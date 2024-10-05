"Сложносочиненные переговоры". России никак не удается договориться с Китаем по трубе "Сила Сибири-2"

11:47 06.10.2024

Эксперт Белова: переговоры с Китаем по "Силе Сибири - 2" стали сложносочиненными

На данный момент переговоры России и Китая по проекту строительства магистрального газопровода "Сила Сибири - 2" стали сложносочиненными, так как стороны теперь обсуждают не только стоимость российского газа. Такое мнение 6 октября высказала директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова.



"Мне кажется, что в какой-то момент это был вопрос цены. Мы понимаем, что желание Китая получить очень дешевый газ правомерно. Как правомерно? Китай входит в фазу активного противостояния с США, поэтому экономике страны нужен газ, сопоставимый по цене с уровнем Henry Hub (цена газа для внутреннего рынка США)", - заявила она в беседе с "РИА Новости", отвечая на вопрос, почему затягиваются переговоры по "Силе Сибири - 2".



По словам эксперта, Китай предлагает на переговорах цену, сравнимую с Henry Hub, который сейчас составляет 70–80 долларов за тысячу кубометров и находится на уровне внутрироссийской цены на голубое топливо.



Белова отметила, что для РФ нет смысла строить газопровод, чтобы продавать газ по внутрироссийской цене, и в этом случае лучшим вариантом является вложение этих же средств в собственную газификацию и получение от этого мультипликативного эффекта.



При этом она не исключила, что эти переговоры могли затянуться из-за того, что Китай мог получить альтернативные проекту варианты и это, вероятнее всего, не разные маршруты поставок.



"Возможно, Китай хочет либо низкую цену на газ при классической схеме взаимодействия, либо он готов платить больше, но, например, при условии вхождения китайских компаний в российские проекты по добыче или при участии в сооружении газопровода "Сила Сибири - 2" на территории России", - уточнила эксперт.



По мнению Беловой, также пока не до конца определено, какая ресурсная база будет использована для поставок по газопроводу: голубое топливо с Ямала, изначально номинированное для поставки в Европу, или восточно-сибирские активы.



"Мне кажется, что переговоры [Москвы и Пекина по "Силе Сибири - 2"] могли стать более сложносочиненными", - добавила она.



Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября заявил, что переговоры по "Силе Сибири - 2" еще продолжаются и окончательных договоренностей по этому вопросу пока нет. Он уточнил, что все обсуждаемые сторонами условия являются обоюдовыгодными, а потому "выкручивать руки" здесь невозможно.



В начале июня британская газета Financial Times написала, что главными темами переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе визита российского лидера в Пекин в мае были строительство газопровода "Сила Сибири - 2", усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Пекина в швейцарском саммите по Украине. По словам авторов статьи, предлагаемая китайской стороной цена на газ не устраивает Москву.