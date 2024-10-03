Завоевать народ через образование и здравоохранение, - Мурат Мусабаев

00:49 07.10.2024 4 Октября 2024



Автор: Мурат Мусабаев



Хочешь завоевать народ, займись образованием его детей. Это было сказано уже давно теми, кто подходит к завоеванию мира основательно на долгосрочной основе. Какими образами люди мыслят, такие представления и формируются в их сознании, а на основе представлений строятся их убеждения, из которых складывается их миропонимание и мировоззрение.



За полвека можно изменить народ до неузнаваемости, подменив в умах людей систему их жизненных ценностей. И чем раньше займутся детьми, тем глубже в их сознание впитается новая система жизненных ценностей. Чтобы завоевать народ всерьез и надолго, необходимо вытравить из его подсознания дух стремления к общинности, объединению и сотрудничеству. Для этого людей надо между собой разобщить и устремить к индивидуализму и конкурентным общественным отношениям. Вред, растянутый во времени, никогда не ощущается в текущий момент. Метаморфоза сознания народа происходит медленно, но верно, в установленном направлении.



Коммерциализация той или иной сферы жизнедеятельности общества, чтобы адаптировать к этому в массе общественное сознание, должна осуществляться исподволь гомеопатическими дозами. Так внедрение частных школ на начальном этапе воспринимается чем-то передовым и прогрессивным. Разумеется, не все граждане в состоянии оплачивать частное образование своих детей. Это по карману максимум пяти процентам населения и еще пяти процентам населения надо прикладывать большие усилия к тому, чтобы обучить детей в частной школе. Поэтому, если есть специализированные школы, по типу гимназий с углубленным изучением тех или иных предметов, они устраивают детей туда.



Основная масса населения отправляет своих детей в общеобразовательные школы, которые на первом этапе выглядят вполне себе прилично, давая возможность старательным учащимся стать в перспективе высокообразованными людьми при продолжении учебы в системе высших учебных заведений. Коммерциализация высшего образования порождает на первом этапе огромное число высших учебных заведений, в которых акцент делается на коммерческой составляющей процесса, в ущерб качеству образования. В общеобразовательных школах очень низкооплачиваемый труд учителей, всеми правдами и неправдами, дополнялся искусственно созданными учреждениями в виде попечительских родительских советов, которые действовали по принципу: с миру по нитке, голому рубаха.



Что может со временем случиться в новой системе жизненных ценностей, когда в обществе на первое место поставлено материальное положение граждан!? Разумеется, все будут поневоле злоупотреблять своим должностным положением, где представляется даже малейшая к этому возможность! Что и случилось в системе общеобразовательных школ и гимназий со всеми их руководителями.



Можно, конечно, сказать, мол, не мы такие, жизнь такая, и в этом отыщется в большой степени доля правды. Это станет "бельмом в глазу" всех общеобразовательных школ и гимназий. Те, кто замышляли перманентные реформы образования, знали это прекрасно с самого начала. И речь идет не о наших с вами государственных чиновниках от образования. Им на это укажут со стороны. Вот здесь начинается следующая фаза реформы образования! И касается она в первую очередь общеобразовательных школ и гимназий. Это происходит уже сегодня.



Давайте для понимания сути вопроса нарисуем мысленно опять же пирамиду. Разделим ее на две части: верхнюю и нижнюю. Для верхней части достаточно одной трети пирамиды вверху. На нижнюю часть оставим две трети пирамиды. Верхнюю часть разделим еще на три части, которые разукрасим в светло-голубой, голубой и синий цвета. Десять процентов детей будут обучаться в частных школах, число которых увеличится. Светло-голубой цвет означает родителей, которые без напряжения смогут оплачивать образование своих детей. Голубой цвет означает родителей, которые будут прилагать усилия к оплате учебы своих детей, а это означает, что они будут, какие бы должности они не занимали, злоупотреблять своим должностным положением. Синий цвет в данной градации означает, что треть родителей из последних сил, отказывая себе во многом, как-то будут тянуть эту лямку образования своих детей, влезать часто в долги и подворовывать как придется.



Элитарная часть общества будет формироваться здесь, и уже на этом уровне начинается социальное деление народа на сословия. Синие родители и дети будут ненавидеть, и завидовать голубым и светло-голубым родителям и детям. Но при этом они будут ощущать себя выше тех в обществе, кто находится в нижней части социальной пирамиды, которую мы разукрасим с вами в три цвета: светло-серый, серый и темно-серый. В этой серой зоне обоснуется надолго, если с этим ничего не делать, основная масса населения страны 90%. Собственно, это уже так и есть на сегодняшний день, только деление на сословия должно обрести легитимный характер, то есть, на законодательном уровне. Иезуитский принцип: "волка драть, и он привыкнет", со временем.



Гимназии низводятся до общеобразовательных школ и их специализации устраняются по всем направлениям. Общеобразовательные школы, в свою очередь, низводятся до уровня, примерно вспомогательных школ советского времени, где главной задачей было научить детей писать и читать, не для чтения книг и газет, а прочитать свою фамилию в ведомости о заработной плате, и посчитать деньги, не отходя от кассы в дни получки. Максимум, понимать общий смысл текстов на плакатах пропагандистского характера. Современные дети должны уметь прочитать инструкции к использованию различных устройств и рекламные проспекты производителей товаров и услуг. На этом, собственно, образование и заканчивается, едва начавшись. Серая масса должна быть серой в прямом и переносном смысле, тогда она лучше управляема и подчиняема любым новшествам и распоряжениям сверху.



Из системы частных школ методом селекционного отбора лучшие дети будут отбираться, и их высшим образованием будут заниматься за рубежом, подготавливая их к управлению странами, из которых они прибыли. Местные ВУЗы будут готовить выпускников из той же системы частных школ в стране для выполнения ими средних административных функций в системе государственного управления. Арабские шейхи, все до одного, индийские правители в своем большинстве, получили образование на Западе. Российские, казахстанские, украинские и прочие дети доморощенных элит тоже получают образование на Западе, а иные обучались уже в подростковом возрасте в системе закрытых школьных заведений, разумеется, частных и платных. Их подготавливали специально для управления серыми массами своих соотечественников…



Из ряда вон выходящие таланты, склонные к научно-исследовательской деятельности, будут вывозиться для работы в зарубежных научно-исследовательских учреждениях во благо тех, кто их приметил, выделил из общего числа учащихся и избрал для конкретных целей. Так что частные школы изначально были пробацией в процессе коммерциализации образования не для всех. Для них предполагается новый этап в их деятельности, подчиненный иным стандартам образования, утвержденным в учреждениях закрытого типа. В Советское время КГБ в шутку расшифровывали: "контора глубокого бурения", так вот, эти закрытые учреждения не менее "глубокого бурения". Остальные общеобразовательные школы, прежде выпускавшие, таки золотых медалистов, хоть и не массово, но штучно, максимум, будут тянуть на советскую семилетку предвоенных времен, и это потолок, на что мы с вами можем рассчитывать в своем подавляющем большинстве. Пей не пей на тоях за светлое будущее своих детей, а оно в лучшем случае может быть светло-серым.



В "светлые головы" современных реформаторов от образования привнесли извне идею взять и объединить в один предмет химию, биологию и физику. И если раньше худо-бедно люди могли хотя бы на дилетантском уровне разобраться с тем, что они едят и пьют, чем они лечатся, то уже в скором будущем они этого не будут понимать вообще, от слова никак! Они и сейчас-то не очень в этом разбираются, в лучшем случае один из десяти, а потом это будет ни одного из ста. Так мы с вами незаметно подошли к теме здравоохранения, через разговоры об объединении физики, химии и биологии в один предмет. Все логично, ни одного врача и ученого из простой школы.



Медсестры, технологи, диспетчеры, операторы несложных технических устройств и остальные специалисты среднего звена, на которых обучают в системе платных колледжей, это социальный потолок для выходцев из сословия светло-серого большинства. Высшее образование окажется в силу дороговизны недоступным, и число высших учебных заведений сократится до минимума в каждой постсоветской стране. То есть, эта лавочка прикроется со временем навсегда, так что все дипломы этих учебных заведений формально будут признаваемы, а по факту ими будет можно только любоваться по праздникам, как когда-то любовались государственными наградами или почетными грамотами правительства. Общество, разделенное на социальные сословия, станет реальностью, к которой нас с вами ведут. Все близится к этому, если ничего не изменить, я еще раз повторяю об этом!



Ментальность есть вещь, которая меняется десятилетиями, чтобы из нее выветрилось все, что когда-то относилось к понятиям: традиции, обряды, культура, социальные привычки и стремления общества. Никакой национальной идеи, идеологии, а тем более мечты, в головах у народонаселения не должно быть категорически. Даже так называемая "американская мечта", которой грезили постсоветские граждане, канула в лету небытия для самих американцев, не говоря уже об остальных. Мечта дальнобойщика предельно понятна, быстрее приехать домой, как и мечта сантехника вполне себе приземленная. Собственно, это и неплохо, но стать тем самым дальнобойщиком или сантехником сможет в будущем далеко не каждый! Что бы вам не обещали политики своими медовыми устами, а все близится к этому. Многие из них этого не понимают.



Когда они что-то поймут, боюсь, что будет поздно. Они пустили страну и народ по течению, все это время, претворяя в жизнь чужие рекомендации, инструкции и правила.



Частные поликлиники и больницы стали не просто реальностью, а множатся как грибы после дождя, и эта тенденция к тому, что платное здравоохранение постепенно полностью вытеснит бесплатное здравоохранение в стране. Опять же все выглядит очень мило и привлекательно, тебе широко улыбаются люди в белых накрахмаленных халатах, но для подавляющего числа людей это сегодня недоступно, в то же самое время в государственных лечебных учреждениях все давно уже не бесплатно! Сегодня болеть с одной стороны страшно дорого, а с другой стороны не болеть невозможно с такими не соответствующими критериям безопасности продуктами питания и всего прочего, что окружает нас в пространстве.



Как вы думаете, если у высокопоставленного государственного должностного лица оформленная, разумеется, на подставное лицо частная школа или клиника, ответьте с трех раз, до какого места ему будет бесплатное образование и здравоохранение!? Вы правильно подумали! Врачи и учителя будут работать на прибыли владельцев. А владельцы будут делать все от них зависящее, чтобы народ не получал должной помощи в бесплатной медицине, лез по уши в долги, которые больной и его родственники возьмут опять же их в их кредитных учреждениях, и принесут им деньги на блюдечке с голубой каемочкой. Лекарства они будут покупать в частных аптеках, а анализы сдавать в частных лабораториях. Народ загнали в расставленные кругом для него ловушки и сети! В этом и заключаются новые жизненные ценности только для избранных.



Вы проверьте этих турецких, корейских и прочих "светил от медицины", что они представляют собой в своих собственных странах, чем таким выдающимся они отличились у себя на родине!? Боюсь, что в своих странах о таких даже никто не слышал, поэтому они и подписались выступить в качестве таковых в Кыргызстане, где им создали нужную рекламу. За якобы "иностранными" по звучанию медицинскими клиниками, все говорит мне о том, торчат уши наших доморощенных "бизнесменов" от политики, которые на всем делают деньги! Вот она самая главная жизненная ценность для нашего "элитного сословия".



Хреновая поругаемая на все лады Советская власть в свое время создала медицинскую науку в нашей стране, построила сотни лечебных учреждений, бесплатных не по названию, общеобразовательных школ тоже не по названию, а по существу, как и средне-специальных и высших учебных заведений. А замечательные постсоветские деятели все это благополучно уничтожили, и заменили платными школами и медицинскими клиниками, добивая остатки бесплатного образования и здравоохранения! Что говорит в пользу того, что СССР был единой страной, а советский народ, пусть и наполовину, был единой общностью!? Никто и ни за что на свете не стал бы строить десятки тысяч производственных промышленных предприятий на территориях чужих стран, объединенных в единый народно-хозяйственный комплекс! С тех, кто это все уничтожил надо еще спросить, что они создали взамен в интересах народа!? Придет время и им придется ответить перед народом, что такого "героического и патриотического" они для него сделали!? Под закат капитализма они успели-таки урвать свое, теперь надо возвращать.



Это не мое пожелание, это веление времени, если угодно дух времени! Выясняется, что то же 11-летнее образование коснулось только прибавлением 4-го класса в начальную школу, более того, в 1-ый класс надо привести ребенка, умеющего уже писать и читать. А теперь уже носятся с новацией 12-летнего образования! В чью "светлую голову" пришла такая уникальная идея, и кто проталкивает эту тему, совместно с объединением физики, химии и биологии в один никому непонятный предмет!? Куда денутся эти "реформаторы", когда их протеже не смогут оплачивать далее подобные профанирующие общественное сознание затеи!? Где общественные слушания и обсуждения, почему реформы продвигают вчерашние активисты НПО и НКО, которых ныне в силу закона признали "иностранными агентами"!? С чьей подачи они назначены министрами, и кто их впустил во власть!?



Улучшать хорошее, как известно, только портить! Хорошее советское образование реформаторы решили улучшить, теперь сравните выпускников советских ВУЗов с их постсоветскими потомками. Советские школьники обладали более мощным кругозором, нежели постсоветские выпускники общеобразовательных школ. Так теперь и это решили "улучшить", как если "дорезать недорезанное". Вы что творите с образованием, господа хорошие!? Вы добиваете то, что хоть как-то еще теплится и похоже еще на образование! Медицинское страхование, куда еще ни шло, хотя бы понятно, что тысяча человек в сухом остатке скидываются на лечение одного, кого сегодня припекло, с надеждой, что когда прихватит их самих, скинутся другие и проплатят хотя бы частично их лечение. В этом, хотя бы присутствуют какие-то признаки здравомыслия.



Если государство действует в интересах подавляющего большинства народа, то оно народное, по сути, и смыслу. Если оно действует в интересах ничтожного меньшинства населения, то оно антинародное, потому что подавляющее большинство народа лишилось того, что оно имело при Советской власти. Заменить на лучшее, пожалуйста, ухудшить положение народа, означает вести антинародную политику. Все познается в сравнении, а народу есть с чем сравнивать! Если нет ясного понимания и уверенности в том, что вы действуете правильно, лучше вовремя прекратить действия, которые приведут страну и народ к отрицательным результатам, на том основании, что страна принадлежит всему народу, а не ничтожной кучке, паразитирующих на нем элементов. За тридцать с лишним лет уже можно было понять, к чему приводят мечты отдельных идиотов весь народ и страну в целом!?



Джалаледдин Руми точно сказал: "Мать всех идолов - это поклонение самому себе". Здесь подразумевается поклонение своим убеждениям, своему мнению, своему мировоззрению, своим желаниям, вопреки интересам всех остальных людей, несмотря на то, что они находятся в бедственном положении и не имеют уверенности в завтрашнем дне, хотя бы самую минимальную. Иногда кажется, что что-то таки делается во имя всеобщего блага, однако, когда кто-то из представителей власти предпринимает действия явно выходящие за рамки того, что называется здравомыслием, вышестоящие руководители должны их остановить. Учащиеся и при десятилетке-то только и думали о том, быстрее бы закончить школу. Сделали образование 11-летним, а теперь уже маячит на горизонте 12-летнее образование, хоть в петлю лезь.



Если раньше после девятого класса половина учеников раздумывали о том, пойти ли в колледж или доучиться два года до полного среднего образования, то теперь лучше пойти в колледж, где за те же три года можно получить и полное среднее образование и специальность. А колледжи-то все платные и завуалированно или открыто частные. То есть, в конечном итоге речь снова идет о денежных потоках кому-то в карман. Опять же резон, после колледжа можно поступить сразу на третий курс профильного ВУЗа, и там за три года, разумеется, за деньги, получить вожделенное высшее образование.



Нет, нельзя отказать в иезуитском хитроумии людей, бескорыстно любящих деньги! Не мытьем, так катанием, они с народа снимут свое, а там трава не расти, потому что их дипломы не гарантируют трудоустройства для подавляющего числа выпускников, а кого это когда-то волновало!? Век живи, век учись и лечись, только плати! На лугах пасется скот, в стойлах и загонах откармливают скотину, народ мечтает дать образование своим детям во имя их светлого будущего, да и свое здоровье подправить, которое изрядно подпорчивается за время, пока детей на ноги поставишь. А в итоге с дипломами стать умными домохозяйками, разносчиками пиццы, доставщиками товаров на дом, в русле инновационных форм торговли. Куда деваться вчерашним гимназистам, не в общеобразовательную школу же идти в переполненные классы!? Что-то мне подсказывает, что они сделают выбор поневоле в пользу частных школ, в которых хронический недобор и полупустые классы, которые можно пополнить бывшими гимназистами. Картельный сговор или совпадение, не знаю, по форме все вроде бы правильно, а по сути, издевательство.



Кыргызстанцев приглашали в Англию собирать клубнику, а теперь зазывают в Италию пасти скот и любоваться итальянскими пейзажами. Наверное, высшее образование не обязательно, но все же предпочтительно. Хотя справедливости ради надо признать, что с таким образованием, только и остается собирать клубнику и крутить коровам хвосты, напевая: "эге – ге хали – гали", пиная по задницам баранов.



До чего мы с вами довели страну и народ!? Советское прошлое не идеальное и далеко несовершенное, но постсоветское настоящее для большинства людей чудовищно! Кому в Кыргызстане хорошо живется!? Хоть кому-то таки живется лучше, чем при Советской власти, а им и при ней жилось неплохо, как ни странно.



Итак, мы создали и оформляем законодательно на данном историческом этапе - сословное общество. В этом обществе все решают Деньги, у кого они есть, тот в шоколаде, у кого их мало, тот в муке, а у кого их нет, тот в саже. Общинный дух, это из области преданий старины глубокой. Мы продали души дьяволу, ценой слез и страданий тех, кто не сумел приспособиться к рыночным отношениям. Ох, и спросит с нас за это Бог, когда нам придется перед Ним стоять!



Я себя причисляю к тем, с кого больше всех спросится, потому что я получил реально высшее образование, и обладаю нужными знаниями в должной мере, поэтому с таких, как я спросится сполна. Единственное оправдание, смягчающее вину обстоятельство в том, что я никогда не был во власти и даже при ней, рядом не стоял. Мы должны были привести народ к единству, а вместо этого мы разобщили людей между собой, провоцируя их конкурировать друг с другом. Не кажется ли вам, что мы были на стороне дьявола, который разделяет и властвует…



С уважением,



Мурат Мусабаев



3 октября 2024 года. Источник - АКИpress

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728251340





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы

- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства

- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660

- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении

- К истории советского нациестроительства

- Кадровые перестановки

- О заседании Центральной комиссии референдума

- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан

