 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Арестован за взятки зампред комитета по инвестициям правительства Петербурга г-н Шарипов
00:01 07.10.2024

Зампреда комитета по инвестициям правительства Петербурга арестовали на два месяца

6 октября 2024,

Заместителя председателя городского комитета Санкт-Петербурга по инвестициям Максима Шарипова, подозреваемого в коррупции, заключили под стражу по решению Выборгского районного суда. Об этом 6 октября сообщила городская прокуратура в Telegram.

Ходатайство об избрании Шарипову меры пресечения поддержала прокуратура Выборгского района. Чиновник подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

"С учетом мнения прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 03.12.2024", - говорится в сообщении.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга уточнила, что Шарипов не признает вину. Сторона защиты зампреда настаивала на домашнем аресте.

По данным следствия, Шарипов в марте 2023 года договорился со своим знакомым о передаче ему взятки в размере 23,5 млн рублей от глав двух коммерческих организаций. После этого фигурант решил заменить один из участков, предоставляемых в аренду, на два других и потребовал через посредника у представителя коммерческих организаций доплатить еще 2,5 млн рублей.

Шарипов был задержан 4 октября после получения 1,5 млн рублей, частично состоящих из муляжа, от посредника. В отношении чиновника также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере").

Источник - Известия
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