|Астана. Мемориал Дениса Тена по фигурному катанию выиграли - Анастасия Губанова (Грузия) и Михаил Шайдоров (Казахстан)
14:39 06.10.2024
Мемориал Дениса Тена входит в категорию Challenge Международного союза конькобежцев и проходил в Астане в ледовом дворце "Барыс Арена".
4 октября стали известны призеры в женском одиночном катании.
Так, победу среди одиночниц одержала чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, представляющая Грузию. 17-летняя Софья Самоделкина, выступающая под флагом Казахстана, стала серебряным призером. За второй прокат она получила 125,83 балла, что в сумме принесло ей 189,67 балла.
"Бронзу" выиграла итальянка Лара Наки Гутманн.
5 октября лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял первое место в мужском одиночном разряде на Мемориале Дениса Тена в Астане.
В заключительный день соревнований фигуристы выступали с произвольной программой, и здесь алматинец Михаил Шайдоров заработал от судей 166,83 балла, уступив только Даниэлю Грасслю (Италия) – 170,91. В итоге по сумме двух дней состязаний наш спортсмен набрал 262,33 балла.
Шайдоров поднялся на первую ступень пьедестала, а также установил личный рекорд в короткой программе (95,50).
Второе место занял Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 246,00. Бронзовая медаль досталась грузину Ника Егадзе – 242,43.