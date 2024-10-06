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США захлебнулись иранской нефтью, - Сергей Савчук
08:37 06.10.2024

06.10.2024

Сергей Савчук

Наземное вторжение Израиля в Южный Ливан и предшествовавший этому массированный ракетный обстрел со стороны Ирана резко сместили фокус мировой политики на Ближний Восток. Оно и понятно: исход украинского конфликта, что бы там себе ни фантазировали в Киеве, в глобальном смысле не способен оказать значимого влияния на геостратегический расклад. А вот стремительно нагревающийся и все более ощутимо пахнущий кровью конфликт на юге для глобальных игроков несет целый комплекс сложностей.

Ведущие западные издания хором пишут о лихорадочной работе американского дипломатического корпуса в регионе. Птенцы гнезда Энтони Блинкена одновременно ведут переговоры с Тель-Авивом относительно его планов по нанесению ударов по иранским нефтеносным месторождениям, попутно прощупывая позицию соседних государств. Reuters с ссылкой на собственные источники пишет, что неназванные страны региона (а по логике географии это Сирия, Иордания и Ирак) ответили категорическим отказом на запрос открыть свое воздушное пространство для пролета израильских ракет. Естественно, подобное заявление может быть дезинформацией для обмана иранского военного командования. Но здесь нелишним будет напомнить, что эти же страны особо не препятствовали пролету ракет иранских, разве что Иордания вяло изобразила перехват, сбив незначительное их количество.

Картину дополняет Financial Times. Она пишет, что Евросоюз тоже отправил своих эмиссаров в Израиль с настойчивой просьбой не наносить ответных ударов по нефтехранилищам Ирана. Отмечается явное неудовольствие евродипломатов, так как Тель-Авив никаких гарантий им не дал. По словам одного из посланцев, Брюссель крайне разочарован таким ответом и тем, сколь ничтожно влияние ЕС на ближневосточные процессы.

Дипломаты за то и получают свои деньги, что способны похоронить под толстым слоем заковыристой словесной шелухи истинный смысл. Ведь Вашингтон и Брюссель плевать хотели на количество жертв в секторе Газа и Ливане, их интересует только одно - персидская нефть как геостратегический фактор долгосрочного влияния.
Кстати, дистанционно сцепившиеся Израиль и Иран как нельзя лучше показывают, что влияние Вашингтона на мощные региональные центры достаточно опосредованное. И даже при критической зависимости, как в случае с еврейским государством, местные "ястребы" ведут довольно независимую и агрессивную политику без ежеминутных оглядок за океан.

Насколько успешны были рейды примирительной американской дипломатии - неизвестно. Зато известен перечень потенциальных целей на территории Ирана, куда может быть направлен удар возмездия. К их числу относятся нефтеперерабатывающий комбинат вблизи Тегерана, НПЗ Abadan, нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивной терминал Bandar Abbas, соседствующий с ним на побережье НПЗ Persian Gulf Star мощностью почти полмиллиона баррелей в сутки, громадный морской терминал Kharg Island (с мощностями хранения и перевалки до 28 миллионов "бочек"), а также строящаяся АЭС "Бушер". То, что последний объект - недостроенная мирная станция, априори не способная быть вовлеченной в процесс ядерного вооружения Тегерана, никого особо не волнует.

И здесь мы постепенно подходим к главному, а именно: почему американские геополитические композиторы столь бережно трогают ближневосточные струны, а Джо Байден даже брякнул, что действия Израиля выводят его из зоны комфорта.

В случае если Израиль "вынесет" ключевые персидские НПЗ и нефтехранилища, это мгновенно взвинтит мировые цены на нефть. ОПЕК+ уже заявила, что имеет резервы для замещения иранского экспорта, но, если Тегеран в ответ начнет крушить нефтедобычу в соседних странах региона, это приведет к региональному, а возможно, и мировому кризису. В моменте ОПЕК+ располагает примерно шестью миллионами баррелей резерва в сутки, о готовности резко нарастить добычу уже заявили Саудовская Аравия (плюс три миллиона) и ОАЭ (плюс 1,4 миллиона "бочек" в сутки).

На первый взгляд, достаточно, ведь Иран экспортирует порядка 1,7 миллиона баррелей сырой нефти в сутки плюс 240 тысяч "бочек" мазута. Загвоздка в том, что ключевым покупателем иранской нефти и продуктов является Китай, туда уходит почти половина всего экспорта, и Пекин явно не обрадуется такому пинку под дых своему энергобалансу. А отношения между США и КНР и так далеки от идеальных.

Штаты как одного из крупнейших экспортеров нефти выключение иранского нефтяного потока в целом устраивает. По оценке Goldman Sachs, даже первичный израильский удар вызовет удорожание нефти в среднем на 20 долларов за баррель, а в случае расползания конфликта на весь Ормузский пролив пределом не будет и 150 долларов за "бочку". Но американцы не единственные продавцы на рынке. Рекордные котировки принесут баснословные прибыли тем же саудитам, которые и так все дальше уходят с американской орбиты влияния. Эр-Рияд уже ведет крайне независимую политику, на равных торгуясь со вчерашним сюзереном.

Ну и конечно, здесь очень важен российский фактор.
Три года весь коллективный Запад из кожи вон лезет, пытаясь ограничить доходы Москвы от экспорта нефти. Бесконечно повторяется, что это осушит государственный бюджет и вынудит Россию свернуть боевые действия на Украине. Израильский удар по нефтяным полям Ирана, будь то Гаджаран, Марун, Аваз Банджистан, Ага Джари, Радж-и-Сафид, Парс или Биби Хаким, станет сродни распахнутым створкам плотины, сквозь которые в российский бюджет хлынет денежная лавина. Это понимают в Вашингтоне, понимают в Киеве и Брюсселе.

Потому США вынуждены балансировать между жадностью собственных нефтяников, интересами своего стратегического союзника Израиля, необходимостью поддерживать Украину и сдерживать Москву, не дать арабским странам слишком много свободы, а также не войти преждевременно в клинч с Китаем. Геополитика - это аптекарские весы, только на них не две, а сто чашек сразу.

6.10.24

Источник - ria.ru
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