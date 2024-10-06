Франция усиливает защиту от нелегалов, - Данила Моисеев

01:05 07.10.2024

06.10.2024



Часть соискателей убежища вместо заморского департамента страны попадут в Конго

Данила Моисеев



Глава французского МВД Брюно Ретайо хочет прибывающих в его страну нелегалов рассеять по всей Африке. Фото Reuters

Октябрь станет для Франции месяцем радикальных мер по борьбе с нелегальной миграцией. Новый министр внутренних дел страны Брюно Ретайо распорядился ускорить высылку нелегалов, которые из Африки приплывают во французский заморский департамент Майотта – группу островов вблизи Мадагаскара. Соискателей убежища во Франции самолетами направят в Демократическую Республику Конго (ДРК). Если опыт в Париже сочтут удачным, то его могут распространить на всех, кто незаконно прибывает и в европейскую часть страны. Нечто похожее со своими нелегалами хотела сделать Великобритания. Но идея британского правительства направить нелегалов в Руанду вызвала мощную критику и так до сих пор не воплощена в жизнь.

При новом главе МВД Франция ускорит высылки нелегальных мигрантов. Ретайо не только издал приказ о переброске в октябре тремя авиарейсами нелегалов, прибывших на Майотту. Министр анонсировал переговоры с рядом государств Африки, в частности, с Руандой и Бурунди. Туда тоже могут направить неудачливых соискателей убежища во Франции. Вероятно, туда будут высылать только тех, кто на утлых рыбацких суденышках, а то и на моторных лодках периодически прибывают на Майотту, но, может быть, не только их. Все-таки куда большей проблемой для Франции являются нелегалы, которые через Средиземное море прибывают в континентальную часть страны.



Ретайо намерен решить проблему радикально. Насколько радикально, что он даже вызвал критику со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона. Глава государства прокомментировал заявление Ретайо, в котором тот сказал, буквально, что иммиграция "не для Франции". Макрон поспешил напомнить, что французские власти не выступают против иммигрантов как таковых, что не все миграционные процессы плохие и что даже в случае с нелегалами "все зависит от конкретного случая". Это, пожалуй, первый пример недопонимания в сформированном 19 сентября кабинете министров Мишеля Барнье. Новое правительство, напомним, является правительством меньшинства. Оно опирается не только на пропрезидентский блок "Вместе за республику", являющийся по численности депутатов лишь третьей силой в парламенте, но и на ряд правоцентристских фракций. Ретайо, например, член партии "Республиканцы" с 2015 года. Поэтому лишний раз выставить кабмин в невыгодном свете Макрон может себе позволить.



Возможно, что никакого недопонимания между президентом и главой МВД нет. Не исключено, что, осознавая масштаб проблемы, Макрон хочет руками "вынужденного" правительства провести меры ультраправого характера и уйти при этом от критики левых сил в свой адрес.



Конкретно на Майотте ситуация с нелегальными мигрантами хуже, чем во Франции в целом. Острова маленькие, находятся далеко от Европы, к тому же там полно своих специфических проблем. Из-за засух на Майотте возник дефицит питьевой воды. А ею приходится снабжать еще и тысячи нелегалов. Журнал правой направленности Valeurs actuelles пишет, что их нельзя более держать ни в специальном центре, ни даже в главной тюрьме. Переполненность первого, по данным местных властей, составляет 245%, второго – 151,6% (что, кстати, выше, чем в целом во Франции: французские тюрьмы загружены в среднем на 126,4%).



Соглашение с ДРК действует с начала года. Но с февраля туда организованы только четыре перелета с нелегалами на борту. Сейчас же планируют совершить три за один октябрь. В ДРК нелегалов тоже будут содержать в специализированных центрах до удовлетворения их заявки на убежище, а некоторых просто отпустят по домам: среди добравшихся до Майотты есть много конголезцев, хотя большинство составляют граждане соседних с французским архипелагом Коморских островов. Майотта изначально входила в их состав. Однако в 1974 и 1976 годах там проголосовали против обретения независимости и тем самым, как впоследствии выяснилось, спасли себя от нищеты, характерной для Коморских островов.



Качество жизни на Майотте – самое низкое среди департаментов Франции, но очень высокое в сравнении с почти всеми африканскими государствами. Поэтому туда устремляется нескончаемый людской поток, создавая местным жителям огромные неудобства. Нелегалов винят в росте преступности в департаменте, уменьшении притока туристов и инвестиций. Ситуация обострилась настолько, что с апреля 2023 года на Майотте началась военно-полицейская операция "Восстановление", которая через год перешла в более активную стадию. Жандармы разрушают гетто нелегалов и отправляют их на родину.



Несомненно, главе МВД еще достанется немало обвинений и упреков из-за его миграционной политики. Уже сейчас ему грозят судом из-за намерения отправить в ДРК конголезцев, тех, кто бежал от войны и нарушений прав человека. Впрочем, критикуют Ретайо куда реже, чем правительство тори в Великобритании за намерение отправить нелегальных мигрантов в Руанду. В свою защиту министр может сослаться на мнение жителей Майотты, которые выступают за самые жесткие меры против нелегалов. Свою позицию они ярко выразили на прошедших этим летом общефранцузских парламентских выборах. В заморском департаменте победило ультраправое "Национальное объединение", выступающее за максимально жесткие меры против нелегальной миграции.