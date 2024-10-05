"Она легализует столько мигрантов, что...". Маск предупредил, что станет с США в случае победы Харрис

12:24 06.10.2024

Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что станет с США, если предстоящие в ноябре президентские выборы выиграет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.



По его мнению, в этом случае Америка превратится в однопартийное социалистическое государство, передает РИА Новости.



"Если Дональд Трамп не победит, „демократическая" партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов, - написал предприниматель в своем микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter). И того Америка станет однопартийным социалистическим государством".



Как ранее сообщала, Маск выступил перед сторонниками Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, призвав поддержать республиканца на предстоящих выборах.