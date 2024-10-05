|Разрезы и вскрытия. События недели на СВО (обзор от Readovka)
12:39 06.10.2024
Разрезы и вскрытия. Событие недели на СВО
Евгений Норин
СВО
В последние дни все внимание в зоне СВО было приковано к Угледару. Город наконец-то официально объявили очищенным от украинской армии. Это очень отрадно, учитывая, сколько сил положили на его взятие и как он до сих пор мешал. В целом финальная часть угледарского наступления прошла отлично – ВСУ запоздали с выводом своих подразделений, так что одна из элитных бригад противника понесла тяжелые потери в городе и вокруг него, надолго утратив боеспособность. Крепости аналогичной мощи в тылу у украинской армии нет, так что и наступление, возможно, пойдет пободрее.
Однако Угледар важен не только и не столько сам по себе. Вопрос состоит в контексте – с какими операциями он увязан и что будет после. А здесь мы переходим к любопытному событию на другом участке фронта.
Буквально вчера русские войска ворвались в Островское. Это поселок на восточном берегу Кураховского водохранилища. Фактически наши подошли к данному водоему – как минимум можно утверждать, что воспользоваться этим берегом украинские войска уже не могут. У них остается два перехода через водохранилище – железнодорожный и шоссейный. Но этот вопрос решается, так сказать, по цене бомб.
А это означает, что кураховский участок фронта оказывается разрезан надвое. Севернее ситуация для ВСУ становится унылой уже в первом приближении. С севера нависают позиции русских, обходящих Селидово, с юга – водохранилище. То есть украинские гарнизоны в Горняке и Кураховке оказываются в очень пикантном положении: у них в тылу коридор в 8 км шириной, причем с минимумом препятствий на пути для ВС РФ. Котел не котел, а Угледар на бис с выходом по последним дорогам под обстрелами и ударами FPVшек – вполне очевидно набухает.
Но после потери Угледара положение становится скверным для них и южнее. Русские постепенно подбираются к Богоявленке – узлу обороны за Угледаром. Если этот рубеж удастся пробить в разумные сроки, то уже Курахово – город на южном берегу водохранилища – окажется в положении, когда его охватывают одновременно с востока, севера (через водохранилище) и юга. Защитить его становится сложнее, не оборонять совсем – нереально, так что ВСУ опять придется страдать. Ну, и главное – все это в совокупности означает возведение нашими здоровенного заслона перед Донецком и возможность основательно, с хрустом доесть Селидово и дальше начинать бои за Покровск с Мирноградом.
Командованию ВСУ вообще не в чем приискать утешения в последние недели. На главном направлении продолжается охват Селидово, бои идут вплотную к Цукурино, в Торецке, в Волчанске. Ослаблять оборону Покровска все равно нельзя. Тем временем на оскольском фронте русские медленно пробираются к реке, и речь уже о 4 км, а под Курском ВСУ уже думают не о прорывах на глубину, а о том, чтобы удержать хоть что-то, но и для этого приходится яростно атаковать, расходуя драгоценные резервы.
Россия подходит к периоду распутицы бодро. Обе стороны несут тяжелые потери, для обеих сторон характерна нехватка людей – но там, где у наших войск просто недостача, у противника бочки уже показывают дно.
И это дно будет пробито.