КырКриминал. Бывший смотрящий Балыкчы "Сапа" отрекся от своего статуса и воровской идеи. Перевоспитался?

10:14 06.10.2024

Бывший смотрящий Балыкчы "Сапа" отрекся от своего статуса и воровской идеи, - ГКНБ



5 октября 2024

Бывший смотрящий за городом Балыкчы, известный в криминальном мире по прозвищу "Сапа" отрекся от своего статуса и воровской идеи. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



Сотрудники госкомитета провели мероприятия в отношении "Сапа", который состоит в базе данных АБД-ТОР как активный член ОПГ Камчы Асанбека (Кольбаева).



"В ходе мероприятий "С.С.Т." полностью осознал пагубность своих действий, отказался от причастности к криминальным группировкам, а также отрекся от своего статуса и воровской идеи", - говорится в сообщении.



По данным ГКНБ, "С.С.Т." обязуется соблюдать законы и жить "как добропорядочный гражданин".