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США объявили срочный кастинг кандидатов в премьеры Грузии (от саакашистов)
00:03 07.10.2024

06.10.2024

У грузинской оппозиции появился кандидат в премьер-министры из США

Президент Зурабишвили не исключает, что может и сама занять пост главы правительства
Артур Аваков

Саломе Зурабишвили начала обсуждение кандидатов на должность премьер-министра.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью оппозиционному TV Pirveli заявила, что скоро узнает, кто должен стать следующим премьер-министром страны. При этом глава парламентской республики не исключила, что может выдвинуть на эту роль себя. По словам Зурабишвили, с понедельника она начнет обсуждать кандидатов на пост нового руководителя правительства с оппозиционными партиями, которых ранее призывала объединиться для победы над "Грузинской мечтой".

"У меня уже есть кандидат. Я вам сейчас не скажу, кто это, потому что нам надо сначала посоветоваться со сторонами и прийти к соглашению... Я уверена в одном, что мы должны сегодня объявить правительство, избиратели должны заранее знать, кто туда войдет, и это должны быть профессионалы высокого уровня", – заявила Зурабишвили.

Президент предлагает оппозиционным партиям распределить между собой министерские портфели в "техническом правительстве", которое просуществует год, а затем пройдут новые парламентские выборы. При этом Зурабишвили не стала однозначно отвечать на уточняющий вопрос, может ли она сама стать главой правительства. "Ничто в жизни не исключено, это тот тяжелый урок, который я усвоила за эти годы. Я думаю, что сегодня мы на правильном пути, и нам не следует сходить с него", – пояснила Зурабишвили.

Тем временем оппозиция отнеслась к предложению президента как минимум с осторожностью. Так, представитель партии "За Грузию" Теона Акубардия сообщила, что в ее организации вообще не поддерживают идею технического правительства, но из уважения к Зурабишвили готовы участвовать в консультациях. Член "Гирчи" Александр Раквиашвили уверен, что на практике ни одна партия, подписавшая в мае "Грузинскую хартию", не будет всерьез обсуждать с президентом кандидатов в премьер-министры. "Меньше всего меня воодушевила роль кандидата в премьер-министры... Буду с интересом следить за "Санта-Барбарой", которая скорее всего начнется, когда они начнут торговать кандидатом на пост премьер-министра", – сказал Раквиашвили.

Тем временем депутат от "Грузинской мечты", председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту парламента Ираклий Кадагишвили обвинил Зурабишвили в очередном нарушении Конституции, так как никакого "технического" правительства быть не может. "Оппозиция настолько непопулярна в обществе, что президент придумала следующую конструкцию – люди, не бойтесь, это будет только на один год, чтобы мы могли провести выборы по своему вкусу", – отметил Кадагишвили.

Политолог Гиа Абашидзе рассказал "НГ", что вероятным фаворитом Зурабишвили на роль премьера может оказаться Ника Гилаури, который уже занимал эту должность с 2009 по 2012 год, во время правления Михаила Саакашвили. "Сейчас некоторые медиа прочат ему возвращение в правительство, если на выборах победит оппозиция. При этом Гилаури никак нельзя назвать "техническим кандидатом", он был и остается слугой Саакашвили", – сказал эксперт.

При этом Абашидзе отметил, что оппозиция пытается убедить своих избирателей, что "Грузинская мечта" наберет на выборах только около 30%, а остальные голоса достанутся ее противникам. "Так бывает перед каждым голосованием. Потом выясняется, что победила партия власти, оппозиция пытается раскачать улицу, ничего не выходит, потому что у нее нет массовой поддержки, и страна живет дальше", – рассказал Абашидзе.

По словам эксперта, недавно Гилаури вернулся в Грузию из США. При этом после 2012 года он работал в различных частных финансовых компаниях в Турции, странах Евросоюза и Африки. На протяжении 12 лет он не заявлял о политических амбициях, но теперь утверждает, что готов донести свои взгляды до любой партии и лично Зурабишвили.

"Помимо интеграции в Евросоюз, что является важнейшей задачей Грузии, существует еще и очень важный потенциал, возможность для нашей страны стать региональным хабом, экономическим хабом и центром занятости", – так Гилаури представил свое видение будущего TV Pirveli.

Политолог Ника Читадзе считает, что Зурабишвили поздно решила начать согласование состава временного правительства. В частности, до выборов осталось меньше месяца, а партиям в любом случае нужно провести дебаты между собой, чтобы понять, кто должен войти в кабинет министров и на каких условиях. "Пока партии не называли своих кандидатов в премьер-министры, но они у них наверняка есть. Конечно, было бы лучше, если бы в Грузии было что-то вроде "теневого правительства". При этом сама Зурабишвили вряд ли захочет возглавить правительство. Судя по всему, ей больше нравится роль символа Грузии, которая при этом не обременена ответственностью перед страной", – полагает Читадзе.

Источник - НГ
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