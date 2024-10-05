|КырКриминал. Бывший смотрящий Балыкчы "Сапа" отрекся от своего статуса и воровской идеи. Перевоспитался?
10:14 06.10.2024
Бывший смотрящий Балыкчы "Сапа" отрекся от своего статуса и воровской идеи, - ГКНБ
5 октября 2024
Бывший смотрящий за городом Балыкчы, известный в криминальном мире по прозвищу "Сапа" отрекся от своего статуса и воровской идеи. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
Сотрудники госкомитета провели мероприятия в отношении "Сапа", который состоит в базе данных АБД-ТОР как активный член ОПГ Камчы Асанбека (Кольбаева).
"В ходе мероприятий "С.С.Т." полностью осознал пагубность своих действий, отказался от причастности к криминальным группировкам, а также отрекся от своего статуса и воровской идеи", - говорится в сообщении.
По данным ГКНБ, "С.С.Т." обязуется соблюдать законы и жить "как добропорядочный гражданин".