана также заявляли, что пансионаты "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и недостроенный объект "Бустон" переданы узбекской стороне в долгосрочное пользование на 49 лет.

Правительство Кыргызстана утвердило соглашение 23 сентября, президент Узбекистана ратифицировал документ 2 октября.

03.10.24

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Примечание ЦА,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 7. Сроки пользования земельным участком землепользователями
1. Пользование земельным участком может быть бессрочным (без указания срока) или срочным (временным).
2. Срочным (временным) пользованием земельным участком, в том числе и на условиях договора аренды, признается пользование землей, ограниченное сроком до 50 лет. По истечении данного срока по согласованию сторон сроки пользования земельным участком могут быть продлены.
3. Иностранным лицам земельные участки предоставляются только в срочное (временное) пользование.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728166800


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