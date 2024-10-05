Под Харьковом погиб воевавший за бандеровцев матерый экс-российский оппик Ильдар Дадин

11:04 06.10.2024

На СВО погиб воевавший за ВСУ Ильдар Дадин, в честь которого назвали статью о митингах

"Осторожно, новости": под Харьковом погиб воевавший за ВСУ оппозиционер Дадин

Дарья Колаш



Под Харьковом погиб Ильдар Дадин, именем которого в России называют "дадинскую" статью о неоднократном нарушении массовых митингов. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".



По данным канала, мужчина воевал на стороне ВСУ. О гибели Дадина сообщила бывшая ведущая "Эхо Москвы" Ксения Ларина. Однако других подтверждений его смерти пока нет.



Дадин стал первым в истории России приговоренным к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах. Басманный районный суд Москвы 7 декабря 2015 года приговорил активиста к трем годам лишения свободы.



Президиум Верховного суда 22 февраля 2017 года постановил прекратить уголовное дело в отношении Дадина. Суд взыскал в пользу Дадина 2,2 млн руб. за незаконное уголовное преследование.



После освобождения Дадин продолжал регулярно участвовать в пикетах и митингах, а в марте 2022 года уехал в Польшу. В июне прошлого года он вступил в "Сибирский батальон" и с позывным "Ганди" стал воевать на стороне ВСУ.