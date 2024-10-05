Талибы не террористы? Об итогах шестого заседания Московского формата консультаций по Афганистану

10:32 06.10.2024 Власть берущие: талибы не смогли сформировать инклюзивное правительство

Будет ли это препятствием для укрепления отношений Москвы и Кабула



Семен Бойков



Движению "Талибан" (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) пока не удалось сформировать инклюзивное правительство. Об этом "Известиям" заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, талибам еще предстоит это сделать. При этом дипломат отметил, что принципиальное решение об исключении талибов из списка террористов в России уже принято высшим руководством, однако это необходимо сделать в рамках законодательства. 4 октября состоялось шестое заседание Московского формата консультаций по Афганистану, в рамках которого страны выразили надежду на умеренное, компетентное и инклюзивное управление со стороны движения. Эксперты отмечают, что Россия заинтересована в стабильности внутриполитической ситуации в республике. А сотрудничество с талибами ей выгодно для обеспечения безопасности в регионе.



Вопросы к правительству Афганистана



Движению "Талибан" пока не удалось сформировать инклюзивное правительство, сказал "Известиям" специальный представитель президента РФ по делам Афганистана Замир Кабулов.



- Пока нет, это впереди, - ответил он на соответствующий вопрос.



Обещание создать политически инклюзивное правительство, в которое бы входили представители не только пуштунов, но и узбеков, таджиков и других национальностей, "Талибан" дал еще осенью 2021-го, когда пришел к власти. Россия не раз подчеркивала необходимость выполнения этого условия для официального признания талибов легитимной властью в Афганистане. Кроме того, Москва регулярно отмечала, что ожидает от движения соблюдения базовых прав человека - в первую очередь женщин. Впрочем, ранее Замир Кабулов пояснил, что вопрос прав - скорее не условие, а пожелание РФ.



- Да, нам не нравится их отношение к обучению, работе женщин и девушек. Мы бы хотели, чтобы этот вопрос был урегулирован так, как мы это видим и многие другие страны. Раз мы в начале разговора сказали, что мы имеем дело с суверенными властями, мы обязаны тогда также учитывать их суверенное право, - отмечал он. - Им тоже, может, не все нравится, как устроено у нас с вами в России, в других странах. Но они не позволяют себе требовать и поучать, чтобы мы внесли изменения. Поэтому, руководствуясь принципом невмешательства во внутренние дела, мы выдвигаем это не как условие, а как пожелание.



Вопросы создания инклюзивного правительства и соблюдения прав афганцев также обсуждались в рамках шестого заседания Московского формата консультаций по Афганистану, которое состоялось 4 октября в гостинице "Президент-отель" в российской столице. Делегацию талибов возглавил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Амир Хан Муттаки. Во встрече приняли участие представители РФ, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.



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"Стороны выразили надежду на умеренное, компетентное и инклюзивное управление со стороны де-факто властей Афганистана для защиты основных прав и интересов всего афганского населения, включая женщин, девочек и все этнические группы, и на продолжение работы в интересах всего афганского народа", - говорится в совместном заявлении.



В верхушке талибов действительно встречаются представители непуштунских народов, но они не играют серьезной роли в политике страны. При этом талибы и так считают свое правительство инклюзивным. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отмечает, что хотя в нынешнем правительстве доминируют этнические пуштуны, Россия может проявить определенную гибкость при признании "Талибана".



- В нынешнем правительстве есть представители узбеков, таджиков, в том числе в военных структурах. Это было еще на момент осени 2021 года. Они давно уже занимают свои позиции. Но доминирующей силой является "Талибан", который, как принято говорить в Афганистане, по "праву меча" получил власть, - сказал эксперт "Известиям". - Россию инклюзивность правительства Афганистана по большому счету интересует только с точки зрения стабильности в стране. РФ нужно, чтобы в Афганистане все держалось на определенной легитимности, а не на штыках. Если "Талибан" тем или иным способом обеспечивает лояльность населения и преемственность власти, без учета конкретных лиц, так тому и быть.



Укрепление отношений РФ и Афганистана



Стоит отметить, что движение по-прежнему признано в России террористическим. При этом процесс по выводу талибов из национального списка террористов уже запущен. 4 октября Замир Кабулов сообщил, что принципиальное решение об исключении "Талибана" из этого перечня принято на высшем уровне.



- МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения "Талибан" из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Но все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля, - сказал он по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану.



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Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что проработка вопроса об исключении талибов из списка террористов находится на завершающем этапе. Впрочем, для принятия соответствующего решения необходимо постановление Верховного суда РФ. При этом в МИД России уже предупредили, что процесс снятия с "Талибана" статуса террористической организации не будет быстрым.



Несмотря на то что талибы по-прежнему формально признаны в России террористами, Москва и Кабул за последние годы заметно активизировали политические контакты. Афганские делегации приглашают на крупнейшие в России мероприятия. Так, в этом году талибы приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, втором международном форуме министров образования "Формируя будущее", форуме "Россия - Исламский мир". Не исключено, что делегация талибов может прибыть на саммит лидеров стран БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября. Однако для этого необходимо согласие всех стран - членов объединения.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в Москве убеждены в необходимости поддерживать прагматичный диалог с нынешним правительством республики. Конструктивное взаимодействие с афганскими партнерами отвечает интересам безопасности и экономического развития региона, а также целям межафганского национального согласия, отметил дипломат.



- Для Российской Федерации в отношениях с Афганистаном на первом месте стоит вопрос безопасности, а на втором - судьба экономических проектов и транспортных коридоров, - сказал "Известиям" научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар. - В этом контексте Россия рассматривает Афганистан как часть Центральной Азии.



Москва продолжает сотрудничество с "Талибаном" в борьбе с террористами и экстремистами. В июле Владимир Путин назвал талибов союзниками в этом вопросе. Он также подтверждал, что в РФ неоднократно получали сигналы со стороны движения о том, что они готовы работать с Россией на антитеррористическом треке. При этом международное сообщество и Россия не раз указывали на то, что власти в Кабуле недостаточно эффективно борются с терроризмом в Афганистане. Москва отмечает, что в республике все еще присутствуют различные группировки, совершающие набеги из-за границы.



Кроме того, Россия укрепляет экономические связи с Афганистаном. В 2022-м товарооборот между государствами составлял около $170 млн, а в нынешнем году показатель превысил $1 млрд. Москва при этом готова создавать рабочие места в Афганистане и вкладываться в локальные проекты. Россия заинтересована в инвестициях в сельское хозяйство, в том числе видит выгоду в строительстве водного канала Куш-Тепа. Источник - Известия

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