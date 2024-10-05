"Трансгуманизм все трансгуманизмее, круть все круче" (рецензия на последний роман Пелевина), - Денис Лукьянов

00:00 07.10.2024

05 октября 2024,



Зачем мы читаем Пелевина каждый год?

Почему нам не надоел самый загадочный писатель современности



Денис Лукьянов

Писатель, книжный обозреватель



Давайте просто сойдемся на том, что, если мир - симуляция (эти пагубные мысли Виктор Пелевин второй десяток лет стабильно впрыскивает в нашу реальность), то этот текст - симуляция внутри симуляции, а потому в нем может происходить всякое. И Нео не проснется, просто потому что никто не даст выбрать таблетку. Хотя, погодите-ка! Вышел новый Пелевин - в реальности или в симуляции, - "Круть" уже в городе, а значит, такая таблетка как раз появилась.



Или нет. Стоп. Похоже, мы начали с конца. Возвращаемся к началу.



Новая осень, новый роман Виктора Пелевина. Копировать - вставить. Копировать - вставить. И так уже с десятых годов. Не надоело? Кто-то скажет - надоело. Кто-то - нет, что вы! Но каждый интересующийся все равно прочитает либо ознакомительный фрагмент, либо рецензию, либо новый роман целиком. Ежики, короче говоря, давятся, но кактус все еще едят: просто на поверку кактус этот оказывается пьянящей текилой.



И вот, "Круть" явлена миру из чертогов постмодернистского разума. Как прочтут этот роман рептилоиды? Как - вестники конца света? Опустим это.



Обычные читатели и критики скажут (впрочем, уже говорят) одно: уж сколько раз твердили Пелевину "хватит доить вселенную романа Transhumanism. Inc", ничего не вышло.

Не выходит уже четвертый год. Действие нового романа разворачивается все в том же сеттинге. Танцы с шаманским бубном оказались слишком слабы.



Впрочем, речь пойдет не об этом (далеко не крутом, к слову) романе, а о феномене Пелевина в целом. Мыслей и их вариаций можно наскрести на целый философский трактат: "доказательства бытия Пелевина", "критика постмодернистского разума", но.... Текст, читаемый вами, порождение симуляции, созданное волей очередного из семи миллиардов литературных алгоритмов. Они, в отличие от пелевенских, не пишут романов по мотивам расследований. Зато могут себе позволить быть короче, но бить сильнее.



Пелевин - один из немногих авторов, переупаковывающих мифологические, философские и религиозные символы-образы, органично вплетающих их в современную реальность, смешивающих с поп-культурой. Только в пелевинской трактовке пандемия может быть связана с богом Митрой ("Непобедимое солнце"), его вариациями и историей Рима и только его шумеро-аккадские божества могут ткать симуляцию постсоветского телевидения ("Generation "П""), только его вампиры могут стать русской элитой, сосать из людей "бабос" и носить имена божественных персонажей ("Ампир "В""), только его Порфирий Петрович может оказаться литературно-полицейским алгоритмом, расследующем дело о греческой поэтессе или римском императоре и наблюдающим за чернокожим Емелей на печи ("IPhuck 10").



Из года в год, с начала карьеры, строительный материал Пелевина - не новые, а уже использованные слова; переиначенные притчи, модернисты и даже библейские тексты с дымкой, что витала над поляной в "Чапаеве и Пустоте". Это вторичная переработка: как часы, сделанные из виниловых пластинок, украшения, созданные из перегоревших микросхем, поясные сумки, сшитые из переработанного пластика. И именно эта вторичная переработка - не главный пелевинский недостаток, а главное его преимущество; не, говоря словами автора, пеле-lose, а пеле-win.



Доводя картины постсоветской современности до абсурда, а героев - до пограничного состояния сознания, Пелевин дергает за ниточки, заставляет работать не столько сознание, сколько подсознание читателя, пользуясь практически юнговской формулой. Последний говорил: коллективное бессознательное само узнает архетипичные образы, мифологические, философские, религиозные символы; ему достаточно увидеть их - и оно уже возбуждено. А смешай архетипичное с повседневным, и эффект усилится вдвойне. Так и Пелевин возбуждает нас - пускай и в интеллектуальном смысле, - и в этом возбуждении мы вдруг видим приоткрытое окошко, за которым, быть может, таятся ответы на главные вопросы философии: что есть мир, что есть бог, что есть я?



Пелевинские герои - что дети, мечтающие стать космонавтами ("Омон Ра"), что бизнесмены, мечтающие ощутить прозрение просто "по приколу" ("Тайные виды на гору Фудзи"), - это знание обычно получают. И часто оказываются разочарованными, понимая, что мир - иллюзия, знание - иллюзия, этот текст - иллюзия. Да и какое прозрение, когда вокруг: серые многоэтажки, маргиналы и алчные сильные мира сего?



Есть, правда, во всем этом уроборосе повторений очевидный нюанс.



Переработка - это прекрасно, но она не может быть бесконечной.

Из одного полиэтиленового пакета не сделаешь сто стаканчиков для кофе, нужно новое и новое сырье. А Пелевина словно бы лишили его. Перекрыли все воздушные, наземные и водные пути, не дают перебраться даже из варяг в греки, пешком преодолеть великий шелковый путь, неся в бамбуковой трости чудеса и сокровенное знание. И ничего не остается, как откусывать куски от самого себя: самоповторяться, пытаться преподнести это как фичу, а не как баг. Вот самоповтор раз, вот два, вот три; а вот на четыре года мы застряли в том же сеттинге. Так каждый новый роман все утончается и утончается, из него утекают смыслы, вода знания грязнеет и сереет, как в засорившейся ливневке после дождя, хотя ее меняли год назад - впрочем, это очень по-постсоветски. Чьи это проделки? Того ли мирового правительства, о котором так много Пелевиным написано? Или сил за гранью человеческого разумения? Или гиганта-монополиста, заставляющего подписывать каждый новый договор кровью?



Или... или это просто шутка? Стендап, пошедший не по плану? Безумная "Круть" о мести динозавров и скором конце света? Очередная симуляции? Симуляция потери собственного стиля, смысла, уникальности? Симуляция этой симуляции?



Но процессы продолжаются. Трансгуманизм все трансгуманизмее, круть все круче, Элевсин все элевсиннее, а непобедимое солнце - непобедимее. Доктор-Пелевин видит, что мы не все поняли об этом мире. И ежегодно предлагает нам обновленную таблетку - красную или синюю, - которая должна помочь постичь суть бытия, обыграть философов всех времен и народов, узреть суть жизни.



Таблетки-то все те же, цвета разные, только доза с каждым годом все слабее. А вкус, увы, все горше.



Хотя, в конце концов, может каждая такая таблетка - еще одна симуляция?



*текст распадается на неразборчивые символы, меньше, меньше, меньше, пока не обращается... в ничто*



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