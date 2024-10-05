Астана. Мемориал Дениса Тена по фигурному катанию выиграли - Анастасия Губанова (Грузия) и Михаил Шайдоров (Казахстан)

14:39 06.10.2024

Мемориал Дениса Тена входит в категорию Challenge Международного союза конькобежцев и проходил в Астане в ледовом дворце "Барыс Арена".



4 октября стали известны призеры в женском одиночном катании.



Так, победу среди одиночниц одержала чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, представляющая Грузию. 17-летняя Софья Самоделкина, выступающая под флагом Казахстана, стала серебряным призером. За второй прокат она получила 125,83 балла, что в сумме принесло ей 189,67 балла.



"Бронзу" выиграла итальянка Лара Наки Гутманн.



