Амеры, под шумок, наращивают военные контингенты на БлВостоке, - А.Яшлавский

00:20 07.10.2024

Американцы воспользовались военным обострением для увеличения присутствия своих войск в горячем регионе

"Мы без колебаний защитим наши силы и интересы"



США укрепили свои военные позиции на Ближнем Востоке в условиях нарастающей напряженности. В течение последнего года, после начала войны между Израилем и ХАМАСОМ, янки последовательно укрепляли свою военную позицию в горячем регионе, причем напряженность еще больше возросла в первые дни после того, как Израиль начал свою операцию против "Хезболлы" в Ливане.



"Мы без колебаний защитим наши силы и интересы"



Дважды в этом году американские войска в регионе помогали Израилю в отражении атаки Ирана, отмечает CNN. В частности, 1 октября два эсминца ВМС США в восточном Средиземноморье выпустили примерно 12 ракет-перехватчиков против иранских ракет, из которых, по словам официальных лиц, около 200 были выпущены в сторону Израиля.



Министр обороны Ллойд Остин заявил в своем заявлении, что он "гордится мастерством и храбростью" вооруженных сил США, которые принимали участие в отражении атаки Ирана.



"Мы без колебаний защитим наши силы и интересы на Ближнем Востоке и поддержим оборону Израиля и наших партнеров в регионе", - сказал шеф Пентагона.



По состоянию на август, на Ближнем Востоке находилось в общей сложности около 40 тысяч военнослужащих США. Присутствие американской огневой мощи в регионе направлено на то, чтобы послать четкий сигнал сдерживания и при необходимости защититься от нападений на израильские или американские войска, утверждает CNN. В течение последнего года группировки, поддерживаемые Ираном, часто совершали нападения на американские войска в Ираке и Сирии, хотя за последние несколько месяцев такие атаки в основном замедлились.



Тем не менее, США стремятся дать понять, что более масштабные атаки вызовут серьезный ответ.



В начале августа Остин объявил, что направляет в регион авианосную ударную группу USS Abraham Lincoln; она прибыла позднее в том же месяце.



Ударная группа состоит из тысяч моряков и морских пехотинцев, задействованных на трех эсминцах и авиакрыле авианосца. По состоянию на начало октября авианосец "Линкольн", его авиакрыло, состоящее из восьми эскадрилий, и эсминец "О'Кейн", один из эсминцев с управляемыми ракетами в составе ударной группы, находились в Оманском заливе. Эсминцы USS Spruance и USS Frank E. Petersen Jr., также оснащенные управляемыми ракетами, входящие в состав ударной группы, действовали в Красном море.



В дополнение к огневой мощи ударной группы Lincoln, американский военно-морской флот располагает рядом других эсминцев и средств поражения в регионе, отмечает CNN.



Десантная группа Wasp (ARG) и 24-е экспедиционное подразделение морской пехоты (MEU), способные к проведению специальных операций, состоят примерно из 4500 моряков и морских пехотинцев. В дополнение к десантному кораблю-амфибии USS Wasp, есть десантный транспортный корабль-док USS New York и десантный корабль-док USS Oak Hill.



Экспедиционное подразделение морской пехоты является одной из основных сил реагирования на кризисные ситуации в США; одной из его важнейших задач является способность проводить небоевые операции по эвакуации американских граждан. 24-е подразделение Министерства обороны США провело подобную операцию много лет назад, в 2006 году, вывезя тысячи американцев из Ливана во время конфликта между Израилем и "Хезболлой".



По состоянию на начало октября, ARG MEU, а также USS Bulkeley, Cole и Arleigh Burke действовали в Восточном Средиземноморье. USS Murphy, Indianapolis и Stockdale действовали в Красном море.



В дополнение к многочисленным силам и средствам ВВС, которые уже находятся в регионе, включая истребители, транспортные самолеты и заправщики, Пентагон заявил в воскресенье, что на Ближний Восток направляются дополнительные силы и средства воздушной поддержки.



Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в понедельник, что это будут самолеты F-22, F-16, F-15E и A-10 и связанный с ними персонал, что в общей сложности составит "еще несколько тысяч" человек. Центральное командование США заявило во вторник, что одна авиационная эскадрилья уже прибыла в регион, еще три находятся в пути.



Между тем, американская армия располагает тысячами обычных сухопутных войск на Ближнем Востоке, а также различными средствами противовоздушной обороны и артиллерии, включая ракетные комплексы Patriot, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы (HIMARS).



Андрей Яшлавский