От удара Израиля в мечети города Дейр-эль-Балах (сектор Газа) погиб 21 человек

05:32 06.10.2024

Количество погибших в мечети города Дейр-эль-Балах в результате удара израильской армии выросло до 21 человека.



Об этом, со ссылкой на местные спасательные службы сообщает информационное агентство "Франс Пресс". Палестинское информационное агентство Safa ранее сообщало лишь о тринадцати погибших.



Армия Израиля объявила о том, что удары по мечети и школе в Дейр-эль-Балахе были нанесены потому, что там якобы скрывались боевики ХАМАС.



Ранее "СП" писала о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко ответил на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за прекращение поставок оружия Израилю ради урегулирования конфликта в Газе.