 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ливан выпустил по Израилю еще 90 ракет - есть попадания в обмундировочный завод
10:47 06.10.2024

"Хезболла" заявила об ударе по предприятию военной компании в Израиле

"Хезболла" заявила об ударе по Ata, поставщику обмундирования ЦАХАЛ, вблизи города Сахнина в Галилее. Израильская армия сообщила о 90 запущенных из Ливана ракетах, часть из которых упала в Галилее "на открытой местности"

Ливанская шиитская группировка "Хезболла" объявила о ракетном ударе по израильской военно-промышленной компании Ata (поставщик обмундирования Армии обороны Израиля) вблизи города Сахнина, передает Al-Manar.

Израильская армия (ЦАХАЛ) в свою очередь сообщила, что к 15:00 (совпадает с московским) с территории Ливана было запущено около 90 снарядов. Сирены воздушной тревоги звучали, в частности, в Галилее, где находится город Сахнин. В 13:53 мск ЦАХАЛ сообщила о двух запущенных из Ливана снарядах, один из которых был перехвачен, а второй - "упал на открытой местности" близ Кармеля (город в 12 км от Сахнина).

Также было перехвачено большинство из порядка 30 снарядов после тревоги в Галилее в 14:09. Примерно то же количество снарядов, запущенных из Ливана, зафиксировали между 14:52 и 14:58. Некоторые из них были перехвачены, часть упала в районе Верхней Галилеи, рассказали израильские военные.

ЦАХАЛ в том же сообщении заявила об ударах по "дополнительным командным центрам" "Хезболлы" и объектам инфраструктуры группировки в районе Бейрута. По данным Минздрава Ливана, сообщает Al-Manar, в результате израильских атак накануне погибли 25 человек, еще 127 пострадали.

"Хезболла" в качестве поддержки палестинской исламистской группировки ХАМАС после начала ее войны с Израилем почти год назад нарастила обстрелы северных израильских территорий, в связи с чем проживающие там израильтяне были вынуждены покинуть дома. 23 сентября ЦАХАЛ объявила об "упреждающей операции" "Стрелы севера" на территории Ливана. В ходе обстрелов погиб, в частности, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции в южной части Ливана, уточнив, что она носит "ограниченный, локализованный и точечный" характер. Целью в ЦАХАЛ назвали инфраструктуру "Хезболлы". С тех пор израильские военные отчитались о гибели ряда членов "Хезболлы", а также ХАМАС в Ливане.

В день начала израильской наземной операции в Ливане Иран в ответ на гибель Насраллы выпустил по Израилю свыше 200 ракет. Большинство было перехвачено, заявили в ЦАХАЛ. Израиль обещал, что Иран "заплатит" за "большую ошибку", Тегеран в свою очередь предупредил об ответе, если Тель-Авив атакует. ЦАХАЛ заявила о подготовке "серьезного и значимого" ответа Ирану.

Источник - РБК
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