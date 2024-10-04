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Глобальная перестройка и Эволюция мирового порядка, - Кадыр Маликов
00:42 07.10.2024

4 Октября 2024

Теолог Кадыр Маликов

Современные конфликты и нестабильность на глобальной арене указывают на происходящие трансформации в мировой политике - движение от однополярного мира к многополярному. С момента распада Советского Союза в 1991 году Соединенные Штаты закрепились в качестве единственного глобального гегемона, формируя однополярную систему международных отношений, основанную на либеральных ценностях, таких как права человека, демократия и рыночная экономика. Однако тенденции последних лет указывают на вызовы этому мировому порядку, связанные с ростом региональных держав, таких как Китай и Россия, а также с возрождением цивилизационных и культурных факторов как определяющих элементов мировой политики.

До конца Холодной войны существовал двуполярный мир, в котором противостояние социалистического и капиталистического лагерей (СССР и США) определяло структуру международных отношений. Это противоборство часто выражалось в "холодной войне" за влияние в странах третьего мира, включая Латинскую Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. Баланс сил между двумя сверхдержавами создавал стабильность, основанную на идеологической конкуренции, в которой каждая сторона пыталась укрепить свои позиции через дипломатические, экономические и военные инструменты.

Однополярный Мир и Гегемония США

После распада Советского Союза Соединенные Штаты стали единственной супердержавой, распространяя свои ценности и демократические принципы по всему миру. Теоретики, такие как Фрэнсис Фукуяма, утверждали, что конец Холодной войны ознаменовал "конец истории" - кульминацию эволюции идеологических систем, где либеральная демократия западного образца должна стать универсальной формой правления. По его мнению, мир, лишенный идеологических противостояний, станет более стабильным и свободным от конфликтов.

Тем не менее, этот оптимистический сценарий подвергся критике со стороны других мыслителей. Например, Сэмюэль Хантингтон в своей работе "Столкновение цивилизаций" предсказал, что в будущем международная политика будет определяться не идеологией, а культурными и цивилизационными различиями. Хантингтон подчеркивал, что такие страны, как Китай, Россия и исламские государства, могут стать главными противниками Запада в новой эпохе, где конфликты будут возникать вдоль цивилизационных линий.

Вызовы Многополярного Мира

Сегодняшние события подтверждают, что прогнозы Хантингтона начали сбываться. Противостояние США и их союзников с Россией, Китаем и странами исламского мира формирует новую многополярную систему, где доминирование США больше не воспринимается как неизбежное. Страны, такие как Китай, Россия, Иран и другие, не принимают западную модель глобального порядка и стремятся создать альтернативные центры силы, опираясь на свои культурные и цивилизационные ценности.

Китай, например, стремится к экономическому и политическому влиянию на международной арене, но не в рамках гегемонии, аналогичной американской. Сосредотачиваясь на таких проектах, как "Один пояс - один путь", Китай создает собственные пути интеграции и сотрудничества с другими странами, не претендуя на глобальное господство, а скорее способствуя многополярности.

Россия, со своей стороны, использует свою геополитическую позицию и энергетические ресурсы для укрепления влияния, бросая вызов западным санкциям и вмешиваясь в региональные конфликты, такие как война в Украине. Важной характеристикой России, согласно Хантингтону, является ее культурная двойственность - страна, расположенная на границе между Европой и Азией, сталкивается с вызовом идентичности и стремится к укреплению своей роли в многополярном мире.

Исламский Мир и Его Роль

Особую роль в этих глобальных трансформациях играет исламская цивилизация. Ислам не представляет собой единое государство, как Россия или Китай, но объединяет около 1,8 миллиарда человек, проживающих в стратегически важных регионах, богатых природными ресурсами. Конфликты в таких странах, как Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и Йемен, подчеркивают важность исламского мира в глобальной политике. США и их союзники активно вмешиваются в этот регион, но также сталкиваются с сопротивлением со стороны различных национальных, исламских движений.

Исламская цивилизация имеет свою эсхатологическую концепцию мирового устройства, которая противопоставляется западной модели либеральной демократии и бросает вызов американскому глобальному лидерству, что заставляет США разрабатывать различные стратегии для противодействия от разработки "либерального" ислама до поддержки такфиритских радикальных групп.

Развитие Конфликтов и Гибридные Войны

Нынешние конфликты в мире также приобретают черты гибридных войн, где основное противоборство происходит не только на военном поле, но и в экономической, информационной и дипломатической сферах. В этой связи можно рассматривать стратегии США, направленные на удержание доминирующего положения в мире, включая использование санкций, экономического давления и информационных кампаний. Проект "Новый американский век" (PNAC), разработанный в конце 1990-х годов, стал символом такой стратегии, объединяя подходы "жесткой силы" и "мягкой силы" для реализации интересов США на глобальной арене и таких странах как Ирак, Афганистан.

После событий 11 сентября 2001 года использование "жесткой силы" выразилось в интервенциях в Афганистане и Ираке, но также появилось активное развитие информационных и прокси-войн. Например, стратегическое использование прокси-группировок, таких как террористические группы, а также информационные войны, направленные на продвижение либеральных ценностей в исламском мире, становятся неотъемлемой частью новой глобальной стратегии Запада.

Заключение

Таким образом, нынешние конфликты, включая войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке, можно рассматривать как часть глобального столкновения цивилизаций, где культурные и ценностные различия играют ключевую роль. Стремление США сохранить гегемонию сталкивается с растущей многополярностью, вызванной усилением таких игроков в Евразии как Китай, Россия, Иран, Турция. Этот процесс формирует новый мировой порядок, где доминирование одной державы больше не будет определяющим фактором.

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Источник - АКИpress
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