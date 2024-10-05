Разрезы и вскрытия. События недели на СВО (обзор от Readovka)

12:39 06.10.2024

Разрезы и вскрытия. Событие недели на СВО



Евгений Норин



СВО



В последние дни все внимание в зоне СВО было приковано к Угледару. Город наконец-то официально объявили очищенным от украинской армии. Это очень отрадно, учитывая, сколько сил положили на его взятие и как он до сих пор мешал. В целом финальная часть угледарского наступления прошла отлично – ВСУ запоздали с выводом своих подразделений, так что одна из элитных бригад противника понесла тяжелые потери в городе и вокруг него, надолго утратив боеспособность. Крепости аналогичной мощи в тылу у украинской армии нет, так что и наступление, возможно, пойдет пободрее.



