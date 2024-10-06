 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.10.2024
01:25  Одоление ига. Часть V. Донбасс обетованный, - Александр Проханов
01:01  Трудовые мигранты массово покидают Россию, - В.Панфилова
00:58  О "нейтральности" арабских членов БРИКС, - "Катехон"
00:49  Завоевать народ через образование и здравоохранение, - Мурат Мусабаев
00:42  Глобальная перестройка и Эволюция мирового порядка, - Кадыр Маликов
00:26  "Четвертый кризис за пять лет": молдавские власти трагически некомпетентны, - Дм.Осматеско
00:20  Амеры, под шумок, наращивают военные контингенты на БлВостоке, - А.Яшлавский

00:16  Лондон упорно цепляется за остатки колониального прошлого, - МК
00:14  Беспредел с Wildberries. РосВласти играют в "молчание ягнят"
00:12  Тимур Шерзад: Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов
00:08  Креативная экономика в Казахстане развивается, но в первую очередь своей темной стороной, - В.Юрицын
00:03  США объявили срочный кастинг кандидатов в премьеры Грузии (от саакашистов)
00:02  Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику, - "Взгляд"
00:01  Арестован за взятки зампред комитета по инвестициям правительства Петербурга г-н Шарипов
00:00  "Трансгуманизм все трансгуманизмее, круть все круче" (рецензия на последний роман Пелевина), - Денис Лукьянов
Воскресенье, 06.10.2024
20:12  Скончался экс-депутат Парламента, секретарь ЦК Компартии и глава политсовета Демократического выбора Казахстана Толен Тохтасынов
19:53  В зоне спецоперации ликвидирован зять Ирины Фарион Василий Особа
15:23  Архиепископ Тегеранский Доминик Матье станет первым иранским кардиналом РКЦ
14:50  Маск пообещал, что в случае избрания президентом США Трампа американцы улетят на Марс (и показал как)
14:39  Астана. Мемориал Дениса Тена по фигурному катанию выиграли - Анастасия Губанова (Грузия) и Михаил Шайдоров (Казахстан)
14:28  Новый посол Узбекистана (Алишер Тухтаев) прибыл в Пакистан
14:26  Чем обернутся пошлины ЕС против электромобилей из КНР, - Дм.Мигунов
13:58  "Мисс Россия - 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева - студентка-медик из Чувашии
13:38  Зампред Совбеза РФ Медведев счел слова депутата Рады Дунды основанием для ядерного удара Минска по Украине
12:39  Разрезы и вскрытия. События недели на СВО (обзор от Readovka)
12:24  "Она легализует столько мигрантов, что...". Маск предупредил, что станет с США в случае победы Харрис
11:47  "Сложносочиненные переговоры". России никак не удается договориться с Китаем по трубе "Сила Сибири-2"
11:04  Под Харьковом погиб воевавший за бандеровцев матерый экс-российский оппик Ильдар Дадин
10:48  Украинский народ должен остановить свое прозападное правительство, - Эрхан Куадзба
10:47  Ливан выпустил по Израилю еще 90 ракет - есть попадания в обмундировочный завод
10:41  Токаев проголосовал на референдуме и ответил на вопросы про АЭС
10:32  Талибы не террористы? Об итогах шестого заседания Московского формата консультаций по Афганистану
10:18  Какие богатства были у манапов и последнего кыргызского хана
10:14  КырКриминал. Бывший смотрящий Балыкчы "Сапа" отрекся от своего статуса и воровской идеи. Перевоспитался?
09:16  Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году
08:37  США захлебнулись иранской нефтью, - Сергей Савчук
08:24  Фолклендская война 2.0: Аргентина с российскими "Яхонтами" имеет все шансы разгромить Британию, - СП
05:32  От удара Израиля в мечети города Дейр-эль-Балах (сектор Газа) погиб 21 человек
01:20  Кыргызстан передал Узбекистану в аренду землю на 50 лет. СМИ обсуждают соглашение о пансионатах на Иссык-Куле
01:18  КазПравозащитники призвали отменить штраф газете "Уральская неделя" за блиц-интервью об АЭС
01:12  Диаспоры в РФ формируют параллельную серую реальность, - "Взгляд"
00:32  Абхазская катастрофа ничему не научила грузинских радикалов-украинобесов, - Петр Македонцев
00:15  Любовь Степушова: Байден готовит американцев к... гражданской войне
00:14  "Вредить, но по-хорошему". Как Россия может ответить на провокации Прибалтики
00:13  Ливан. Арабы затрофеили израильский броневик
00:10  Упрощенный ВНЖ в России гражданам недружественных стран: первые "ласточки" признались, что ими двигает, - МК
00:03  Венгрия подстрахует Словакию "Турецким потоком"
00:02  Звезда по имени Сара. 10 тысяч немцев митинговали за дружбу с Россией, - Грегор Шпицен
00:01  Израиль доложил о ликвидации еще двух членов руководства ХАМАС - аль=Махмуда и Найеф Али
00:00  В США интенсифицируют программу по возрождению... мамонтов
Суббота, 05.10.2024
21:03  Референдум по АЭС – долгосрочный политический выбор Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трудовые мигранты массово покидают Россию, - В.Панфилова
01:01 07.10.2024

06.10.2024

Главы стран СНГ поднимут вопрос о правах своих граждан в РФ на саммите Содружества
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, встретится с руководителями стран СНГ, которые прибудут в Москву также и для участия в заседании Совета глав государств Содружества. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в рабочем формате, без особых торжеств. В повестке дня главы РФ – встречи с коллегами, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе ужесточение законодательства в сфере трудовой миграции и влияние западных санкций на расширение экономического сотрудничества РФ со странами СНГ.
8 октября главы государств Содружества подведут итоги уходящего года, который проходит под председательством России, и примут ряд важных решений.

Несмотря на торжественный повод – день рождения президента РФ Владимира Путина, предстоящая встреча глав государств СНГ в Москве обещает быть насыщенной обсуждением актуальных региональных проблем. Одной из тем станет вопрос прав и свобод граждан Таджикистана в России, что уже было обозначено главой Таджикистана Эмомали Рахмоном во время телефонного разговора с российским лидером, который состоялся по случаю дня рождения главы Таджикистана. Накануне, 5 октября, Рахмон отметил свой 72-й день рождения.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном, также поднял этот вопрос, сообщил ТАСС. По словам Расулзоды, гражданам Таджикистана все чаще отказывают во въезде в РФ или депортируют по размытым и неопределенным предлогам, связанным с обеспечением безопасности.

Ожидается, что вопрос о правах мигрантов станет одной из ключевых тем на встрече глав государств СНГ, и лидеры стран будут искать пути решения этой сложной проблемы. По словам эксперта в сфере трудовой миграции в РФ Асилбека Эгембердиева, отток трудовых мигрантов из России достиг "пандемийного" уровня, сравнимого с 2020–2022 годами, когда из страны добровольно выехало более 2 млн иностранных рабочих. "Нынешние изменения в миграционных правилах могут привести к тому, что этот рекорд будет побит на целый миллион", – сказал "НГ" Эгембердиев. По оценкам эксперта, около половины иностранных рабочих уезжают домой без надежды на возвращение в Россию. Это связано с тем, что многие работники имеют нарушения режима миграционного пребывания, что создает для них дополнительные трудности.

По официальным данным, с января по сентябрь Россию покинули более миллиона иностранных рабочих. "В Узбекистан, по сообщениям местных источников, вернулись свыше 450 тыс. граждан, в Таджикистан – 350 тыс. граждан, в Кыргызстан прибыли более 250 тыс., в Армению – 200 тыс. человек, работавших в России. Уезжают и граждане других дружественных стран – Казахстана, Азербайджана, Молдовы. Часть вернувшихся граждан находит работу у себя на родине. Например, в Кыргызстане не заняты 200 тыс. рабочих вакансий. Выбор, правда, невелик – это строители и швеи, то есть те профессии, в которых заняты многие кыргызстанцы в России. Аналогичные вакансии есть и в соседних республиках.

Безусловно, тема трудовых мигрантов актуальна для руководителей всех стран СНГ, особенно центральноазиатских, с которыми экономические отношения характеризуются как "перспективные". Например, с Узбекистаном.

Россия и Узбекистан видят перспективы в развитии промышленной кооперации и углублении экономического сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив активное участие российского бизнеса в инвестициях в экономику Узбекистана и успешное продвижение энергетического партнерства между странами. "Перспективным является углубление промышленной кооперации, расширение экспортно-импортных цепочек", – сказал Мишустин. Он отметил, что в республике 3 тыс. предприятий с российским участием в легкой, химической, горнодобывающей промышленности, металлургии, автомобиле- и авиастроении, фармацевтике, телекоммуникациях и других. "Успешно продвигается энергетическое партнерство. В том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из России. Переводим в практическую плоскость сотрудничество по "мирному" атому с участием Росатома", – добавил Мишустин.

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, оценивая экономическое сотрудничество между странами СНГ, отметил, что "наблюдается углубление отношений с теми странами, которые еще остаются в организации, и практически с каждым из них идет серьезная идентификация, активизация взаимодействия по разным трекам. "Этот процесс охватывает даже страны, с которыми у России на политическом уровне взаимодействие сейчас ограничено, например Армения. Товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордных значений, став одним из самых крупных среди соседних стран", – отметил в беседе с "НГ" Притчин.

Он напомнил, что Россия в нынешнем году председательствует в СНГ, и это председательство характеризуется не только многосторонними мероприятиями, но и активным развитием двустороннего сотрудничества. "Совместная работа проводится не только на уровне лидеров государств, но и на уровне ведомств. Созданы четкая инфраструктура и институты взаимодействия с участием российского вице-премьера Алексея Оверчука на уровне кураторов межправительственных комиссий и гражданских организаций. Можно отметить, что институты взаимодействия России с партнерами по СНГ значительно изменились в позитивную сторону и стали важным инструментом в продвижении российских интересов и наращивании взаимодействия с соседями.

Таким образом, Россия проводит активную политику в рамках СНГ, укрепляя как многостороннее, так и двустороннее сотрудничество. Это способствует развитию экономических, политических и культурных связей между государствами – членами Содружества", – подчеркнул Притчин.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728252060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы
- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  