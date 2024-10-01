Какие богатства были у манапов и последнего кыргызского хана

10:18 06.10.2024

Какие богатства были у манапов и последнего кыргызского хана - обзор



В последние годы в Кыргызстане растет интерес к истории. У многих семей есть предания о богатствах предков, но часто в них отсутствуют цифры. Sputnik разузнал о капиталах и об имуществе богатых кыргызов.



Одного из кыргызских манапов называют "пионером промышленного капитализма", другого - "первым кыргызским капиталистом". Речь о людях, которые жили в период с середины XIX до начала XX века. Кстати, хотя скот был главным источником богатства, у некоторых зажиточных кыргызов имелись и другие активы.

Важные нюансы



Во-первых, надо понимать, что далее пойдет разговор не обо всех активах, а только о тех, которые упомянуты в письменных источниках. Во-вторых, даже эти цифры по разным причинам могут быть занижены или завышены, тем не менее они демонстрируют приличные размеры богатств.



Еще одно важное примечание: в некоторых случаях указаны царские рубли. В разные годы курс этой валюты отличался, мы взяли за ориентир данные из журнала "Наука и жизнь", где говорится, что в дореволюционной России средняя семья тратила на продукты питания примерно 25 рублей в месяц.

Имущество Ормон-хана, одного из манапов бугу и других крупных феодалов

В середине позапрошлого века была предпринята попытка объединения кыргызов. В 1842 году на курултае ханом избрали манапа племени сарыбагыш - Ормона. Он погиб в 1845-м.



Как писал историк и этнограф Саул Абрамзон, Ормон-хан обладал крупным капиталом: 4 тысячи овец и тысяча лошадей.

Казахский ученый Чокан Валиханов отмечал, что племя бугу, состоявшее из 10 тысяч хозяйств, совокупно имело до полумиллиона овец, по 100 тысяч голов лошадей и верблюдов, 50 тысяч коров. Самый богатый манап этого племени имел более 3 тысяч лошадей, около 3 тысяч овец и 50-100 голов крупного рогатого скота. У бедняков было всего по несколько овец, так что разница огромная.

Но богачи владели не только скотом. Известно, что у манапа племени бугу Боромбая в собственности были хлебные склады и фруктовый сад. Алымбек датка, помимо других активов, имел в Ферганской долине пахотные участки, которые закрепил за собственным медресе.



Знаменитый манап сарыбагышей Шабдан управлял довольно большой территорией, где проживало внушительное число людей. Он был неоднократно награжден за свои заслуги и даже получил в пожизненное пользование 400 десятин (более 400 гектаров) земли. Логично, что манап имел приличное состояние, но точных цифр найти не удалось.



Однако есть данные об имуществе его сыновей:

старший сын Хисаметдин (Исаметдин) основал крупное земледельческое хозяйство на площади порядка 100 гектаров, в том числе 18 гектаров фруктового сада с большими посевами люцерны, имевшей спрос на местном рынке (однажды изыскательской партии инженера Васильева продали люцерну на 1 700 рублей);

второй сын Мокуш основал высокотоварное коневодческое хозяйство, в табуне было 200 лошадей (преобладали улучшенные породы);

третий сын Кемель имел большую пасеку (до 300 ульев), продукция которой поступала в продажу (в один из сезонов в Ташкент отправили около 11,5 тонны меда);

четвертый сын Аман, как пишет Абрамзон, был своего рода пионером промышленного капитализма - имел кожевенный завод, оборотный капитал которого составлял примерно 3 тысячи рублей.

Отношение к промышленности имел и манап Туркмен Сарпеков. Известно, что он владел большим капиталом за счет торговли скотом, ростовщических операций и мануфактуры (что на ней производили, не уточняется).



Манап Узбек был крупным скотопромышленником и, по словам Абрамзона, "почти миллионером", так как имел около 80 тысяч овец (при пересчете всего скота в мелкий). Скорее всего, речь идет о племяннике знаменитого Байтика Баатыра и деде одного из основателей кыргызской государственности Абдыкерима Сыдыкова - Узбеке Бошкоеве. Несколько лет назад одно СМИ опубликовало материал о нем, где Бошкоева назвали первым кыргызским капиталистом.



Как писал о Бошкоеве ученый Владимир Плоских, манап успешно занимался животноводством, торговыми операциями и благотворительной деятельностью. Известно также, что он был сторонником России, получил различные царские награды. Также был награжден медалью Красного креста "в память об участии в деятельности общества во время русско-японской войны 1904–1905 годов".



Крупный манап из племени солто Чолпонкул Тынаалин (троюродный брат Бошкоева) в пересчете на мелкий скот имел 44 тысячи овец. В подчинении у него находились 19 более мелких манапов, в стадах которых совокупно насчитывалось 919,4 тысячи овец.

Отметим, что многие богачи строили мечети и медресе и брали на себя расходы по их содержанию. То есть такие траты были им вполне по карману.



Бакыт Толканов

Использованные источники: учебник В. Мокрынина и В. Плоских "История Кыргызстана", С. Абрамзон "Манапство и религия", "Современное манапство в Киргизии", В. Плоских "А. Сыдыков: героическая и трагическая судьба переводчика периода восстания 1916 года".

1.10.24