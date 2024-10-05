Новый посол Узбекистана (Алишер Тухтаев) прибыл в Пакистан

14:28 06.10.2024

Новым послом Узбекистана в Пакистане стал Алишер Тухтаев, до этого работавший советником министра иностранных дел.



В столицу Пакистана 6 октября прибыл новый посол Узбекистана Алишер Тухтаев, сообщает ИА "Дуне". До назначения он работал советником министра иностранных дел.



