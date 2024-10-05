Маск пообещал, что в случае избрания президентом США Трампа американцы улетят на Марс (и показал как)

14:50 06.10.2024

Маск пообещал, что в случае избрания президентом США Трампа американцы достигнут Марса до конца его срока



Об этом сообщил Трамп, выступая на предвыборном митинге в Батлере.



"Он единственная причина, благодаря которой мы можем отправлять американских астронавтов в космос", - заявил Трамп.



Маск присоединился к предвыборному митингу Трампа, он выпрыгнул на сцену с поднятыми вверх руками.



