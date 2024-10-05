"Четвертый кризис за пять лет": молдавские власти трагически некомпетентны, - Дм.Осматеско

00:26 07.10.2024

5 октября 2024



Дмитрий Осматеско

Молдавия вступила в четвертый кризис за последние пять лет и нынешний - самый серьезный, ибо может негативно повлиять на будущее государства, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.



Как напомнил политик, в 2020 году пандемия Covid-19 затронула все человечество. Молдавия не стала исключением: на экономику и общество глубоко повлияли ограничения и неопределенность.



Затем случился энергетический кризис, разразившийся в 2021 году, который привел к беспрецедентному росту цен на природный газ. Они увеличились в семь раз, ложась огромным бременем на граждан и экономику.



Потом ситуация на Украине ударила по стране напрямую. От массовых потоков беженцев до экономических потрясений и угроз безопасности.



И, как итог, кризис некомпетентности. Отсутствие видения и неправильные решения властей усугубляют экономические и социальные проблемы, негативно влияя на страну в долгосрочной перспективе. Это внутренний кризис, возникший из-за отсутствия эффективного управления и способный оказать самое негативное влияние на будущее страны.



Экс-премьер утверждает: каждый из этих ударов имел серьезные последствия для Молдавии, но кризис некомпетентности может усугубить все ранее существовавшие проблемы, серьезно влияя на развитие государства.



В доказательство Филат приводит анализ экономической ситуации с дефицитом текущего счета Молдавии в первом полугодии 2024 года:



"Дефицит текущего счета платежного баланса Республики Молдова достиг рекордного уровня в 1,142 миллиарда долларов согласно данным НБМ. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда дефицит составлял $ 880 млн., и более чем в 5 раз по сравнению с 2020 годом, когда дефицит составлял $ 222 млн. Текущий счет страны отражает разницу между поступлениями от экспорта и внешними платежами за импорт. Дефицит текущего счета сигнализирует о структурной проблеме, когда получаемые доходы недостаточны для поддержания текущего уровня потребления и экономической активности".

Эксперт перечисляет основные причины увеличения дефицита текущего счета:



1. Снижение экспорта: молдавский товарный экспорт упал на 12%, что привело к увеличению торгового дефицита на 8%.



2. Неблагоприятная динамика услуг: хотя экспорт услуг увеличился на 7,6%, импорт вырос еще больше - на 13,5%, что привело к чистому снижению профицита услуг на 1,5%.



3. Доходы от зарубежных переводов: переводы молдавских граждан из-за границы, являющиеся важным источником дохода для экономики, сократились на 6,3%, достигнув 900 миллионов долларов США.



4. Снижение грантов: объем международных грантов сократился на 14%, что ослабляет способность страны справляться с дефицитом текущего счета.



Согласно данным, доступным на официальном сайте НБМ, во втором квартале 2024 года дефицит текущего счета достиг 16,6% ВВП и является самым высоким, как минимум, за 15 лет.



Рекомендуемый уровень этого показателя для стабильной экономики - ниже 5−7% ВВП, а значит, Молдавия находится в ситуации серьезной финансовой нестабильности. В частности, внешний шок (такой как кризис 1998 года в России) может серьезно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике.



Исторические сравнения и риски. Нынешний дефицит напоминает лето 1998 года, когда девальвация молдавского лея и безудержная инфляция глубоко повлияли на экономику страны.



Быстрый рост торгового дефицита вместе с сокращением доходов от экспорта и услуг показывает уязвимость Молдавии к новым внешнеэкономическим потрясениям.



И в завершение, малоутешительные выводы:



"Обостренная несбалансированность внешней торговли, высокая зависимость от импорта и снижение экспорта представляют собой основные структурные проблемы экономики;



Отсутствие достаточных источников доходов из-за границы, таких, как трансферты от диаспоры и международные гранты, усугубляет дисбаланс текущего счета;



Экономическая реструктуризация крайне необходима для снижения уязвимости и обеспечения долгосрочной финансовой стабильности;



Молдова сталкивается с острой необходимостью экономических реформ и внешней поддержки для стабилизации финансов и экономики, как в ближайшем периоде, так и в долгосрочной перспективе".