Токаев проголосовал на референдуме и ответил на вопросы про АЭС

10:41 06.10.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

Глава государства посетил избирательный участок № 211, расположенный в президентском центре.



После голосования Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В частности, он поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума.



