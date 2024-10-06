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Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику, - "Взгляд"
00:02 07.10.2024

6 ОКТЯБРЯ 2024,

Ольга Самофалова

Европа отчаянно защищается от наплыва дешевых китайских электромобилей и готова, как заявляется, вступить в "экономическую холодную войну" с КНР. Парадокс в том, что в результате ставится под удар промышленность самых развитых европейских стран. У Китая в этой войне есть целый набор крайне опасного для Европы оружия. О чем идет речь?
Страны ЕС поддержали инициативу Еврокомиссии ввести высокие пошлины на китайские электромобили на целых пять лет. За введение пошлин проголосовали 10 государств-членов, против – пять, воздержались – 12. Чтобы блокировать инициативу ЕК, против должны были проголосовать 15 стран-участников. Но этого не произошло.

Теперь у ЕК развязаны руки: через 30 дней она может опубликовать юридическое решение о принятии пошлин, либо предложить новый вариант пошлин или договоренностей. То есть у Китая и ЕС остается месяц, чтобы решить вопрос полюбовно. Однако переговоры на этот счет идут уже давно, но безрезультатно. Поэтому шансов на изменение ситуации немного.

Сейчас в ЕС уже действуют пошлины в 10% на китайские электромобили. Но ЕК хочет их увеличить. Размер будущих пошлин зависит от бренда. К китайской BYD будет применяться пошлина в 17,4%, к Geely – 19,9%, а к SAIC – 35,3%. Компании, которые сотрудничали с расследованием, но не попали в выборку, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%.

Данный торговый конфликт может стать крупнейшим между экономическими сверхдержавами за последнее десятилетие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал происходящее вступлением ЕС в "экономическую холодную войну".

Все попытки Китая договориться в мирном русле с ЕС не увенчались успехом. Пекин уже начал готовить ответные меры против Брюсселя. В частности, он угрожает ввести пошлины на бренды из ЕС, а также ввести ограничения против европейской свинины и молочных продуктов. В отношении этих продуктов Китай начал специальное расследование, чтобы иметь юридические основания ввести высокие пошлины на импорт из ЕС.

Чем Евросоюзу не угодили китайские электромобили? Их производство соответствует главенствующей в Европе "зеленой повестке" и планам по отказу от использования ископаемого топлива. Евросоюз должен к 2035 году полностью отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания и перейти на электромобили. Местные автопроизводители должны оставить в своих линейках для Европы только машины на электротяге, а машины с традиционными двигателями могут выпускаться только для экспорта. Казалось бы, стоит приветствовать помощь Китая в переходе на электромобили и в борьбе с ростом выбросов в атмосферу.

Однако китайские производители стремительно завоевывают европейский автомобильный рынок. Поэтому ЕК в октябре 2023 года начала расследование в отношении электромобилей из Китая по подозрению в субсидировании государством. Фактически перед нами законный способ выдворить конкурентов с рынка.

За три последних года доля электромобилей из Китая, проданных в ЕС, выросла с 3% до более чем 20%. При этом сами китайские бренды (BYD, Geely, SAIC) заняли лишь 8% этой доли рынка, а остальная часть принадлежит международным компаниям, экспортирующим свои электромобили из Китая, в том числе Tesla.

Терять европейский рынок Китай не хочет. Там действительно крупный спрос на "чистые" автомобили – и он будет расти с учетом "зеленой повестки". Более того, Китай, по сути, создал у себя индустрию производства электрокаров в значительной степени для экспорта. Теперь она оказывается под угрозой. Европа уже ввела в августе временные дополнительные пошлины для китайских электромобилей – и продажи упали на 48% до 18-месячного минимума.

"В первую очередь страны ЕС пытаются защитить собственный внутренний рынок от китайских электромобилей, которые выигрывают ценовую конкуренцию у европейских производителей и завоевывают все большую долю рынка.

В ЕС считают, что китайцы выигрывают конкуренцию благодаря правительственному финансовому стимулированию этой отрасли. Однако дело не только в этом. В ЕС сильно выросла стоимость энергоресурсов и электроэнергии, что привело к увеличению издержек на производстве и росту себестоимости автомобилей",

– говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Евросоюз в своей слепой погоне за экологией сам поспешил отказаться от дешевых традиционных энергоресурсов, в том числе от российского газа, подставив собственных промышленников. Ряд предприятий даже хотят перенести свои заводы в США или в тот же Китай. Вместо субсидий производители электромобилей в ЕС получили рост издержек.

"Если ЕС уровняет ценовую конкуренцию или даже сделает китайские электрокары более дорогими, то выиграют в первую очередь местные производители электромобилей, а также те китайские модели, которые производят в ЕС", – говорит Чернов.

Однако некоторые европейские страны пострадают, а в первую очередь Германия, не зря она голосовала против повышения пошлины. Под ответный удар Китая (аналогичное повышение пошлин) попадут европейские спиртные напитки, а также свинина и молочная продукция. В этом плане выиграть может страна, готовая поставлять свинину и молочную продукцию в Китай, то есть Россия.

Пекин вряд ли ограничится ударом по европейским фермерам. "Ответные меры Китая в дальнейшем могут быть зеркальными. В этом случае сократятся продажи европейских автомобилей в Поднебесной и пострадают уже такие европейские производители, как Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi", – говорит Чернов.

Еще один важный момент – электромобили, производимые в ЕС, зависят от китайских батарей. И нет никаких гарантий, что одним из ответных мер Китая не станет решение существенно увеличить цены на них. "ЕС зависим от материалов из Китая, используемых в "зеленых" технологиях. КНР доминирует на рынке этих материалов. Это одна из причин торговых разногласий между странами", – говорит Оксана Холоденко из "БКС Мир инвестиций".

Именно немецкие производители VW, Mercedes-Benz и BMW оказали давление на Берлин, чтобы тот проголосовал против повышения пошлин, и призвали ЕС провести переговоры с Пекином. Для немецких автомобилей потеря китайского рынка может стать критической. На Китай приходится треть их продаж в 2023 году.

"Сегодняшнее голосование является фатальным сигналом для европейской автомобильной промышленности", – заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе. "Сейчас необходимо быстрое решение путем переговоров между Еврокомиссией и Китаем, чтобы предотвратить торговый конфликт, который в противном случае приведет только к проигравшим", – подчеркнул он.

"С отраслевой точки зрения основной удар в Европе может испытать немецкая экономика. Китай отходит от статуса ключевого торгового партнера Германии",

– говорит Холоденко. Германия всегда была промышленным стержнем всей европейской экономики, но в последние два года переживает упадок. В этом году Немецкий институт экономических исследований предрекает падение экономики страны на 0,1%. Среди причин называют ошибки слишком быстрого перехода на зеленую энергетику, отказ от атомной энергетики и от дешевого российского газа. Переход на электрокары тоже приводит к падению производств бензиновых двигателей.

Поэтому пострадать в итоге может вся экономика ЕС. "Озвученный комплекс мер носит достаточно узкий характер. Несмотря на это налицо фактор давления на экономику еврозоны, которая близка к стагнации. Больше всех в регионе могут пострадать страны, ориентированные на экспорт: Германия, Нидерланды, Италия", – заключает Холоденко.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728248520


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