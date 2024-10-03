О "нейтральности" арабских членов БРИКС, - "Катехон"

00:58 07.10.2024 О "НЕЙТРАЛЬНОСТИ" АРАБСКИХ ЧЛЕНОВ БРИКС



03.10.2024

Западная Азия находится в эпицентре региональной войны между Израилем и "Осью сопротивления". Она началась после внезапного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое привело к коллективному наказанию Израилем палестинцев в Газе, что критики организации расценивают как этническую чистку и геноцид. Вскоре после этого ливанская "Хезболла" и йеменская "Ансарулла" (также известные как хуситы) присоединились к борьбе из солидарности с ХАМАС. Затем Израиль начал бомбить цели как в этих двух странах, так и в соседней Сирии и соседнем Ираке.



Ситуация обострилась в середине сентября после того, как Израиль взорвал тысячи заминированных пейджеров "Хезболлы", а затем и радиостанции, что было названо террористическим актом из-за сопутствующего ущерба, причиненного гражданским лицам. За этим последовали масштабные взрывы в Ливане, которые продолжаются по сей день. В пятницу был убит глава "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла, что стало последним ударом по Сопротивлению после того, как Израиль убил летом в Тегеране политического руководителя ХАМАС Исмаила Ханию.



Несмотря на коллективное наказание Израилем арабских палестинцев и бомбардировки ряда других арабских стран, региональные члены БРИКС - Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ - сохраняют военный нейтралитет. Они осудили действия Израиля в Газе и продолжают требовать, чтобы Израиль признал Палестину независимым государством, но это все, на что они способны. Премьер-министра Израиля Биньямина ("Биби") Нетаньяху это не беспокоит, и он на самом деле считает этих троих "благословением" для своей страны.



Он выразил свои чувства на карте, которую продемонстрировал на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе, где Бахрейн, Индия, Иордания, Египет и Судан были названы "благословенными", в то время как Иран, Ирак, Сирия и Ливан были осуждены как "проклятые". Более того, есть подозрения, что Израиль тайно получил одобрение Саудовской Аравии на использование своего воздушного пространства для бомбардировок йеменской группировки "Ансарулла", несмотря на отсутствие официальных связей между ними. Известно, что у них тесные закулисные связи, так что вполне вероятно, что этот слух правдив.



Таким образом, Саудовская Аравия на самом деле не является "нейтральной" в данном аспекте этого более масштабного конфликта; она, Египет и ОАЭ (последние два из которых имеют официальные связи с Израилем), похоже, даже симпатизируют военным целям Израиля в региональной войне. Второе замечание было сделано, несмотря на то, что ни ХАМАС, ни "Хезболла" не были признаны ими террористами, а Лига арабских государств отменила этот статус последней в июне. Это говорит о том, что они являются молчаливыми союзниками Израиля во всех отношениях.



Поэтому их публичное осуждение, по-видимому, является жестом "спасения лица" перед международным сообществом и особенно перед их собственным пропалестинским населением. Ни Египет, ни ОАЭ не угрожали отменить свое признание Израиля в знак протеста или даже ввести против него санкции, в то время как Саудовская Аравия, как сообщается, сохраняет тесные связи с Израилем за кулисами. То, что десятилетия назад было причиной арабской солидарности, с тех пор прекратило свое существование из-за идеологических и стратегических расчетов этих трех стран.



Хотя все они являются мусульманскими странами, их формы правления отличаются от вдохновленных исламизмом форм правления, поддерживаемых ХАМАС и "Хезболлой", которые они считают угрозой правлению своей элиты. У них также не самые лучшие политические отношения с Ираном после 1979 года, который они давно подозревали в поддержке идеологически ориентированных революционных движений внутри своих границ. Также стоит упомянуть, что они являются близкими военными партнерами США, несмотря на их случайные разногласия на протяжении многих лет.



Это сочетание факторов объясняет, почему они притворяются "нейтральными" по отношению к региональной войне между Израилем и Сопротивлением, но на самом деле сочувствуют военным целям самопровозглашенного еврейского государства. Их подход привлекает внимание к политическому разнообразию внутри БРИКС, который в народе ошибочно воспринимается энтузиастами как антизападный блок, выступающий против Запада по всем важным вопросам, таким как этот конфликт. Однако это не так, поэтому сейчас мы скажем несколько слов о БРИКС, чтобы прояснить его цель.



БРИКС всегда был просто объединением стран, которые добровольно координируют аспекты своей финансовой политики, чтобы ускорить измерение многополярности. Это всего лишь ассоциация, а не организация, поскольку у нее нет секретариата, и все, о чем договариваются ее члены, является добровольным, поскольку механизма обеспечения соблюдения требований нет и, скорее всего, никогда не будет. Финансово-экономическая асимметрия между его членами означает, что любое движение в этом направлении будет означать конец БРИКС.



Между его членами также существуют серьезные политические разногласия. Мы уже упоминали о подозрениях, которые новые арабские члены БРИКС питают к Ирану, в то время как Китай и Индия вовлечены в ожесточенный пограничный спор, а напряженность между Египтом и Эфиопией растет из-за реки Нил и Сомали. Члены БРИКС также имеют разный уровень отношений с США, особенно в том, что касается их финансово-экономической взаимозависимости с ними, а также с региональными партнерами США, такими как Израиль.



Тем не менее, несмотря на эти препятствия, все они по-прежнему пытаются расширить социально-экономическое и политическое сотрудничество между собой, в том числе в сфере межцивилизационных отношений. Проблема, однако, в том, что эти препятствия очень серьезны и создают реальные ограничения для их сотрудничества. Эти противоречия не будут разрешены в ближайшее время, если вообще когда-либо будут разрешены, поэтому никто не должен ожидать, что БРИКС превратится в антизападный блок. Таким образом, скорее всего, он останется лишь добровольным финансовым многополярным объединением.



Это не означает, что у БРИКС нет цели, поскольку даже ограниченная координация усилий по ускорению процессов финансовой многополярности может помочь изменить мировой порядок, но энтузиастам следует умерить ожидания относительно того, чего они достигнут, скорректировав свои представления о объединении. Это понимание помогает наблюдателям лучше понять, почему арабские страны - члены БРИКС симпатизируют военным целям Израиля в его региональной войне с Сопротивлением и даже косвенно помогают ему в их достижении, как это делает Саудовская Аравия в отношении "Ансаруллы".



Несмотря на то, что Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживают израильского союзника США, было бы неточно называть их вассалами США, поскольку каждый из них с гордостью дал отпор давлению США, направленному против России. Египет является крупнейшим торговым партнером России в Африке, ОАЭ - крупнейшим арабским партнером, а Саудовская Аравия продолжает совместно с Россией регулировать мировые цены на нефть в рамках ОПЕК+. Президент России Владимир Путин также посетил последние две страны Персидского залива в декабре прошлого года в знак того, насколько тесными остаются их отношения, несмотря на давление США.



Таким образом, хотя многие могут быть разочарованы отсутствием солидарности, проявленной арабскими членами БРИКС в условиях региональной войны между Израилем и Сопротивлением, охватившей несколько арабских стран за пределами Палестины, по крайней мере, они по-прежнему привержены делу финансовой многополярности и сохраняют тесные связи с Россией. Вывод заключается в том, что глобальный системный переход к многополярности выявил разногласия между многими партнерами по чувствительному вопросу, но эти разногласия также не должны разрушать их отношения.



Все ставят во главу угла свои национальные интересы в том виде, в каком их искренне понимает руководство, при условии, что они на самом деле являются суверенными странами, какими зарекомендовали себя эти три страны, а не буквальными вассалами США, как ЕС (за исключением Венгрии и Словакии). Соответственно, то, что их партнеры могут воспринимать как национальные интересы этих стран, не всегда разделяется их соответствующими руководителями, что подтверждается противоречиями между арабскими членами БРИКС и Ираном в этой региональной войне.



В такой ситуации, хотя ожидается, что активисты поддержат ту или иную сторону, аналитики должны сделать все возможное, чтобы оставаться объективными и не позволить разочарованию затуманить их суждения. Ни Египет, ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не желают напрямую выступать на стороне Израиля против Сопротивления, не говоря уже о нападении на Иран. Они также игнорируют требования США отказаться от России. Таким образом, эти три страны все еще могут сыграть свою роль в ускорении процессов многополярности, даже если они не будут такими масштабными, как некоторые надеялись. Источник - катехон

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