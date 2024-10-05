Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году

09:16 06.10.2024

Минэнерго Казахстана: в этом году Астана не станет резервировать бензин в России

Александр Афонин



В текущем году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осень. Об этом сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС, передает РИА Новости.



"Ежегодно мы резервируем на осень 50-70 тысяч тонн бензина в России и даем возможность операторам импортировать при необходимости данные объемы в случае [...] дефицита. То есть сейчас этой потребности нет", - сказал глава ведомства.



При этом 2 октября в Министерстве энергетики РФ сообщили, что Россия может увеличить поставки газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - центр". В ведомстве подчеркнули важность совместной разработки шельфовых месторождений Каспийского моря странами для двусторонних отношений.



В июле стало известно, что поставки товаров из Казахстана в Россию за период с января по май выросли на 5,7% в годовом выражении, достигнув $2,8 млрд. Кроме того, экспорт из РФ в республику за пять месяцев снизился на 10,1%.



Ранее Россия нарастила нефтяные доходы вопреки падению цен на нефть.