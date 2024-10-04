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Креативная экономика в Казахстане развивается, но в первую очередь своей темной стороной, - В.Юрицын
00:08 07.10.2024

Индустрия мошенничества прогрессирует
04.10.2024 , Владислав ЮРИЦЫН

Самая динамично развивающаяся отрасль экономики Казахстана – это мошенничество. Разумеется, она находится в теневом секторе, как наркоторговля, проституция, незаконная продажа оружия, сигарет и алкоголя. Но если другие виды криминального бизнеса более-менее уперлись в потолок своих потребительских ниш и денежных потоков, то мошенники постоянно креативят, привлекают себе в помощь специалистов из различных отраслей знания вроде психологии и работы с искусственным интеллектом. Государство и общество мошенникам проигрывают, о чем и свидетельствует продолжающий набирать обороты размах их деятельности.

Психологи утверждают, что порядка 20% людей в популяции являются внушаемыми. То есть у каждого из них есть какая-то "травма" (так это называют психологи): если за нее "зацепиться", человек перестает поступать рационально. Потом, разумеется, индивид возвращается в адекватное состояние, но часто уже на этапе фиксирования убытков.

Получается, что даже те мошенники, которые используют метод "холодного обзвона", могут рассчитывать на каждое пятое попадание в цель по закону больших чисел. Правда, здесь включается второй фильтр. Согласно социологическим опросам, у 74% казахстанцев нет никаких сбережений. Но даже в массиве малообеспеченных внушаемый человек может взять быстрый кредит и так же быстро отдать его преступникам. В конечном итоге, если бы метод был нерентабельным, то его бы не практиковали.

Мошеннические схемы так или иначе строятся вокруг доступа к персональным данным гражданина. Поэтому если у аферистов в распоряжении базы данных по банкам, телефонным компаниям, загсам, кредитным бюро, автомобильному парку, объектам недвижимости, постоянным клиентам дорогих заведений, списки обучающихся в учебных заведениях и тому подобное, то уже можно переходить к "горячим обзвонам".

Современные мошенники в подавляющем большинстве случаев играют командно, поэтому по состоятельным потенциальным жертвам информация собирается системно. С одной стороны, 20% внушаемых – это много, но каждый их них ведется на свой собственный тип психотравмы. Одни боятся потерять банковские сбережения, другие сильно хотят разбогатеть, третьи переживают за родных и близких, четвертые опасаются контактов с налоговыми или силовыми структурами… Перечисленные выше моменты вообще-то касаются любого человека, но у внушаемых все это имеет гипертрофированные формы, из-за чего они и становятся уязвимыми объектами мошеннических алгоритмов.

Аферисты тем временем не стоят на месте, расширяют свои компетенции и в силу специфики деятельности пытаются работать на опережение информированности общества. Если исходить из эмпирического опыта, то сначала были звонки от якобы "знакомых" с просьбой срочно переслать денег. Потом по различным банковским делам (оформление кредитов, угроза взлома личного счета).

Когда банки выпустили совместное заявление, что они Ватсапом не пользуются, я стал спрашивать у мошенников-"банкиров": "Почему звонок на мессенджер, вам же запрещено это делать?" Отвечали, что у них особый защищенный канал.

Когда "мой" ребенок устроил аварию и сильно пострадал другой человек (печень, селезенка, поломанные ребра), то на предложение "развести" уголовное дело за деньги я "ему" сказал: "Придется тебе посидеть в тюрьме, чтобы больше так не делал". Вместо благодарности за жизненную мудрость сказали нецензурные слова.

Одно время надоедали "брокеры" с предложениями хорошо заработать на бирже, но вспышка была всего тройку-четверку месяцев. Видимо, эта криминальная технология в республике не показала хорошей рентабельности.

"Разводка" с продлением действия телефонного номера была заброшена месяца за три до того, как сотовый оператор разослал СМС-ки с уведомлением о том, что номер пожизненный (пока платишь) и продлевать его не надо. Примечательно: сначала прошли публикации в СМИ про данную мошенническую схему, а потом телефонная компания разослала предупреждения. Это мы к тому, что домашний интернет (далеко не лучшего качества) могут предложить два раза в день, а вот предупреждения против преступников совсем не оперативные и не надоедливые.

Потом был сюжет с "Казпочтой", которая звонит с уведомлениями о заказных письмах, бандеролях, посылках. Там задача мошенников "развести" вас на услуги курьера, после чего улетают серьезные суммы. Детали можно прочитать в Казнете.

Теперь в тренде "сообщения от руководителя". В Ватсапе на левый номер ставят на аватар фото начальника, который распоряжается срочно скинуть деньги на указанный счет. С этим лично не сталкивался, однако технология набирает популярность.

Вот еще одна из новинок (в пересказе). От знакомой женщины приходит в мессенджер просьба занять денег на пару дней (нужны срочно). Звонок на ее адрес в Телеграм блокируется, но быстро приходит видео "в кружке". Там дама сообщает, что сейчас очень занята и говорить не может, деньги реально нужны, потом объяснит. Тогда рассказчик позвонил ей на сотовый и женщина ответила, что аккаунт взломан и никаких денег мошенникам переводить не надо. Здесь люди воочию столкнулись с возможностями искусственного интеллекта. Всех причастных впечатлило.

На днях знакомым позвонили из "с понтом Горводоканала" по поводу проверки счетчиков. Это не когда сроки истекают и частные фирмы предлагают заменить счетчики. Фигурирующим счетчикам работать еще пару лет по установленным нормам эксплуатации. Человек позвонил в реальный "Горводоканал" и там ответили, что по счетчикам к нему никто не обращался. Поэтому, где криминал в этой схеме, мы пока не знаем.

Тот факт, что появилось много казахоязычных мошенников, свидетельствует о дальнейшем расширении криминального бизнеса. Утверждения, будто женщины более изощренные преступницы, не подтверждаю. По личному опыту квалифицированных и бестолковых телефонных мошенников в обоих полах поровну. Степень профессионализма при этом порой восхищает. То ли люди от природы талантливые, то ли любят свою работу, то ли у них прекрасные учителя, но факт остается фактом.

Когда я усталый или вообще "не в форме", то с мошенниками не общаюсь – быстро кладу трубку. Да и вообще рекомендую зоологический интерес не практиковать. Там уже по первым словам все понятно и лучше сразу прервать разговор. Если преступники настойчивы, то смело блокируйте номер. Специальный значок "Спам" от сотовых операторов заметно помогает в практической деятельности.

Если сравнить количество звонков аферистов ко мне и число рассказанных историй и случаев в окружении даже не за пятилетку, а два года ­– год, то четко видна интенсификация мошеннического бизнеса как в количественных, так и в качественных показателях. Значит, рентабельность у него хорошая и инвестиции окупаются.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728248880


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