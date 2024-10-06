"Что посеешь": выращенные Западом боснийские радикалы терроризируют Европу, - А.Белов

00:54 07.10.2024

06.10.2024 | Алексей БЕЛОВ



Террористические ячейки балканского происхождения все чаще выходят из-под контроля



События на Ближнем Востоке гулким эхом отдаются в странах Европы. Буквально на днях у израильского посольства в столице Швеции Стокгольме произошла стрельба.



"Накануне вечером поступили звонки о громком взрыве на улице в районе Эстермальм, где расположено посольство. Позже ночью полиция сообщила, что найдены доказательства того, что в здание посольства стреляли. Пострадавших в результате инцидента не было, задержаний пока тоже не произошло. Это случилось примерно в то же время, когда стало известно о запуске Ираном ракет по Израилю", – отмечают шведские СМИ.



Это уже не первая атака на израильское диппредставительство в Швеции. Не далее как в мае 2024 года в посольство также стреляли, а в январе того же года в здание была брошена граната, которая, к счастью, не взорвалась. После предыдущих инцидентов меры охраны объектов, так или иначе связанных с Израилем или вообще с евреями и иудаизмом, шведской полицией были усилены, но, как видим, больших плодов это, увы, не принесло.



По мнению израильской разведки "Моссад", за нападениями стоят некие шведские проиранские группировки. В Европе, как и в принципе на Западе, вообще принято демонизировать Иран. Оно и понятно, куда легче обвинить во всем внешнего врага, чем попытаться разобраться в собственных ошибках и просчетах.



А между тем "иранская" версия никак не объясняет причины очень похожего инцидента с нападением на израильское посольство, произошедшего в датском Копенгагене за несколько часов до событий в Стокгольме.



Тогда, по данным датской полиции, рядом с дипломатическим представительством еврейского государства прогремело два взрыва. Пострадавших, к счастью, снова не оказалось. При этом, как и их шведские коллеги, полиция Дании предпочитает отмалчиваться – нет никаких подробностей о масштабах последствий случившегося – или дает крайне расплывчатые пояснения в духе "ведется предварительное расследование" и "утверждать, что происшествие связано с израильским посольством, пока рано".



А между тем теракты (будем называть вещи своими именами) в Дании и Швеции стали логичным продолжением таких же атак в Австрии и Германии, случившихся в начале сентября.



Согласно сообщениям австрийской прессы, ночью 6 сентября в полицейский участок города Линца ворвался 29-летний албанец. Предварительно вооружившись неким предметом, похожим на мачете, он начал угрожать присутствующим на ночной смене полицейским их убийством.



Буквально через три дня, 9 сентября, на этот раз в баварском Мюнхене, от которого до Линца на автомобиле какие-то пару часов, еще один террорист устроил стрельбу у израильского консульства и в результате был ликвидирован местной полицией.



Что любопытно, по данным сербских СМИ (немецкие или австрийские о таком вряд ли расскажут), нападавшим оказался гражданин Австрии 2006 года рождения, этнический бошняк (славянское население Боснии и Герцеговины, исповедующие ислам) Эмра Ибрахимович, незадолго до инцидента перебравшийся в Германию.



Помимо прочего, в публикации отмечается, что в поле зрения сербской полиции этот субъект попал еще год тому назад, когда оказался в числе подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ*, следы которой ведут к недавнему теракту в Белграде, направленному (вот ведь неожиданность) против посольства Израиля в Сербии.



Как сообщало тогда МВД Сербии, уроженец Нови-Пазара, большая часть жителей которого бошняки, по имени Милош Жуйович, был завербован ИГИЛ*, взяв себе новое имя Салахудин. В итоге сам террорист был ликвидирован, а по Сербии прокатилась волна арестов радикалов, в ходе которой сербские силы правопорядка и познакомились с Эмрой Ибрахимовичем.



Кто он такой и чем может быть опасен, официальный Белград своевременно предупредил коллег из Берлина и Вены, но те почему-то предпочли закрыть глаза на полученную важную информацию.



Не потому ли, что вот уже много лет столица Австрии считается одним из важнейших логистических центров исламизации Балканского региона? А сама Австрия, одной из первых признавшая независимость мятежного сербского края Косово, ставшего еще одним террористическим анклавом исламских радикалов на Балканах, активно поддерживает мусульман-албанцев, в свое время сыграв ключевую роль в становлении государства Албания и формировании албанской нации из разрозненных племен.



И вот теперь на фоне всех произошедших событий израильская газета Jerusalem Post вышла со статьей, в которой резко критикуется балканская политика ЕС и США, фактически управляющих Боснией и Герцеговиной. Израильтяне высказали свое негодование сознательным, как им кажется, игнорированием процесса религиозной радикализации бошняков, которая в последние годы только усиливается, особенно среди молодого населения республики.



Стоит отметить, что Израиль уже не раз критиковал Сараево за религиозный радикализм и юдофобию бошняков. В свое время официальный Тель-Авив высказывал свое негативное отношение к многочисленным пропалестинским митингам в центре боснийской столицы.



Как заявила тогда посол Израиля в Боснии и Герцеговине Галит Пелег, грустно видеть то, что происходит в Сараево.



"Я была шокирована, когда увидела флаги джихадистов", – отметила дипломат, подчеркнув, что митинг бошняков в поддержку палестинцев не пройдет для них без последствий.



Вот только пока последствия замечает как раз противоположная сторона. По данным израильской прессы, евреи, проживающие в Сараево, начали беспокоиться о своей безопасности, а по европейским столицам прокатилась волна нападений на посольства Израиля.



Впрочем, иначе и быть не могло. Это далеко уже не первый случай в истории, когда созданные, выращенные и выпестованные западными спецслужбами радикалы со временем выходят из-под контроля и поворачивают свое оружие против собственных "родителей".



Так было с запрещенной в России "Аль-Каидой"*, так было с ИГИЛ, так же происходит сегодня и с террористическими ячейками на Балканах. Что посеешь, как говорится…



6.10.24