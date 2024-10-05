Лондон упорно цепляется за остатки колониального прошлого, - МК

00:16 07.10.2024

Британия отказалась отдавать оккупированные территории: "Не подлежит обсуждению"



Государственный министр Великобритании заявил, что его страна "решительно привержена" своим заморским территориям. Замечания Стивена Даути прозвучали в тот момент, когда Аргентина пообещала добиться "полного суверенитета" над Фолклендскими островами.



Великобритания "решительно привержена" всем своим заморским территориям, заявил ответственный министр, после того как Аргентина пообещала добиться "полного суверенитета" над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, пишет The Guardian.



Стивен Даути заявил в субботу, что суверенитет территорий "не подлежит обсуждению".



Премьер Соединенного Королевства Кир Стармер в пятницу выступил в защиту отказа Великобритании от контроля над островами Чагос и заявил, что соглашение с Маврикием по отдаленному архипелагу позволит достичь "самой важной цели" - обеспечить долгосрочное будущее совместной американо-британской военной базы на Диего-Гарсия, крупнейшем из островов.



Даути, государственный министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий, написал в аккаунте X: "Британский суверенитет над Фолклендскими островами, Гибралтаром или любыми другими нашими заморскими территориями не подлежит обсуждению. Острова Чагос - это совсем другая проблема с совсем другой историей. Великобритания по-прежнему решительно настроена в отношении всех наших заморских территорий".



Люк Поллард, министр вооруженных сил, добавил: "Вооруженные силы Великобритании поддерживают наши заморские территории, защищают суверенитет и оперативные возможности, и наша приверженность им остается непоколебимой".



Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино пообещала "конкретные действия" для обеспечения того, чтобы Фолкленды, контролируемый Великобританией архипелаг, который Аргентина называет Мальвинскими островами и считает своим, были переданы Буэнос-Айресу.



Она сказала: "Следуя по пути, который мы уже избрали, конкретными действиями, а не пустой риторикой, мы восстановим полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами".



Губернатор Фолклендских островов Элисон Блейк уже попыталась заверить жителей в том, что приверженность Великобритании этой территории "непоколебима".



В пятницу премьера Стармера настойчиво попросили гарантировать, что никакие другие британские заморские территории не будут переданы, и он ответил: "Самым важным было обеспечить, чтобы у нас была безопасная база, совместная американо-британская база; это чрезвычайно важно для США, чрезвычайно важно для нас".



"Теперь мы добились этого, и именно поэтому вчера вы услышали такие теплые слова от США", - добавил премьер-министр.



Ожидается, что соглашение о продолжении военного присутствия Великобритании и США на острове Диего-Гарсия будет действовать в течение 99 лет, за которые Великобритания будет выплачивать ежегодный взнос.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ