|"Мисс Россия - 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева - студентка-медик из Чувашии
13:58 06.10.2024
Названа победительница конкурса "Мисс Россия - 2024"
"Мисс Россия - 2024" выиграла 18-летняя девушка из Чувашии Валентина Алексеева
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, передает корреспондент РИА Новости.
"Итак, новая "Мисс Россия - 2024" - Валентина Алексеева", - назвала победительницу обладательница титула предыдущего года Маргарита Голубева.
Финал конкурса состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Алексеевой вручили корону и приз в миллион рублей. Кроме того, она получила возможность отправиться на конкурсы "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", финал которого пройдет в Мексике в середине ноября.
По информации на сайте конкурса, Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.
"Мисс Россия" - ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России. В конкурсе принимают участие незамужние россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.
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Валентина Алексеева из Чувашии выиграла конкурс "Мисс Россия"
Представительница Чувашии 18-летняя Валентина Алексеева стала победительницей национального конкурса "Мисс Россия 2024".
Финал прошел в концертном зале "Барвиха Luxury Village" в Московской области с участием 50 девушек со всей страны.
Вице-мисс России стали Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова, (Санкт-Петербург).
Валентина Алексеева учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности "Лечебное дело". В анкете девушки на сайте конкурса говорится, что ее мечта – "стать врачом, чтобы помогать людям и быть полезной обществу". Она гордится тем, что смогла поступить на бюджетное отделение ведущего медицинского вуза российской столицу. Победу в региональном конкурсе "Мисс Чувашия" Валентина считает "очень значимым событием".
В качестве хобби Алексеева назвала участие в научно-исследовательских проектах в области экологии, а также балет, здоровый образ жизни. Любимые книги - "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского, The Catcher in the Rye J. D. Salinger.
Алексеева стала третьей представительницей Чувашии, выигравшей конкурс "Мисс Россия" за всю его историю. В 1996 году победу одержала Александра Петрова, в 2018г. – Юлия Полячихина.
Также по три раза выигрывали конкурс представительницы Свердловской и Ростовской областей. Чаще всех – четыре раза – триумфаторами становились девушки из Санкт-Петербурга.
Иван Петров
https://cheb.mk.ru/social/2024/10/06/valentina-alekseeva-iz-chuvashii-vyigrala-konkurs-miss-rossiya.html