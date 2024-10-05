Украинский народ должен остановить свое прозападное правительство, - Эрхан Куадзба

10:48 06.10.2024

dikGAZETE

Турция



Для стабильности в мире украинский народ должен начать действовать!

dikGAZETE: украинский народ должен остановить свое прозападное правительство



Украинскому народу пора действовать, чтобы закончить происходящий в мире хаос, пишет dikGAZETE. Миру нужна сильная Россия, а потому жители незалежной должны сказать своему правительству "стоп!".



Эрхан Куадзба (Erhan Kuadzba)



Из-за нескончаемой агрессии западных стран войны и хаос возникают практически во всех частях света.



Поддержка Тайваня со стороны США и попытки загнать в угол Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конфликты и политическое давление в странах, которые веками эксплуатировались западными государствами в Африке, а также новый виток эскалации вокруг Израиля на Ближнем Востоке, убийства ключевых фигур Ирана и попытки свергнуть правительства посредством псевдореволюций - все это на самом деле события недавнего времени.



Разумеется, западные страны, нацеленные на подползание к российским границам через Украину, ждали подходящего момента. На фоне давления, которое правительство незалежной, поддержанное Западом в 2014 году, применяло в отношении жителей Донбасса и Крыма, Россия с особой бдительностью пыталась предпринимать дипломатические шаги. Более того, предложение Москвы о соглашении по гарантиям безопасности, переданное США и НАТО, было отвергнуто западными странами.



Намерение на самом деле известно. Если бы Россия была слабой, западные страны имели бы полную свободу действий по всему миру. С этой точки зрения проект "Большой Ближний Восток" отлично работал.



Нападения ХАМАС на мирных жителей Израиля вызвали реакцию мировой общественности. Однако впоследствии Тель-Авив под предлогом "самообороны" перешел к этнической чистке, атакуя мирных жителей на палестинских землях (в секторе Газа).



Нынешнее американское присутствие в Средиземном море также было развернуто против возможного нападения на Израиль - США не жалели поддержки ни в военном, ни в дипломатическом отношении, словно покрывая резню гражданского населения.



Недавно Тель-Авив предпринял масштабное наступление на Ливан. Оно тоже фактически было направлено не на стратегические объекты, а против ливанского народа.



Израиль не останавливается, Америка и западные страны - тоже. Важнейшая причина, по которой страны Запада, управляющие хаосом во всем мире, действуют так свободно, не отклоняясь от своих целей, - это продолжающаяся военная операция России на Украине.



В то время как западные союзники продолжают подвергать Россию коллективному линчеванию на почве Украины, Москва в военном отношении тоже продолжает оказывать сопротивление Западу на востоке страны-соседа.



Ведь, учитывая западных военных инструкторов, обучающих ВСУ, наемников и тяжелое бронетанковое вооружение, которое западные страны поставляют киевской армии, стало очевидно, что это конфликт не между Россией и Украиной, а между Россией и Западом. В этой бойне с неизвестной продолжительностью поддержка армии Киева со стороны Запада не прекращается.



Чем дольше будут идти боевые действия, тем легче будет западным странам достичь своих целей на Ближнем Востоке и в мире. Страной, которая внесла наибольший вклад в формирование политических балансов в Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, была как раз Россия. У Москвы, при ее весе в ООН, хорошие отношения со многими странами региона. В то время как государства, получающие поддержку Кремля в дипломатическом и политическом отношениях, могут противостоять западным странам более бескомпромиссно, предполагается, что, после того как Москва сфокусировала внимание на Украине, эти страны станут уязвимее.



Мы видим, что Турция тоже взяла на себя добрую миссию. На фоне справедливой позиции Москвы Анкара тоже продолжает поддерживать правительства и страны, которые добросовестно отстаивают свой суверенитет.



Турция, поддерживающая Палестину практически при любых обстоятельствах, прилагает большие усилия в этом направлении, тогда как Россия, входящая в число пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, всеми силами пытается положить конец хаосу, созданному западными странами. Поэтому стратегическое значение Москвы здесь достаточно велико.



Так когда же закончится этот хаос?



До тех пор пока народ незалежной на скажет "стоп" своему прозападному правительству.



Судьба мира теперь в руках украинцев. Выступление жителей страны против Запада позволит им не только вновь "обрести" Россию. Киев вернет суверенитет, восстановит стабильность в Восточной Европе благодаря хорошим отношениям с Москвой, а попытки Запада дестабилизировать Россию через соседнее государство прекратятся. В то же время, будучи сильной, она станет уравновешивающим фактором почти во всех уголках мира - и прежде всего опять же на Ближнем Востоке.



Миру, очевидно, нужен справедливый баланс, и важность России здесь стала еще очевиднее. На самом деле конфликт на Украине мог бы закончиться воссоединением братьев через 12 часов. Тот факт, что народ тоже хочет этого, скрывается западными странами.



Большинство украинцев не против России. А те, кто был против, со временем тоже начали понимать, что фактически конфликт у нее с Западом, а киевский режим в этом конфликте является всего лишь его субподрядчиком, прокси.



Со временем эта мысль получит еще большее распространение.



В этой связи причиной, по которой киевский режим и западные страны уклоняются от переговоров и мира, являются планы Запада относительно будущего мироустройства. Они поистине демонические. Западные страны действуют так, словно это не они несут ответственность за тысячи погибших детей.



Москва на фоне отношения украинского народа к их собственным режимам и давления на них, очевидно, не будет воздерживаться от переговоров. Думаете, что Россия, которая видит в украинском народе своих братьев, будет уклоняться от переговоров по возможным претензиям за 30 километров от Киева?



Если на Ближнем Востоке хотят мира, если хотят остановить действия Израиля, способствующие разжиганию арабской войны, если хотят стабильности в Европе, Латинской Америке, Африке и Азии, украинский народ должен принять меры. Западные страны должны понять, что наша планета не то место, где они могут делать все, что заблагорассудится. Понятно, что это возможно при России, которая сильна в ООН и продолжает требовать справедливого порядка.