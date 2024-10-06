|01:25 Одоление ига. Часть V. Донбасс обетованный, - Александр Проханов
01:13 Загадка битвы у реки Долен. Кто (и против кого) сражался в XIII веке до нашей эры в центре Европы
01:05 Франция усиливает защиту от нелегалов, - Данила Моисеев
01:01 Трудовые мигранты массово покидают Россию, - В.Панфилова
00:59 Утопающие демократы США хватаются за нелегальную соломинку. Миграционный кризис усугубляется, - В.Прохватилов
00:58 О "нейтральности" арабских членов БРИКС, - "Катехон"
00:56 В газохранилищах Узбекистана накоплено более 5,1 млрд кубометров газа на зиму - министр энергетики Мирзамахмудов
00:54 "Что посеешь": выращенные Западом боснийские радикалы терроризируют Европу, - А.Белов
00:49 Завоевать народ через образование и здравоохранение, - Мурат Мусабаев
00:44 Мирзиеев летит поздравить Путина с Днем рождения
00:42 Глобальная перестройка и Эволюция мирового порядка, - Кадыр Маликов
00:28 Израиль и Иран мерятся целями. Противники выясняют, чей удар будет сильнее, - С.Строкань
00:26 "Четвертый кризис за пять лет": молдавские власти трагически некомпетентны, - Дм.Осматеско
00:20 Амеры, под шумок, наращивают военные контингенты на БлВостоке, - А.Яшлавский
00:16 Лондон упорно цепляется за остатки колониального прошлого, - МК
00:14 Беспредел с Wildberries. РосВласти играют в "молчание ягнят"
00:12 Тимур Шерзад: Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов
00:08 Креативная экономика в Казахстане развивается, но в первую очередь своей темной стороной, - В.Юрицын
00:03 США объявили срочный кастинг кандидатов в премьеры Грузии (от саакашистов)
00:02 Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику, - "Взгляд"
00:01 Арестован за взятки зампред комитета по инвестициям правительства Петербурга г-н Шарипов
00:00 "Трансгуманизм все трансгуманизмее, круть все круче" (рецензия на последний роман Пелевина), - Денис Лукьянов
|23:19 Умер уроженец Андижана выдающийся кардиохирург Ренат Акчурин
20:12 Скончался экс-депутат Парламента, секретарь ЦК Компартии и глава политсовета Демократического выбора Казахстана Толен Тохтасынов
19:53 В зоне спецоперации ликвидирован зять Ирины Фарион Василий Особа
15:23 Архиепископ Тегеранский Доминик Матье станет первым иранским кардиналом РКЦ
14:50 Маск пообещал, что в случае избрания президентом США Трампа американцы улетят на Марс (и показал как)
14:39 Астана. Мемориал Дениса Тена по фигурному катанию выиграли - Анастасия Губанова (Грузия) и Михаил Шайдоров (Казахстан)
14:28 Новый посол Узбекистана (Алишер Тухтаев) прибыл в Пакистан
14:26 Чем обернутся пошлины ЕС против электромобилей из КНР, - Дм.Мигунов
13:58 "Мисс Россия - 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева - студентка-медик из Чувашии
13:38 Зампред Совбеза РФ Медведев счел слова депутата Рады Дунды основанием для ядерного удара Минска по Украине
12:39 Разрезы и вскрытия. События недели на СВО (обзор от Readovka)
12:24 "Она легализует столько мигрантов, что...". Маск предупредил, что станет с США в случае победы Харрис
11:47 "Сложносочиненные переговоры". России никак не удается договориться с Китаем по трубе "Сила Сибири-2"
11:04 Под Харьковом погиб воевавший за бандеровцев матерый экс-российский оппик Ильдар Дадин
10:48 Украинский народ должен остановить свое прозападное правительство, - Эрхан Куадзба
10:47 Ливан выпустил по Израилю еще 90 ракет - есть попадания в обмундировочный завод
10:41 Токаев проголосовал на референдуме и ответил на вопросы про АЭС
10:32 Талибы не террористы? Об итогах шестого заседания Московского формата консультаций по Афганистану
10:18 Какие богатства были у манапов и последнего кыргызского хана
10:14 КырКриминал. Бывший смотрящий Балыкчы "Сапа" отрекся от своего статуса и воровской идеи. Перевоспитался?
09:16 Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году
08:37 США захлебнулись иранской нефтью, - Сергей Савчук
08:24 Фолклендская война 2.0: Аргентина с российскими "Яхонтами" имеет все шансы разгромить Британию, - СП
05:32 От удара Израиля в мечети города Дейр-эль-Балах (сектор Газа) погиб 21 человек
01:20 Кыргызстан передал Узбекистану в аренду землю на 50 лет. СМИ обсуждают соглашение о пансионатах на Иссык-Куле
01:18 КазПравозащитники призвали отменить штраф газете "Уральская неделя" за блиц-интервью об АЭС
01:12 Диаспоры в РФ формируют параллельную серую реальность, - "Взгляд"
00:32 Абхазская катастрофа ничему не научила грузинских радикалов-украинобесов, - Петр Македонцев
00:15 Любовь Степушова: Байден готовит американцев к... гражданской войне
|Мирзиеев летит поздравить Путина с Днем рождения
00:44 07.10.2024
Президент Узбекистана совершит рабочий визит в Москву
Президент Узбекистана 7−8 октября посетит Москву с рабочим визитом. 8 октября здесь состоится заседание Совета глав государств СНГ.
Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 19:43 Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7−8 октября посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиеев примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ.
Председательствующей страной в СНГ сейчас является Россия. На саммите председательство будет передано Таджикистану.
По данным Исполкома СНГ, на саммите, который состоится 8 октября, будут обсуждаться взаимодействие в рамках Содружества, обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в войне 1941−1945 годов, деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы.
Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности.
_______________________
В.В.Путину 7 октября исполняется 72 года