Трудовые мигранты массово покидают Россию, - В.Панфилова

01:01 07.10.2024

06.10.2024



Главы стран СНГ поднимут вопрос о правах своих граждан в РФ на саммите Содружества

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, встретится с руководителями стран СНГ, которые прибудут в Москву также и для участия в заседании Совета глав государств Содружества. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в рабочем формате, без особых торжеств. В повестке дня главы РФ – встречи с коллегами, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе ужесточение законодательства в сфере трудовой миграции и влияние западных санкций на расширение экономического сотрудничества РФ со странами СНГ.

8 октября главы государств Содружества подведут итоги уходящего года, который проходит под председательством России, и примут ряд важных решений.



Несмотря на торжественный повод – день рождения президента РФ Владимира Путина, предстоящая встреча глав государств СНГ в Москве обещает быть насыщенной обсуждением актуальных региональных проблем. Одной из тем станет вопрос прав и свобод граждан Таджикистана в России, что уже было обозначено главой Таджикистана Эмомали Рахмоном во время телефонного разговора с российским лидером, который состоялся по случаю дня рождения главы Таджикистана. Накануне, 5 октября, Рахмон отметил свой 72-й день рождения.



Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном, также поднял этот вопрос, сообщил ТАСС. По словам Расулзоды, гражданам Таджикистана все чаще отказывают во въезде в РФ или депортируют по размытым и неопределенным предлогам, связанным с обеспечением безопасности.



Ожидается, что вопрос о правах мигрантов станет одной из ключевых тем на встрече глав государств СНГ, и лидеры стран будут искать пути решения этой сложной проблемы. По словам эксперта в сфере трудовой миграции в РФ Асилбека Эгембердиева, отток трудовых мигрантов из России достиг "пандемийного" уровня, сравнимого с 2020–2022 годами, когда из страны добровольно выехало более 2 млн иностранных рабочих. "Нынешние изменения в миграционных правилах могут привести к тому, что этот рекорд будет побит на целый миллион", – сказал "НГ" Эгембердиев. По оценкам эксперта, около половины иностранных рабочих уезжают домой без надежды на возвращение в Россию. Это связано с тем, что многие работники имеют нарушения режима миграционного пребывания, что создает для них дополнительные трудности.



По официальным данным, с января по сентябрь Россию покинули более миллиона иностранных рабочих. "В Узбекистан, по сообщениям местных источников, вернулись свыше 450 тыс. граждан, в Таджикистан – 350 тыс. граждан, в Кыргызстан прибыли более 250 тыс., в Армению – 200 тыс. человек, работавших в России. Уезжают и граждане других дружественных стран – Казахстана, Азербайджана, Молдовы. Часть вернувшихся граждан находит работу у себя на родине. Например, в Кыргызстане не заняты 200 тыс. рабочих вакансий. Выбор, правда, невелик – это строители и швеи, то есть те профессии, в которых заняты многие кыргызстанцы в России. Аналогичные вакансии есть и в соседних республиках.



Безусловно, тема трудовых мигрантов актуальна для руководителей всех стран СНГ, особенно центральноазиатских, с которыми экономические отношения характеризуются как "перспективные". Например, с Узбекистаном.



Россия и Узбекистан видят перспективы в развитии промышленной кооперации и углублении экономического сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив активное участие российского бизнеса в инвестициях в экономику Узбекистана и успешное продвижение энергетического партнерства между странами. "Перспективным является углубление промышленной кооперации, расширение экспортно-импортных цепочек", – сказал Мишустин. Он отметил, что в республике 3 тыс. предприятий с российским участием в легкой, химической, горнодобывающей промышленности, металлургии, автомобиле- и авиастроении, фармацевтике, телекоммуникациях и других. "Успешно продвигается энергетическое партнерство. В том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из России. Переводим в практическую плоскость сотрудничество по "мирному" атому с участием Росатома", – добавил Мишустин.



Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, оценивая экономическое сотрудничество между странами СНГ, отметил, что "наблюдается углубление отношений с теми странами, которые еще остаются в организации, и практически с каждым из них идет серьезная идентификация, активизация взаимодействия по разным трекам. "Этот процесс охватывает даже страны, с которыми у России на политическом уровне взаимодействие сейчас ограничено, например Армения. Товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордных значений, став одним из самых крупных среди соседних стран", – отметил в беседе с "НГ" Притчин.



Он напомнил, что Россия в нынешнем году председательствует в СНГ, и это председательство характеризуется не только многосторонними мероприятиями, но и активным развитием двустороннего сотрудничества. "Совместная работа проводится не только на уровне лидеров государств, но и на уровне ведомств. Созданы четкая инфраструктура и институты взаимодействия с участием российского вице-премьера Алексея Оверчука на уровне кураторов межправительственных комиссий и гражданских организаций. Можно отметить, что институты взаимодействия России с партнерами по СНГ значительно изменились в позитивную сторону и стали важным инструментом в продвижении российских интересов и наращивании взаимодействия с соседями.



Таким образом, Россия проводит активную политику в рамках СНГ, укрепляя как многостороннее, так и двустороннее сотрудничество. Это способствует развитию экономических, политических и культурных связей между государствами – членами Содружества", – подчеркнул Притчин.