Загадка битвы у реки Долен. Кто (и против кого) сражался в XIII веке до нашей эры в центре Европы

01:13 07.10.2024

Захар Андреев.



Об одном из самых первых сражений в Европе стало известно не так давно. По меркам бронзового века, событие в долине реки Толлензе было весьма масштабным - тысячи участников, как минимум сотни жертв. Однако до сих пор не ясно, кто с кем бился и почему. Новое открытие приближает к ответу, а также намекает, что столкновение - часть глобальных процессов, повлиявших на историю человечества.



Резня на мосту

Сегодня здесь, на северо-востоке Германии, пасторальная картина - заливные луга, плавные изгибы Толлензе, которая несет свои воды в сторону Балтийского моря. Название реки восходит к славянскому Долен - когда-то тут жили племена, известные как доленчане. Однако задолго до них, примерно 3200-3300 лет назад, эти места стали ареной кровавого сражения - самого древнего из известных на территории континента.



Первую кость, торчащую из берега реки, нашел археолог-любитель в 1996 году. Масштабные раскопки (привлекали даже водолазов) начались в 2008-м и продолжаются по сей день. За это время нашли 12 500 костей, которые принадлежали как минимум 150 людям. Большинство из них - молодые мужчины, погибшие от стрел, мечей, дубин и другого оружия.



На некоторых костях есть следы заживших повреждений - вероятно, останки принадлежали воинам. Оружие тоже нашли - в основном бронзовые и кремневые наконечники стрел и копий, но были и боевой молот, и палица из ясеня. Мечей не обнаружили, однако характер увечий свидетельствует, что их тоже использовали.



Археологи восстановили примерный ход событий. Количество участников - четыре тысячи, из них погибло от 740 до 1000 воинов. Для сравнения: по оценкам современных историков, в знаменитом Ледовом побоище с обеих сторон билось вдвое меньше.

Когда-то здесь был мост через реку. Возможно, сражались и на нем. Не исключено, что контроль над переправой стал причиной столкновения. Как бы то ни было, победившее войско сбросило тела поверженных врагов в воду. Их кости в беспорядке унесло вниз по течению и накрыло илом, оттого они так хорошо сохранились.

Гости издалека

Поскольку письменности в тех краях не знали, не осталось никаких сведений о том, кем были участники сражения. Палеогенетический анализ 14 человек выявил общее центрально- и североевропейское происхождение.



Региональную же принадлежность точно установить не удалось. Например, исследовали изотопы в костях - химические сигнатуры, которые могут показать, где жил человек и что ел. Результаты получились противоречивыми: работа от 2016 года показала южное происхождение, а от 2020-го - исключительно местное. Правда, ученые рассматривали ограниченное количество материала.

Некоторые артефакты еще больше всех запутали, поскольку они совпадают с предметами того же периода, найденными на юге Германии и востоке Франции. Теперь новое исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Antiquity, дает еще одну подсказку.



Вид на поле битвы при Толлензе

Археологи изучили десять кремневых и 54 бронзовых наконечников стрел и сравнили их с находками из других захоронений того же периода. Оказалось, что некоторые имеют характерную форму, "ромбическое" основание и зубцы - точно такие же находят в более южных регионах, Баварии или Моравии (территория современной Чехии).



Попытки объяснить порождают новые вопросы. "Возможно, это был какой-то военачальник или харизматичный лидер со своей свитой, который оказывал услуги наемника. А может, отряд какого-то королевства? Или коалиция племен?" - говорит археолог Лейф Инсельманн, докторант Берлинского университета и ведущий автор исследования.

Хотя конкретные детали установить трудно, общая картина, частью которой стала битва, похоже, более-менее ясна.

Клуб великих держав



О других столь же масштабных сражениях того периода ничего не известно, однако археологические данные намекают на всплеск насилия в Центральной и Северной Европе в XIII веке до нашей эры - тогда появилось больше военных укреплений и оружия. Что послужило причиной ожесточения древних европейцев, непонятно. Но есть версия о том, к чему оно привело.

Некоторые ученые считают, что битва на северо-востоке нынешней Германии - часть глобальных событий, известных как катастрофа бронзового века. В те времена в Восточном Средиземноморье переживали расцвет сразу несколько крупных царств - Микенское, Хеттское, Митанни в Месопотамии, Ассирийское, Вавилонское и Египетское. Все они, по выражению некоторых историков, составляли "Клуб великих держав": тесные торговые и дипломатические связи между государствами привели к процветанию подданных каждой из стран. Предания о той эпохе сохранились в греческой культуре в образе потерянного "золотого века", что отразила, например, "Илиада".

Однако в начале XII века до нашей эры, примерно столетие спустя после битвы при Толлензе, развитая цивилизация Восточного Средиземноморья подверглась сокрушительным ударам со стороны так называемых народов моря - варваров, пришедших с севера. Кем они были, точно не известно; не ясны и мотивы, побудившие их к миграции на юг. Одна из версий - их согнали с нажитых мест загадочные племена Центральной и Северной Европы.

Доктор Людовик Слимак показывает наноострие, найденное в слое E грота Мандрен - РИА Новости, 1920, 23.02.2023

Супероружие из пещеры: раскрыта тайна исчезновения неандертальцев

23 февраля 2023, 08:00

Вторжение народов моря наложилось на климатические и социальные проблемы, охватившие Восток: засуха спровоцировала голод, за ним потянулись народные восстания. В результате сразу несколько древних царств пали, а некогда богатые города были навсегда разрушены. Древний Египет выстоял, но существенно ослаб.

"Клуба великих держав" не стало. Торговля прервалась. Исчезли системы письменности - микенская и минойская. Однако на руинах разрушенного мира возникли ростки нынешней цивилизации. После падения одних государств возвысились другие. Появился финикийский алфавит, из которого транзитом через древнегреческий вышли современные латиница и кириллица.

Не исключено, что без "катастрофы бронзового века" современный мир выглядел бы совсем иначе. Однако безымянные воины в долине реки Толлензе могли стать причиной глобальной цепной реакции.