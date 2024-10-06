Мирзиеев летит поздравить Путина с Днем рождения

00:44 07.10.2024

Президент Узбекистана совершит рабочий визит в Москву

Президент Узбекистана 7−8 октября посетит Москву с рабочим визитом. 8 октября здесь состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 19:43 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7−8 октября посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Шавкат Мирзиеев примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств СНГ.



Председательствующей страной в СНГ сейчас является Россия. На саммите председательство будет передано Таджикистану.



По данным Исполкома СНГ, на саммите, который состоится 8 октября, будут обсуждаться взаимодействие в рамках Содружества, обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в войне 1941−1945 годов, деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы.



Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности.



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В.В.Путину 7 октября исполняется 72 года