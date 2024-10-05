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|Новый посол Узбекистана (Алишер Тухтаев) прибыл в Пакистан
14:28 06.10.2024
Новым послом Узбекистана в Пакистане стал Алишер Тухтаев, до этого работавший советником министра иностранных дел.
В столицу Пакистана 6 октября прибыл новый посол Узбекистана Алишер Тухтаев, сообщает ИА "Дуне". До назначения он работал советником министра иностранных дел.
Алишер Тухтаев - выпускник Ташкентского государственного юридического института. Работал на разных ответственных должностях в МИДе, Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте и Администрации президента.
Ранее также работал в Ассоциации хлопково-текстильных кластеров Узбекистана - сначала советником, а затем заместителем председателя.
На посту посла Алишер Тухтаев сменил Ойбека Усманова, работавшего на этой должности в 2021-2024 годах.