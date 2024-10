Утопающие демократы США хватаются за нелегальную соломинку. Миграционный кризис усугубляется, - В.Прохватилов

00:59 07.10.2024 05.10.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



В полицию стали принимать злостных нелегальных мигрантов. Так 11 нелегалов, не являющихся гражданами США, зачислили недавно в полицию Миннеаполиса.

"Пока доброжелатели стекались к новоиспеченному офицеру Икран Мохамед, 4-летняя Амира Шафии подняла маленькую руку в гордом приветствии – новая полицейская фуражка ее тети сидела набекрень на ее голове…

Мохамед, одетая в черный хиджаб, поправила недавно приколотый значок руками, расписанными хной. Она только что стала первой сомалийской женщиной, когда-либо поступившей на службу в полицейское управление Миннеаполиса", – пишет Minnesota Star Tribune

"Я хочу быть примером для подражания для девушек, которые похожи на меня, чтобы они могли сказать: "Я тоже могу это сделать", – сказала 23-летняя Икран Мохамед журналистам вечером после выпускной церемонии в честь 11 новых рекрутов и еще 12 сотрудников, принятых на работу в других правоохранительных органах Миннесоты. – Я просто очень рада быть здесь и представлять свой народ и свое сообщество".

Мохамед иммигрировала в США из Африки, когда ей было 10 лет, и с тех пор проживала в США нелегально.

27-летняя Вера Лесли стала первым "негражданином", поступившим на службу в полицию вместе с Икран, "что стало значительной победой для защитников иммиграции", отмечает местная газета.

Пополняют ряды полиции за счет нелегалов не только в Миннесоте. Новый закон, принятый в штате Иллинойс год назад, позволяет любому иммигранту, проживающему в стране нелегально, стать офицером полиции.

"Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер подписал закон, который позволит нелегальным иммигрантам стать полицейскими и заместителями шерифов, – написал местный житель в широко разошедшемся в соцсетях посте. – Люди, которые активно нарушают федеральный закон, будут арестовывать американцев, если они нарушат закон. Это безумие Демократической партии полностью вышло из-под контроля".

Видные республиканцы также выразили свое возмущение.

"Ни один нелегальный иностранец не должен иметь власти над любым американским гражданином, – заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис. – Это печальный комментарий к ситуации в Америки, а также к тому, что это вообще стало предметом дебатов".

"Да, вы правильно поняли, – вторит ему конгрессвумен Лорен Боберт из Колорадо. – Люди, которые нарушают закон своим присутствием здесь, теперь могут арестовывать американских граждан".

Но демократический воз и ныне там, то бишь на стезе привлечения нелегальных мигрантов в полицию.

Ставка Демпартии на преданность незаконно понаехавших в Америку мигрантов стала крайне токсичной. Среди нелегалов огромное число отпетых бандитов и убийц.

Конгресс США недавно опубликовал статистику о том, что за период президентства Байдена в США проникли 650 тысяч мигрантов-преступников. Среди них по меньшей мере 13 тысяч убийц. Их "стараниями" в Штатах активизировались, как мы писали, латиноамериканские криминальные синдикаты, которые развернули настоящую уличную войну против криминальных банд чернокожих гангстеров, контролирующих ряд крупных городов Америки, как пишет The New York Post.

Глава Министерства внутренней безопасности США уроженец Кубы Алехандро Майоркас, "использовал свою власть над иммиграционными правилами страны, чтобы резко сократить задержания и депортации мигрантов, включая криминальных мигрантов, чтобы помочь экономической стратегии "байденомики" по созданию миллионов низкооплачиваемых рабочих мест для работодателей, которые предпочитают нанимать мигрантов вместо более высокооплачиваемых американцев. На сегодняшний день Майоркас принял почти 10 миллионов легальных, нелегальных и полулегальных мигрантов – или примерно одного мигранта на каждого рожденного американца", – пишет The Breitbart.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканец от Джорджии) забила тревогу в пятницу после сообщений о преступлениях мигрантов, совершаемых в США. Она заявила, что американский народ "должен прекратить терпеть контролируемое демократами вторжение в Америку!!!"

Грин поделилась скриншотом, на котором показаны заголовки, связанные с преступностью мигрантов. Среди заголовков – нелегальный мигрант из Сальвадора, обвиняемый в изнасиловании и убийстве Рэйчел Морин, мигрант из Эквадора, обвиняемый в изнасиловании и похищении 13-летней девочки в Нью-Йорке, и два мигранта из Венесуэлы, обвиняемые в убийстве 12-летней Джоселин Нунгарай в Хьюстоне, штат Техас.

"Джо Байден наполнил нашу страну убийцами, насильниками, насильниками детей и всякого рода монстрами, которые не нужны иностранным странам", – указывает Грин. – А теперь они УБИВАЮТ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ!!!"

"Нет, это не российская агрессия, не Израиль и Газа, не Китай, не Северная Корея, не Иран и не вымышленное изменение климата убивают их!!! Это незаконные преступники, которых наше жалкое предательское [ sic ] правительство ВПУСТИЛО!!!" – воскликнула она.

"Американский народ должен прекратить терпеть контролируемое демократами вторжение в Америку!!!" – добавила Грин.

Через южную границу в США в президентство Байдена проникли сотни террористов из базы данных ФБР. Федеральные агенты недавно задержали таджиков, обвиняемых в организации теракта. Из Центральной Азии в США переехали десятки тысяч нелегалов, среди которых немало исламистов. Американские спецслужбы считают, что уровень террористической угрозы в США находится на максимуме с 9/11.

В новом докладе юридического комитета палаты представителей Конгресса США подчеркивается, что администрация Байдена во главе с "царем границ" вице-президентом Камалой Харрис способствовала крупнейшему незаконному вторжению "чужаков" (aliens) в истории Соединенных Штатов.

В докладе под названием "Террор у нашей двери: как политика открытых границ администрации Байдена-Харрис подрывает национальную безопасность и подвергает опасности американцев" говорится, что провальная политика южных границ президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис наводнила страну более чем 5,4 миллиона нелегальных иммигрантов. Кроме того, в страну въехало не менее 1,9 миллиона "беженцев", в результате чего общее число нелегальных въездов достигло 7,3 миллиона.

В докладе также говорится, что "по меньшей мере 99 нелегальных иммигрантов, включенных в список ФБР по подозрению в терроризме, были выпущены в США после ареста пограничным патрулем на южной границе, а еще 34 иностранца из этого списка по-прежнему находятся под стражей министерства внутренней безопасности".

"Поскольку при администрации Байдена-Харрис граница находится в хаосе, террористическая угроза для страны резко возросла. Такая незащищенность границы была выбором администрации, и это ошибка", – говорится в докладе.

Между тем ядерный электорат Камалы Харрис – испаноязычные избиратели – начал перетекать к Трампу. Согласно новому национальному опросу NBC News / Telemundo / CNBC Харрис пока еще опережает Трампа в общенациональном рейтинге среди латиноамериканцев, но это преимущество снизилось до рекордно низкого уровня.

В целом опрос показывает, что Харрис потеряла часть позиций среди латиноамериканцев в то время, так как они называют экономику и рост стоимости жизни главными приоритетами. По обоим этим вопросам латиноамериканские избиратели отдают преимущество Трампу.

Согласно опросу, поддержка Харрис составляет 54% среди зарегистрированных латиноамериканских избирателей, в то время как Трамп получает 40%, а еще 6% говорят, что не уверены или не будут голосовать. С учетом того, что погрешность опроса составляет плюс-минус 3 процентных пункта, реальное преимущество Харрис над Трампом среди "латиносов" может составлять не более 4 процентов.

От демократов уходят не только испаноязычные избиратели, но и евреи, и мусульмане, уставшие от бесконечного конфликта на Ближнем Востоке.

И что делают в такой ситуации демократы? Они набирают в полицию нелегальных мигрантов, выпускают из тюрем террористов и уголовников.

Предстоящие в ноябре президентские выборы в США могут стать последними для страны в случае проигрыша Трампа, считает Илон Маск. Маск пояснил, что, по его мнению, в случае победы Харрис нелегальные иммигранты будут продолжать прибывать и постепенно получать гражданство и право голосовать на следующих выборах.

Маск не сказал, чего он ожидает в случае победы Трампа. Он прекрасно понимает, что верхушка Демпартии и стоящее за ними "глубинное государство" пойдут на любые преступления ради удержания власти. Молчание Маска по этому поводу наводит на вполне определенные мысли относительно судьбы Америки. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728251940





