"Мисс Россия - 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева - студентка-медик из Чувашии

13:58 06.10.2024

Названа победительница конкурса "Мисс Россия - 2024"

"Мисс Россия - 2024" выиграла 18-летняя девушка из Чувашии Валентина Алексеева



МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, передает корреспондент РИА Новости.



"Итак, новая "Мисс Россия - 2024" - Валентина Алексеева", - назвала победительницу обладательница титула предыдущего года Маргарита Голубева.



