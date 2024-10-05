Фолклендская война 2.0: Аргентина с российскими "Яхонтами" имеет все шансы разгромить Британию, - СП

08:24 06.10.2024 5 октября 2024



Лондон может дать России хороший шанс поквитаться за все, что "нагадила англичанка"

Дмитрий Родионов

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Владимир Сапунов Игорь Шатров



Аргентина намерена вернуть полный суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино. Таким образом она отреагировала на решение Лондона передать Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане.



"Гражданам Маврикия удалось вернуть себе территорию Чагос. Эта веха означает конец последней английской колонии в Африке. Мы приветствуем этот шаг. Следуя по пути, который мы начали, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами", - написала она в соцсети.



Аргентина готова снова воевать? Предыдущая попытка отобрать острова окончилась неудачей. Или есть иные способы вернуть острова?



- Аргентина давно оспаривает права на эти земли, позволяющие контролировать пути из Атлантического океана в Тихий, - поясняет руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.



- История вопроса теряется в веках. Мальвинские острова были открыты в 1520 году португальским мореплавателем Эштебаном Гомешем, командовавшим кораблем "Сан-Антонио" на службе у испанской короны в экспедиции Фернана Магеллана. Однако на право считаться первооткрывателями архипелага претендуют и англичане.



Вообще по причине своего выгодного географического положения в районе мыса Горн острова интересовали многих и потому в былые времена неоднократно переходили из рук в руки.



В последний раз Великобритания и Аргентина оспаривали принадлежность островов в ходе военного конфликта 1982 года, результатом которого стало поражение Аргентины. Сейчас на островах расположены британские военно-морская и военно-воздушная базы.



Новый виток напряженности между Аргентиной и Великобританией возник после того, как в 2010 году британские компании начали разработку месторождений нефти на шельфе возле островов.



"СП": Неожиданно слышать это от правительства прозападного Милея. Милей не боится серьезно поссориться с Британией?



- Как бы там ни было, но Милей опирается на поддержку избирателей, а те, естественно, считают острова принадлежащими Аргентине. Заявление аргентинского министра иностранных дел - это, конечно, популистское заявление.



Оно должно подыграть настроениям народных масс, отвлечь их от положения в экономике Аргентины, которая находится в глубоком пике. Ни на отношениях Аргентины с Великобританией, ни на отношениях с Западом в целом такая риторика не скажется.



"СП": Насколько эти претензии исторически обоснованы?



- В своих претензиях Аргентина апеллирует к англо-испанскому соглашению 1771 года, согласно которому Британия признает права Испании на острова. С 1776 до 1811 года на островах сохранялось испанское поселение, управляемое из Буэнос-Айреса как часть вице-королевства Рио-де-ла-Плата. Последнее же включало в себя территории современных государств Аргентина, Уругвай, Парагвай и Боливия.



"СП": Тем не менее, жители островов на референдуме 2013-го года проголосовали за сохранение британского суверенитета. Да и трудно представить себе человека, который бы променял британский паспорт на аргентинский. Буэнос-Айресу тут есть что ловить вообще?



- Напомним, что аргентинский МИД выступил с заявлением на фоне решения Лондона передать Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане. Глупо было бы упускать такой момент и не напомнить о Фолклендах (Мальвинах). Рассчитывать на скорый и полный уход Великобритании из субантарктической зоны не стоит.



Однако поддерживать это наследие колониализма - свои заморские территории - становится все накладнее для британского бюджета. И, возможно, рано или поздно это произойдет в том же формате, что и с Чагосом. Лондон, как известно, сохранит в течение 99 лет контроль над британско-американской базой на крупнейшем острове архипелага - Диего-Гарсия.



"СП": Интерес России тут есть? Зона антарктического шельфа, все-таки. Имеет ли смысл поддержать Аргентину назло Британии? Но с Милеем у нас, кажется, не самые радужные отношения…



- Антарктида является достоянием человечества и не может быть использована в интересах отдельных государств. Так гласит международное право. Правда, рассчитывать на соблюдение правовых норм со стороны Запада не приходится. И, конечно, Россия в данном споре на стороне Аргентины, какими бы ни были наши отношения с тем или иным правительством этой страны.



"СП": В 2020 году посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва "всегда будет поддерживать" Аргентину в ее стремлении отобрать у Британии Фолклендские острова. А чем, кроме слов, поддержать можем? Деньгами? Ракеты дадим в случае новой войны?



- У России, как уже было сказано, не столь теплые отношения с нынешними властями Аргентины. Но на дипломатическую поддержку России в этом вопросе в рамках ООН Аргентина всегда может рассчитывать.



Россия выступает против неоколониализма, а заморские территории Великобритании вроде Фолклендских островов - это и есть завуалированные колонии XXI века. И рано или поздно подобные территориальные образования должны обрести независимость или вернуться в состав государств, от которых были отторгнуты.



- Конечно, в этом заявлении больше популизма, - считает военно-политический эксперт Владимир Сапунов.



- Но давайте не забывать, что Милей все же больше проамериканский и произраильский президент, чем пробританский. Несмотря на все единообразие политики в отношении, скажем, России, интересы в других частях света у США и Британии могут и отличаться.



Впрочем, в отношении Мальвинских островов этого особо замечено не было.



"СП": Давайте вспомним историю вопроса. Предыдущие власти выдвигали претензии Лондону?



- Наиболее активно себя вела в этом отношении перонистка Кристина Киршнер. Она и открытые письма в британские СМИ писала и сравнивала референдум о статусе Фолклендов с Крымом. До этого активничал ее муж Нестор Киршнер.



Пожалуй, наиболее решительный шаг был сделан в 2015 году. Тогда аргентинский суд заморозил счета и арестовал имущество шести западных компаний, работающих на архипелаге, на сумму в 156 миллионов долларов.



Основание для судебного постановления - ведение экологически небезопасных работ в территориальных водах Аргентины, а также то, что бурение выполняется без "разрешения или концессии, выданных компетентным органом Аргентины".



Тогда же обещали и наложить санкции на имущество этих компаний за рубежом. Это британские Premier Oil, Rockhopper Exploration и London HQ’d Falkland Oil, американская Noble Energy и французская Edison International Spa.



Но, как вы понимаете, до правоприменительной практики не дошло. Все ограничилось символическими жестами.



Тем не менее, на всякий случай после этого Великобритания увеличила свое военное присутствие в регионе, усилив свой флот новейшим эсминцем Dauntless и подводной лодкой типа "Трафальгар".



"СП": Насколько эти претензии обоснованы? Трудно представить себе, что жители островов вдруг захотят стать аргентинцами…



- Ну, а если провести сейчас референдум на острове Диего-Гарсия и других входящих в архипелаг Чагос, откуда в 1960-е было выселено большинство коренного населения?



На Диего-Гарсия все 3 тысячи жителей служат на британо-американской военной базе. И тем не менее Британия пошла на то, чтобы острова Маврикию отдать.



Понятно, что референдум 2013 года мог принести только один результат, учитывая, что там живут почти сплошь британцы. Именно манипулируя интересами британцев, правительство Тэтчер начало агрессию в 1982 году. Мол, хунта Роберто Виолы и Хорхе Виделы ущемляла их интересы.



А с тех пор еще добавились новые переселенцы из Британии и трудовые мигранты с Филиппин, Перу и так далее. Однако географически ведь Мальвины - это продолжение Огненной Земли, на которой британцы в свое время просто волюнтаристски установили "Юнион Джек".



"СП": Есть ли у Буэнос-Айреса какие-то шансы отобрать острова? Можно ли говорить об ослаблении британского военного потенциала?



- Конечно, Британия сейчас уже даже не в состоянии "Britannia rules the waves". Оно уже даже не то, что было во время войны за Мальвинские (Фолклендские) острова с Аргентиной в 1982 году. Есть большие сомнения в том, что британские ВМС сейчас смогли бы провести войну так эффективно, как это было 42 года назад.



Скажем, к концу 2024 года в строй должны были встать новые фрегаты типа 26 - новейшие корабли, созданные специально для охоты на подводные лодки противника. Но их строительство отложено до 2028 года.



Летом 2023 года Министерство обороны Великобритании опубликовало данные, согласно которым из 12 фрегатов типа 23 три - HMS Iron Duke, HMS St Albans и HMS Sutherland - в 2022 году не выходили в море.



Адмиралы постоянно жалуются на нехватку кораблей и личного состава. Так что состояние британского флота уже пару десятилетий вызывает серьезные вопросы. Хотя, конечно, Британия при этом остается серьезной морской державой.



Но и у Аргентины есть свои проблемы. Самая известная из них - гибель субмарины "Сан-Хуан" (типа "Санта-Крус", TR-17000), на которой находились 44 человека. Она затонула в Южной Атлантике, в заливе Сан-Хорхе, в 400 километрах от Патагонии в ноябре 2017 года.



Подводная лодка "ARA San Juan" была собрана в ФРГ в 1985 году и находилась в починке с 2007 по 2014 годы, после чего должна была прослужить еще 30 лет. Но не прослужила. Сейчас у ВМС Аргентины 2 функционирующих подводных лодки: "Санта-Крус" (тип "Санта-Крус") и "Сальта" (тип 209). А ведь именно субмарины были гордостью аргентинского флота в последние десятилетия.



Аргентина, как и остальные крупнейшие латиноамериканские страны, сейчас пытается наладить собственное производство вооружений на основе европейских технологий, то есть патентов. До паритета с Британией пока далеко. Но, еще раз - думается, сейчас шансов больше, чем в 1982 году.



"СП": У нас в этой истории какой интерес?



- На встрече с Кристиной Киршнер в 2015 году Путин кратко и емко выразил позицию нашей страны: "Россия поддерживает стремление Аргентины к проведению прямых двусторонних переговоров с Великобританией с целью скорейшего мирного урегулирования спора вокруг Мальвинских островов".



Все предельно ясно - за кого мы. Но открыто в этот конфликт предпочитаем не вмешиваться.



"СП": Россия чем-то может помочь? Не пора ли нам "Яхонтами" с Буэнос-Айресом поделиться?



- Сейчас, когда обсуждается, как именно Россия должна ответить на поставки британского оружия и инструкторов на Украину, Мальвины - это весьма перспективный вариант. Вот бы у Аргентины появились наши ракеты, БЭКи, БПЛА, инструкторы, средства ПВО. Все, чем можно затруднить действия британских военных в регионе.



А РЭБ наших подлодок? Ну, и тому подобное.



Разумеется, все это на будущее. При нынешнем правительстве Аргентины такой вариант сотрудничество маловероятен. По крайней мере, открытый. Источник - свободная пресса

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