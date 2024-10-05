 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Архиепископ Тегеранский Доминик Матье станет первым иранским кардиналом РКЦ
15:23 06.10.2024

Папа Римский Франциск объявил, что 8 декабря возведет в сан кардинала 21 священнослужителя Римско-католической церкви. Среди новых кардиналов архиепископы Белграда, Тегерана, Токио, а также епископ Украинской грекокатолической церкви.

"Имею часть объявить, что 8 декабря проведу консисторию, на которой назначу новых кардиналов", - сказал понтифик по завершении воскресной проповеди и перечислил имена 21 нового кардинала. Среди них он назвал епископа Украинской грекокатолической церкви Миколу Бичка - епископа епархии Святых Петра и Павла в Мельбурне, архиепископа Токио Тарцизия Исао Кикути, архиепископа католической архиепархии Белграда Ладислава Немета, главу архиепархии Тегерана-Исфахана Доминика Матье.

Среди новых кардиналов иерархи из стран Азии и Южной Америки, а также несколько чиновников Римской курии.

Источник - МК
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