Одоление ига. Часть V. Донбасс обетованный, - Александр Проханов

01:25 07.10.2024 Россия в XXI веке ведет войну с Западом в новых, еще небывалых формах

Александр Проханов



6.10.24



Донбасс обетованный



Иго, разгромившее Советский Союз, оскопив Россию, не стало вводить на ее территорию войска. Иго сплело для России гигантскую сеть, которой ловило русскую власть, русскую экономику, русскую культуру, русскую общественность и социальную жизнь. Иго создало в России невидимые грибницы нелегальных разведчиков, создало бесчисленное количество неправительственных организаций, получавших финансирование из-за рубежа, контролирующих все формы общественной, культурной и политической жизни России, будь то сторонники ига в правительстве, экологических организациях или гуманитарных и культурно-просветительских центрах, педагогических учреждениях. Иго воспитывало молодежь, создавая новое поколение игопоклонников.



Борьба с игом предполагала выкорчевывание этих вредоносных ядовитых грибниц. И Путин начал эту чистку - осторожно, системно, последовательно. Он вернул под контроль государства ведущие телекомпании и подавил смуту фрондеров "НТВ".



Иго формировало либеральную оппозицию, выводило на улицы молодежные демонстрации, которые вылились в движение, получившее название "Болотная площадь". Раз за разом на Болотной сходилась толпа, бессменно выступали ораторы, произносились антигосударственные проповеди, увеличивалось число прихожан, множились силы, готовые начать оранжевую революцию в России. Удивительный американский проект, позволявший менять режимы в стране без военного вторжения и авиационных бомбардировок.



Являвшиеся на Болотную площадь протестанты, "болотники", крепившие на свои пальто белые ленточки, получили прозвище "белоленточники". Их число росло, голоса звучали все яростней. Они готовили поход на Кремль, который по лекалам оранжевой революции должен был включать в себя сакральную жертву - несколько убитых властями оппозиционеров. И эта пролитая на асфальте кровь развязывала инстинкты толпы и парализовала волю власти. Ворота в Кремль распахивались, и иго вливалось в кабинеты Кремля и возвращало себе потерянную власть.



На Поклонной горе был дан отпор Болотной площади. В лютый мороз на Поклонной состоялся митинг. Туда сошлись сторонники президента Путина. Моим друзьям и мне было предложено выступить на этом митинге, и я, задыхаясь от мороза, видя множество устремленных на меня глаз, прокричал в микрофон: "Оранжевый - это цвет собачьей мочи на снегу!" И толпа ответила мне громогласным уханьем.



На Поклонной горе схлестнулись две воли - та, что исходила из оранжистской Болотной площади, и та, что собрала на Поклонную восставший против ига народ. Воля Поклонной сломила волю Болотной. Марш на Кремль белоленточников провалился, Болотная была разгромлена.



Иго породило на свет Навального. Яркий, блестящий русский оратор, завораживающий полемист, он резко выделялся из сонмища либеральных говорунов и смутьянов. Он создал структуру "Фонд борьбы с коррупцией"*, которая использовала ропот народа, негодующего против коррумпированных чиновников, бессовестных олигархов и множила свои ряды, угрожая власти, выводя на Тверскую многолюдные демонстрации, среди которых были дети.



Движение Навального было разгромлено, а сам он помещен под стражу.



Со времен перестройки в России действовало общество "Мемориал"**. Оно провозгласило себя коллективным общественным памятником мученикам, погибшим в пору великих репрессий. Отрицание сталинского режима и советского времени плавно переходило в отрицание путинской власти и нового Государства Российского. Общество "Мемориал" из костей мучеников строило стенобитную машину, которая должна была пробить брешь в Кремлевской стене. "Мемориал" был закрыт как штаб либерального реванша. Вместе с ним был закрыт Сахаровский центр** - культовый алтарь, собиравший на молебен либеральных оппозиционеров.



Была закрыта радиостанция "Эхо Москвы"*** - мощнейший интеллектуальный информационный комбинат, собравший множество ярких и яростных оппозиционных ораторов, журналистов и аналитиков; радиостанция, которая постепенно превратилась из обычного средства массовой информации в политическую партию, управлявшую множеством оппозиционных процессов в политике, экономике и культуре. "Эхо Москвы" было закрыто, и это стало мощнейшим ударом по оппозиционной структуре либеральной оппозиции.



Настал черед неправительственных организаций, которые все сидели на гидропонике иностранных вливаний. Им, получавшим дотации из-за рубежа, приклеился ярлык "иностранных агентов". "Иностранный агент" не означало поражения в правах, заключения и перекрытия иностранного финансирования. Оно действовало как крестное знамение, наложенное на исчадие ада, и исчадие съеживалось, умолкало и улетучивалось.



Путин прополол поросшую сорняками русскую грядку. Он вырвал самые крупные корневища и корни. Множество мелких, как волоски, кореньев оставались в земле. То был слой прозападно настроенной враждебной среды, которая в течение трех поколений воспитывалась в духе европейских ценностей. Лежавшие в иностранных банках капиталы, приобретенная за границей дорогая недвижимость, дети, получавшие образование в лучших университетах Европы и Америки, - все это являлось инструментом, которым иго управляло российской элитой, побуждая ее саботировать происходящие в России перемены. И это невидимое противодействие начавшимся переменам обнаружило себя в полную меру, когда игу был нанесен в Донбассе удар сначала в 2014-м, а потом в 2022 году при начале Специальной военной операции.



Восстание русского Крыма было бескровным. Ни один украинский гарнизон не расчехлил своего оружия. Возвращение Крыма в Россию было чудом, было солнечным сиянием.



Донбасс возвращался в Россию в грохоте орудий, в оплавленной броне, в истерзанных телах. Украинская армия двинулась усмирять восстание Донбасса. Фашиствующий батальон "Азов"**** курсировал по донбасским городкам и селениям и казнил пожелавших вернуться в Россию. Регулярные украинские части окружили восставший Славянск, забросали его снарядами, и восставшие донбасские ополченцы отступили. Украинские подразделения двинулись на Донецк, и случилась жестокая схватка в донецком аэропорту, в которой донбасские ополченцы отбросили нацбатальоны.



Украина формировала свое национальное антирусское фашиствующее государство, где западные советники лепили из Украины антирусский форпост. Иго нарекло улицы и площади Киева именами фашистов. Иго запрещало на Украине русский язык. Иго писало для украинских школ учебники, в которых русские назывались "исчадиями ада", носителями всех мировых пороков. Это исчадие покорило чудесный богоданный народ, ведущий свое происхождение от благодатных райских времен. Иго двинуло свои бронеколонны на Донецк и Луганск, и было остановлено и разгромлено в Дебальцевском и Иловайском котлах.



Когда в 2014 году я ехал в восставший Донбасс, на обочине трассы стояли сожженные русскими "Градами" украинские самоходки и боевые машины пехоты. Я видел Донбасс в его первый год восстания, видел ополченцев, покидавших свои заводы, шахты, университеты, джаз-оркестры, садоводческие кооперативы, в кепках, шляпах, кубанках, кто с потертым автоматом, кто с берданкой, кто с дробовиком. Они ставили блок-посты, прятались в окопы, когда на них наваливался вал украинской артиллерии, занимали боевые позиции и своими берданками и потертыми автоматами отбивали наступление регулярных украинских войск.



Я помню штаб Александра Захарченко, где за столом собирались отставные советские офицеры, добровольцы, явившиеся из России, полевые командиры ополченцев. И эти встречи в полутьме при свете керосиновой лампы мне казались совещанием партизанского штаба.



Помню Моторолу и его невесту, которые водили меня на околицу и показывали воткнувшийся в землю неразорвавшийся снаряд реактивной установки "Град".



Помню Александра Ходаковского, с которым мы встретились в полутемном подземелье, где он формировал свои боевые группы, готовясь к утренним контратакам.



Помню казачьего атамана Козицына, который занимал оборону в лесопосадке и, желая напугать украинцев, построил из бревен макет реактивной установки залпового огня и накрыл его брезентом.



В Луганске я видел разрушенный снарядами храм, где раненый священник показывал мне настенную роспись с ангелом, в которого попал снаряд.



Под Донецком на линии фронта стоял сожженный украинцами танк, и к нему жители приносили цветы.



День и ночь в Донецке ухала артиллерия, и снаряды плюхались, разрушая жилые кварталы.



Кого я там только не видел, в этой буре восстания! Здесь были лимоновцы из Национал-большевистской партии*. Были члены православных братств. Была кургиняновская "Суть времени". Были "Ночные волки". Над блокпостами развевалось множество флагов, знамен, православных хоругвей, эмблемы спортивных обществ и культурно-исторических объединений. И конечно - флаг независимых Донецка и Луганска. И конечно - флаг легендарного батальона "Восток". И конечно - красное знамя со звездой, серпом и молотом, пробитое пулями украинских снайперов.



Сколько чудесных лиц, восхитительных речений, объятий, выпитых рюмок водки! И в этом дыму и чаде среди хриплых голосов и ночного уханья снарядов проплыло передо мной, как чудное виденье, лицо доктора Лизы. Когда я усталый сидел в ночном баре и во мне, простывшем на передовой, разгорался жар, она прошла мимо меня, коснулась своими губами моего виска, улыбнулась и исчезла, уже навсегда.



Донбасское восстание было продолжением русской контратаки, когда Россия, покоренная игом, поднималась на бой и падала, раздавленная непомерными силами ига. Вновь поднималась и вновь шла в атаку, и вновь обливалась кровью, но шла и шла в наступление.



Ополченцы Донбасса в их кепках, шляпах, вязаных шапочках, в их интеллигентных пальто и рабочих комбинезонах были похожи на баррикадников 1993 года, которые безоружными шли навстречу танкам. Все они были сыновьями русской истории, что двигалась по восходящей волне своей исторической синусоиды от великих потрясений к величию, через слезы и кровь, через подвиги и свершения.



Люди Донбасса сражались за свои очаги и свои пороги. Они защищали свой русский язык, свою русскую суверенность, отбрасывая насильников, и были защитниками Донбасса. Но они защищали всю Россию, всю русскую историю, которая поднимала русский народ в контратаку.



В русской истории были великие периоды - киево-новгородский, московский, петербургский. Был великий сталинградский период. Сейчас Россия переживает донбасский период свой истории.



В те дни 2014-го я побывал на Саур-Могиле - могучем холме, где проходили кровавые схватки Великой Отечественной. Их три, священных холма России: Малахов курган в Севастополе, Мамаев курган в Сталинграде, Саур-Могила в Донбассе. Бетонные монументы, изображавшие советских автоматчиков, танкистов, летчиков, были исстреляны украинскими снарядами. По всей горе были рассыпаны осколки монументов, отбитые носы и уши, фрагменты рук, сжимавших автомат. На вершине горы развевался флаг батальона "Восток" и бугрились свежие могилы погребенных там героев, защищавших гору и вызвавших огонь на себя.



С этой горы открывались просторы Донецких степей. У моих ног лежал отстреленный кулак, сжимавший бетонный автомат.



И там, на Саур-Могиле, во мне возник замысел романа "Убийство городов". В этом романе я описал Донбасс 2014 года, я описал ополченцев и русских, приходивших со всей России добровольцев. Я хотел запечатлеть этот начальный период донбасской русской истории. Я привез тысячу экземпляров изданной книги на Саур-Могилу, где состоялась презентация моего романа. Множество людей сошлось к горе, и я раздавал с автографом мою книгу, и это была самая счастливая и самая главная презентация моих книг. И, подписывая книги, я слышал, как плещет надо мной от ветра флаг батальона "Восток".



Позднее по роману "Убийство городов" был поставлен фильм "Позывной "Пассажир" о молодом московском интеллигенте, который попал на эту войну, превращаясь в солдата, ведущего русскую контратаку.



Благословенная операция



Разгромленная, попранная Россия ушла из Восточной Европы, ушла из Закавказья, ушла из Средней Азии, ушла с Ближнего Востока, ушла из Африки и Латинской Америки. Мировая держава превратилась в региональную страну, похожую на обглоданный блин, остывающий среди трех океанов. Америка, разгромившая СССР, шла туда, откуда она изгоняла Россию. Она захватила Восточную Европу и строила там вереницу крепостей, обративших свои пушки на Россию. Запад захватил казахстанские города и заводы и выкачивал из них уголь, сталь, газ, уран, и русские люди, построившие Темиртау, пахавшие казахстанские степи, сотворившие город будущего Шевченко, теперь были чернорабочими западной цивилизации. Иго захватывало Ближний Восток, сокрушая централистские, некогда дружественные Советскому Союзу режимы. Пала Ливия, и был умерщвлен Каддафи. Помню, как я пробирался в Триполи, пересекая черную зимнюю ливийскую пустыню, и, дожидаясь встречи с Каддафи, перед его шатром на ледяном ветру подходил и грел руки у выхлопной трубы работающего дизеля.



Был сокрушен Ирак и был убит Саддам Хусейн. Помню, за несколько недель до американского вторжения я сидел на берегу Тигра, ел печеную рыбу и смотрел, как солдаты сбрасывают на перекрестке мешки с песком и ставят у амбразур пулеметы. В воздухе витала тихая позолота близкой осени, а вместе с ней - запах истлевающего государства и тлетворное дуновение предательства. Настал черед Сирии. Люблю эту чудесную страну с гончарно-красными землями, белоснежными мечетями, святыми монастырями. В очередной раз я приехал в Сирию, когда радикальный ислам уже сложился в ИГИЛ****, поглощал сирийские города один за другим и вел бои на окраинах Дамаска. Аэропорт Дамаска находился под обстрелом и был закрыт. Я добирался в Дамаск через Ливан, и машина шла мимо работающих установок залпового огня, которые вели стрельбу по противнику прямо с обочины шоссе.



Я работал в сирийской бригаде, защищавшей окраины Дамаска. И казалось, дни Башара Асада были сочтены, американцы снабжали ИГИЛ оружием, направляли в Сирию все новые и новые отряды боевиков. И тогда Путин принял решение направить в Сирию российскую авиацию. Была создана военно-воздушная база "Хмеймим", и с нее русские штурмовики уходили бомбить наступавшие подразделения ИГИЛ, громили коммуникации и склады с оружием. Иранские стражи Исламской революции и ливанская "Хезболла" вели наступление на земле, а русские самолеты поддерживали наступление с воздуха. Тогда же в Сирии на кромке Средиземного моря была построена российская военно-морская база "Тартус", на которой разместился российский флот. Он был не столь многочислен, как советская пятая эскадра, с которой я когда-то ходил в Средиземное море на корабле под командованием славного полководца, тогда капитана первого ранга, а потом - начальника штаба российского флота Селиванова. Пятая эскадра противодействовала шестому американскому флоту с его авианосными соединениями, грозившими бомбардировкой Севастополю и всей европейской части Советского Союза. Теперь русский флот вернулся в Средиземное море, а боевые самолеты крушили ИГИЛ, вступали с американцами в столкновения, о которых не писали газеты и не рассказывало телевидение. Еще одна русская контратака завершилась победой, и Россия вернулась в ближневосточный окоп, который она оставила после 1991 года.



Обстрелы Донбасса и Луганска продолжались. Страна, сходясь перед телевизорами, рыдала, глядя, как из-под обломков выносят искалеченных детей, и обезумевшие старухи, махая худыми руками, указывают в небо, откуда прилетели украинские реактивные снаряды.



Мутные Минские соглашения рождали множество бессмысленных встреч, на которых разговоры о мире велись под грохот украинской артиллерии, громившей Донецк. Россия верила в Минские соглашения, еще не прозвучали слова "нас обманули", но, затягивая время переговоров, Украина стягивала свои войска к границам Донбасса, оснащала эти войска новейшим оружием Запада, учила своих командиров на полигонах Америки и Европы, готовила удар по мятежному Донбассу, планировала вторжение в Крым, и тогда в феврале 2022 года Путин, Верховный главнокомандующий, отдал приказ о начале Специальной военной операции, и русские войска пошли на Харьков, Мариуполь и Одессу.



В августе 1991 года, когда войска Язова ушли из Москвы, я испытал космический ужас, кошмар стратегического поражения, в котором захлебнулась и канула вся моя красная эра. 24 февраля 2022 года я испытал небывалую радость, необъяснимое восхищение, чудесное освобождение, будто сдвинули тяжкую, давившую на грудь плиту, и я вздохнул полной грудью, и этой полной грудью вздохнула Россия, проткнула остриями своих боевых машин эфемерные ленточки границы и начала свое наступление, пошла в контратаку.



Подобную мистическую радость испытало вместе со мной множество русских людей, а другое множество испытало ужас, панику и ненависть. В этот день отчетливо зашевелились, заскрежетали тектонические плиты истории, и ее зазубренные края терлись, плавились, превращались в стремительную ярость новых русских времен. Специальной военной операцией по сей день называется множество военных, политических, культурных, мировоззренческих явлений, выходящих за пределы донбасских степей, захвативших всю Украину, всю Россию, всю Европу, заокеанскую Америку, Африку и Китай. Весь мир ощутил удар, который нанесли заточенные, как топорики, русские боевые машины, разрубившие забор, которым иго обнесло Россию. Эта война - загадочная, еще необъясненная, отличная от всех предшествующих войн, происходивших в XX и XXI веках. В ней, кроме военных компонентов, присутствует множество невоенных технологий, казалось, исчезнувших во тьме средневековых войн, вдруг объявившихся вновь. Эту войну будут изучать военные стратеги, специалисты вооружений, изощренные политологи, психологи, психоаналитики, ее будут изучать культурологи, дипломаты и религиозные деятели. Быть может, это главная война XXI века, в которую вылились все предшествующие войны и сражения и из которой последуют другие, еще неведомые на других континентах конфликты.



Мы шли на Украину за легкой победой, полагая, что освобождаем Украину от ига, и навстречу нам освобожденные города и селения понесут караваи, букеты цветов. Чудесный Киев, бесподобная Одесса, русские Харьков и Днепропетровск сольются с другими городами России в союз братских городов.



Не было цветов и караваев. Были бои, что заставили русские войска отступить от Киева, Харькова, Николаева и сжаться в кулак, заслоняя Донбасс, на который был направлен удар заново сформированной и блестяще оснащенной украинской армии. Не было Дебальцевского и Иловайского котлов, были растянутые по огромному фронту сражения. Украинцы прорывали наш фронт, мы его вновь смыкали. Шла чудовищная схватка за Мариуполь в подземельях "Азовстали". Из Мариуполя из-под бомб убегали тысячи беженцев. В подземельях "Азовстали" под русскими бомбами и минами погибал полк "Азов", и пленные выносили из подземелий изуродованные тела, на которых, как кляксы, чернели изображения крестов и свастик. Было многомесячное контрнаступление украинцев с обещаниями Зеленского окончить это наступление в Москве. Были кровавые бои в Бахмуте, где каждый камень, каждый дом, каждый этаж давались кровью. Была гибель на море черноморского крейсера "Москва", были удары артиллерией по атомным станциям Запорожья. Были бессчетные дроны, полетевшие в глубь российской территории, опустошавшие Белгород, Брянск и Курск. Был переход границы украинскими подразделениями, которые вторглись на территорию России.



Иго изобрело тип войны, в котором оно сражалось с Россией руками украинцев. Натовское оружие валом шло на Украину, расширялся диапазон его применения. Оно доставало чуть ли не до Урала, било по Кремлю, жгло нефтеперегонные заводы России, а Россия, понимая, что воюет с НАТО, не смела нанести удар по натовским базам, по натовским аэродромам, пусковым установкам, по натовским центрам военного планирования, не решалась ввязываться в войну с могущественными силами НАТО. И готовила силы сдерживания - свою атомную триаду: стратегические бомбовозы, подводные лодки, межконтинентальные ракеты.



Все привычнее для русского слуха становились названия натовских военных систем: противотанковые "Джавелины" и беспилотные "Байрактары", американские гаубицы "Три топора", американские танки "Абрамсы", английские броневики "Брэдли", американские "Хаймарсы", ракеты "Атакамс" и "Шторм шедоу", бомбардировщики F-16 и космические группировки Илона Маска, развесившие над полем боя тысячи снайперских глаз.



Россия в XXI веке ведет войну с Западом в новых, еще небывалых формах, воспроизводит извечную схватку Запада и России. Таинственна природа этой схватки. Запад посылал в Россию тевтонский орден псов-рыцарей, чтобы отторгать и осваивать русские земли, добывать прекрасных русских полонянок, получать покорных русских рабов, но и еще для какой-то сокрытой от глаз, мистической цели, которая не была достигнута и канула в прорубях Чудского озера во время Ледовой сечи. Польские полки, развевая страусиные плюмажи, хотели захватить Смоленск и Псков, усадили на кремлевский престол царевича Владислава, желая обрести несметные российские пространства, золотые оклады икон, полные драгоценностей ризницы и царские сундуки, но еще для какой-то неясно брезжащей цели. Поляки были остановлены и изгнаны иконой Казанской Божьей Матери, которая вела за собой ополчение Ляпунова, народное войско Минина и Пожарского. Наполеон повел на Россию войско, состоящее из ста языцев. Вся Европа, одетая в мундиры наполеоновской армии, ведомая наполеоновскими маршалами, двинулась в Москву, чтобы наказать непокорного Александра I, привнести в русскую жизнь наполеоновский кодекс, сделать Россию покорной союзницей Франции. К этой очевидной, произносимой вслух цели стремился Наполеон, вторгаясь в Россию, но еще для какой-то неназванной цели, упрятанной в глубины его замыслов. И эта цель сгорела во время московского пожара, на багратионовских флешах, на покрытой тонким льдом Березине.



Гитлер шел в Россию, чтобы погубить коммунизм, захватить украинские черноземы, получить каспийскую нефть и уральские самоцветы. Все так, но была еще другая, потаенная, окутанная рейнскими туманами, музыкой Вагнера, грозными сладкозвучиями Ницше, была другая цель, которая развеяна в прах в снегах Волоколамска, в степях Сталинграда, на Зееловских высотах под Берлином. Что это за тайная цель, неуклонно побуждающая Запад посылать свои нашествия на Россию? Что это за мучительное, не оставляющее веками Запад недовольство, побуждающее его уничтожить Россию? В чем она, эта мистическая тайна беззакония?



Русская мечта о благодатном бытии, идеальном царстве, где царствуют райские смыслы, нет насилия, лжи и тьмы, нет угнетения слабого сильным, высоколобым - простодушного, где господствует божественная справедливость, вносящая гармонию не только в поведение людей, государства, но и природы, делающая мир гармоничным, создающая восхитительную симфонию народов, культур и верований. Это мечта о русском рае, которая не блекнет в самые темные, жестокие периоды русской истории, не затухает в душах русских людей в самые кромешные русские времена. Эта идея божественной красоты и божественной справедливости является укоризной для Запада, чье мировоззрение, чья мечта основаны на идее доминирования и господства, на идее иерархии и подчинения, где мир - пирамида, у подножия которой корчатся и изнывают множество покоренных культур и народов, а вершину венчает король, чья золотая корона украшена золотыми рогами. Два огромных несовместимых мировоззрения, русское и западное, соседствуют одно с другим, непрерывно сталкиваясь, и образ русского рая покрывается адской копотью европейских нашествий. Эта борьба извечна. Русская укоризна Западу неумолчна, она невыносима для Запада. Запад стремится в Россию, чтобы погасить этот русский светоч, истребить русскую мечту, отыскать и раздавить ту молекулу русского бессмертия, которая каждый раз поднимает Россию из пепла.



Сегодняшняя схватка на Украине - это не просто схватка американских "Хаймарсов" и русских "Искандеров", ракет "Шторм Шедоу" и сверхточных "Кинжалов". Это схватка мистических мировоззрений, которая обнаруживает себя в сегодняшнем мире, где одно мировоззрение требует для мира железный порядок, господство одних и подчинение других, а второе - рассматривает мир, населенный народами и культурами, как божественный, данный человечеству сад, где царят гармония и благоденствие.



Русский солдат, воюющий на Украине, не думает об этом. Он роет траншеи, разминирует развалины, уклоняется от наводнивших небо дронов, перегоняет свои артиллерийские орудия с места на место, укрываясь от гаубиц противника. Он штурмует высотки, берет укрепрайоны противника. Малой группой он просачивается к нему в тыл и разрушает командные пункты и коммуникации, за штурвалом навигаторов совершает маневры, уклоняясь от вражеских зенитных ракет. На железной палубе кораблей ведет огонь из скорострельных пушек по вражеским катерам-беспилотникам. Он умирает от ран, изнывает под пытками в украинских застенках, вытаскивает из развалин раненых и убитых товарищей. Он проклинает, молится, зарывается в землю и не думает о той схватке, что происходит в небесах, куда не долетают штурмовики Су-34, а схватываются другие силы - райские и адские смыслы.



Запад, оснащенный ультрасовременными технологиями, управляющий мировыми процессами, заглядывающий в будущее глазами своих продвинутых футурологов, Запад по-прежнему хочет узнать, где таится молекула русского бессмертия, как погасить эту великую негасимую свечу русского миросознания, мечту о благодатном, идеальном бытии, которая увлекает за собой все другие народы мира, отнимает их у ига, уводит из рабства.



*организации, признанные экстремистскими и запрещенные в РФ



**ликвидированные в РФ НКО-иноагенты



***СМИ закрыто в связи с призывами к экстремистской деятельности, насилию, с публикацией заведомо ложных сведений в отношении российских военнослужащих



****запрещенная в РФ террористическая организация Источник - завтра

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