Беспредел с Wildberries. РосВласти играют в "молчание ягнят"

00:14 07.10.2024

БЕСПРЕДЕЛ С WILDBERRIES В 600 МЕТРАХ ОТ КРЕМЛЯ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 350 МЛРД РУБЛЕЙ: МОЛЧАНИЕ СИЛОВИКОВ "МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ПЛАЧЕВНО"

Беспредел со стрельбой в офисе Wildberries в 600 метрах от Кремля получил продолжение. И совсем не то, которое должно было бы быть. Один из главных участников разборок был отпущен на свободу, а теперь предъявил иск на 350 млрд рублей. Удивляет молчание силовиков по этому делу. Если так пойдет и дальше, то это, по прогнозу эксперта, "может закончиться плачевно".



Напомним, бандитские разборки в центральном офисе Wildberries в 600 метрах от Кремля случились 18 сентября. По предварительным данным, группа мужчин, среди которых был и сооснователь компании Владислав Бакальчук, пыталась прорваться в офис Wildberries. Охрана их не пустила. Тогда-то и начался беспредел, сродни бандитским разборкам 90-х годов: сначала завязалась потасовка, а потом раздались выстрелы. Несколько человек были ранены, в том числе и полицейские, двое охранников убиты.



После в правоохранительных органах заявят, что в результате стрельбы у офиса Wildberries "около 30 человек доставлены в полицию". Ситуация явно вышла из-под контроля. Однако пока в ведомстве Колокольцева почему-то молчат.



Франц Клинцевич, бывший сенатор и ветеран "Альфы", в интервью Царьграду высказал свое мнение по этому поводу, полагая, что силовики все же среагируют.



Я не думаю, что полиция заняла нейтральную позицию. Она в этом плане наблюдает, чтобы были какие-то основания для оперативного реагирования, - пояснил собеседник "Первого русского". - Когда мы с вами говорим о намерениях и вскрываем какие-то возможные попытки дестабилизации гражданского общества, то здесь не столько полиция, сколько спецслужбы должны работать и они этими вещами занимаются, а полиция уже реагирует на конкретные вещи.



Судя по словам Клинцевича, молчание силовиков "может закончиться плачевно".



Если вдруг мы поймем, что в данном случае полиция уже на конкретное правонарушение закрывает глаза, то это может закончиться плачевно и для должностных лиц полиции, - отметил ветеран "Альфы". - Я вам честно скажу, это не прокатит. XXI век, сегодня спрятать ничего нельзя. Мы живем в такое время, когда кинокамера у каждого человека в каждую секунду. И любые события, которые происходят сегодня, каким-то образом скрыть нельзя, потому что исходя из случайности будут сняты и дана оценка. И абсолютно объективная оценка. Это непростые вещи, но на них реакция будет.



Тем временем события вокруг Wildberries приняли еще более странный поворот. Мало того, что сам Владислав Бакальчук был отпущен спустя несколько часов после задержания из-за стрельбы в офисе компании, так теперь он подал иск на сумму свыше 350 млрд рублей к Wildberries, РВБ и своей жене Татьяне.



Это не просто формальность - речь идет о возвращении контроля над ключевыми активами компании, которые были отчуждены без моего согласия,



- заявил он, утверждая, что сумма переданных активов (по его предварительной оценке) составляет более 350 млрд рублей. Это и грузовики, и склады, и сайт, и товарные знаки, и прочее.



Деньги немалые. И кто может гарантировать, что в том же офисе в 600 метрах от Кремля из-за них вновь не начнется перестрелка? В этих обстоятельствах голос силовиков должен звучать как можно жестче и тверже. Но пока - тишина. Почему?