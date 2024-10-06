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В газохранилищах Узбекистана накоплено более 5,1 млрд кубометров газа на зиму - министр энергетики Мирзамахмудов
00:56 07.10.2024

К зимнему сезону в подземных газохранилищах Узбекистана накоплено более 5,1 млрд кубометров газа, сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов. По его словам, это на 1,1 млрд кубометров больше по сравнению с прошлым годом. Он также отметил увеличении генерации энергии за счет ВИЭ.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в подкасте "Лолазор" рассказал, какая работа проведена в рамках подготовки к зимнему сезону.

"Подготовка к осенне-зимнему сезону в этом году началась заблаговременно. Уже в феврале наш президент дал указания подготовить все системы - добычу, транспортировку, распределение и генерацию - с учетом уроков, извлеченных из прошлых лет", - сказал он.

Глава Минэнерго отметил, что на протяжении года большое внимание уделялось генерации и запуску дополнительных мощностей, так как в прошлые годы основная проблема заключалась в нехватке генерации. Потребление росло, но новые мощности не вводились в достаточном объеме.

"Главный приоритет - ввод в эксплуатацию мощностей по генерации возобновляемой энергии. Позже я могу предоставить данные о том, какие и сколько мощностей были добавлены и какие результаты это принесло. Главное - подготовлены резервы всех видов топлива", - подчеркнул Журабек Мирзамахмудов.

Министр также сообщил о накоплении газа в газохранилищах для зимнего сезона.

"На сегодняшний день в подземных газохранилищах для зимы накоплено более 5,1 млрд кубометров газа. Если сравнивать с прошлым годом, это на 1,1 млрд кубометров больше", - сказал он.

В Узбекистане функционируют два подземных газохранилища - "Газли" и "Ходжаабад". По словам министра, емкость газохранилища "Газли" (принадлежит компании Gazli Gas Storage, связанной с предпринимателем Бахтиером Фазыловым) была увеличена с 3 до 4,5 млрд кубометров. Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется удвоить его мощность до 6 млрд кубометров.

"В „Газли" накоплено более 4 млрд кубометров газа, а в „Ходжаабаде" - более 790 млн кубометров", - сообщил Журабек Мирзамахмудов.

Он также рассказал, что создана рабочая группа для изучения возможности перезапуска газохранилища "Сох", которое находится на территории Кыргызстана, а компрессоры и другие технологические объекты - на территории Узбекистана.

"Все технологические объекты на территории Узбекистана принадлежат нашей стране. Ведутся переговоры, и, как вы видите, все вопросы постепенно решаются", - заявил он.

На вопрос, какой газ накапливается в газохранилищах - отечественный или импортный, министр ответил: "Как только газ поступает в трубу, он становится единым. Следовательно, накапливается общий газ, но он находится на балансе Республики Узбекистан". Далее он отметил, что рост импорта газа (в 5,7 раза за восемь месяцев) также связан с накоплением газа для газохранилищ.

Министра спросили, будут ли зимой перебои с электроэнергией и ограничения поставок газа для газовых заправок, а также на сколько хватит запасов газа.

Он ответил, что в прошлом году возникли проблемы с компрессорными агрегатами, некоторые из которых вышли из строя, а также имели место другие технические неисправности.

"Если говорить о зимнем сезоне прошлого года, то 13 декабря температура опускалась до -18, -20 градусов. В тот день были введены небольшие ограничения, но уже через три дня их сняли. Основные ограничения были в феврале из-за аварии на линии „Бухара-Газли" 110 кВ. В результате этой аварии произошел сбой в подаче газа из подземного хранилища „Газли". Мы подключили дизельные генераторы, но пока их ввели в режим, потребление не снижалось. Это привело к дефициту в 40 млн кубометров газа, и влияние этого сохранялось в течение 10 дней. В этот период мы ввели ограничения для газовых заправок на одну неделю", - пояснил министр.

Глава Минэнерго отметил, что в этом году генерация энергии за счет возобновляемых источников увеличилась, чего не было в прошлом году.

Он добавил, что возобновляемые источники энергии имеют как преимущества, так и недостатки. Производство электроэнергии за январь-август на малых предприятиях (солнечных и ветряных электростанциях) составило 5,8 млрд кВт·ч (доля в генерации - 10,6%), что в 11,7 раза больше аналогичного периода прошлого года. В то же время производство электроэнергии крупными предприятиями, большинство из которых работают на газе (а также на угле и ГЭС), сократилось с 51,8 млрд до 48,6 млрд кВт·ч (-6%).

"Основной недостаток - это нестабильность режима работы. В пиковые моменты мы можем получать до 2000−2200 МВт мощности от солнца и ветра, что эквивалентно 25 млн кВт⋅ч в день. Но если ветер прекращается или наступает облачная погода, производство резко падает. Поэтому мы смогли выйти на полную мощность только с апреля, когда системы автоматизации и телеметрии прошли полную проверку,", - пояснил он.

Журабек Мирзамахмудов заявил, что в этом году перебоев с электроэнергией летом не было, хотя в прошлом году ограничения действительно вводились.

"В летние месяцы общий объем ограничений составил 350 миллионов кВт⋅ч в течение всего сезона. В этом году были аварии и другие технические сбои, но ограничений из-за нехватки мощности не вводилось", - отметил он.

Источник - Газета.uz
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