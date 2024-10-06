Нефть закипает на фоне ближневосточного конфликта, - А.Башкатова

05:02 07.10.2024

06.10.2024



Все ценовые потолки для топливного рынка с лихвой преодолены

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



В российском правительстве объявили, что конфликт на Ближнем Востоке уже был частично заложен в нефтяные цены. Но рынок все равно сильно отреагировал на эскалацию: в конце минувшей недели котировки Brent устремлялись выше 79 долл. за баррель. Новый виток удорожания произошел из-за признания президента США Джозефа Байдена, что Вашингтон обсуждал возможный удар Израиля по нефтяным объектам Ирана. Эксперты тут же бросились наперегонки калькулировать, сколько стоила бы в таком случае нефть: 100, 150, 200 долл. за баррель. Это с лихвой удовлетворило бы запросы и крупнейших поставщиков, объединенных в ОПЕК+, и производителей сланцевой нефти в самих Штатах. Но такой плюс одновременно стал бы и минусом. Разбалансировка рынка, как уже предупреждали в правительстве РФ, чревата глобальным энергетическим кризисом.



Минэкономразвития сообщило, что в сентябре российская нефть сорта Urals стоила в среднем примерно 63 долл. за баррель. По сравнению с августом она потеряла около 10%: месяц назад средний уровень цен на этот сорт превышал 70 долл. за баррель.



Однако, во-первых, цены на российскую нефть все равно оказались выше, чем установленный западными странами потолок, тем более что в Азию Россия поставляет еще более дорогой, чем Urals, сорт – ESPO (см. также "НГ" от 29.09.24).



Во-вторых, если говорить именно о Urals и о ситуации первых дней октября, то, как подсчитали аналитики Reuters, она теперь стала стоить дороже 65 долл. за баррель. А для эталонной Brent прошлая неделя завершилась, по данным торгов, около отметки 78 долл. за баррель. Причем в пятницу в отдельные моменты котировки пробивали планку и в 79 долл. за баррель.



Рынок нефти буквально закипает на фоне новостей о дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта. Масла в огонь подлил президент США Джозеф Байден. Во время одного из своих общений с журналистами, 3 октября, отвечая на вопрос о том, поддержал бы Вашингтон удар Израиля по нефтяным объектам в Иране, Байден рассказал, что эта тема обсуждалась. Стенограмма выступления с такими ремарками опубликована на официальном сайте Белого дома США. Впрочем, Байден уже в традиционной для него манере отвечал тогда слегка невпопад. "Я думаю… Я думаю, что это было бы немного… В любом случае", – сказал он, не закончив свою мысль.



На следующий день в ходе пресс-брифинга последовали чуть более осознанные ответы. Байден сказал журналистам, что, по его данным, Израиль еще не принял окончательного решения о том, какой именно должен последовать ответный удар по Ирану. Но, как считает Байден, Израилю было бы лучше продумать какие-то альтернативные варианты вместо атаки на нефтяные месторождения в Иране. Впрочем, циркулирующие сегодня предположения о гипотетических альтернативах тревожат, мягко говоря, не меньше.



С учетом всех этих заявлений западные аналитики бросились подсчитывать, насколько могла бы подскочить цена нефти Brent в случае гипотетической атаки Израиля по нефтяным объектам Ирана. Например, в Goldman Sachs полагают, что котировки Brent могут в следующем году подскочить почти до 100 долл. за баррель. Аналитики Fitch сообщили, что в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке цена нефти Brent "взлетит выше 100 долл. за баррель", потенциально она может составить даже 150 долл. за баррель. А где 150 долл. за баррель, там недалеко и до другого, еще более экстремального прогноза – 200 долл. за баррель. С такими оценками выступил на американском телеканале CNBC один из аналитиков по сырьевым товарам шведского банка SEB.



Настолько сильный скачок нефтяных цен ожидается в случае, если конфликт будет предполагать еще и закрытие Ираном Ормузского пролива. Действительно, как уже поясняли в том числе российские аналитики, один из худших сценариев эскалации предполагает закрытие Ираном Ормузского пролива, "через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти". "Два других узких места в регионе – Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив", – обратила также внимание эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.



Уровень в 150–200 долл. за баррель, как следовало из оценок Международного валютного фонда, полностью удовлетворил бы запросы крупнейших поставщиков, входящих в ОПЕК+. В плюсе были бы и производители сланцевой нефти в США. Как ранее сообщали аналитики Bloomberg, сланцевой отрасли США с учетом особенностей добычи на всех месторождениях, включая дорогостоящие, требуется уровень цен не ниже 86 долл. за баррель. Эта оценка рентабельности увеличилась.



Между тем примерно 7–10 дней назад в западной прессе вновь и вновь появлялись, скажем так, вбросы о том, что нефтяные цены могут в ближайшее время обвалиться. То упоминалось якобы стремление Саудовской Аравии отвоевать свою нишу – версия про демпинг, которая имеет право на существование при любых ценах на нефть, в том числе при очень высоких.



То американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что представители Саудовской Аравии, причем в довольно грубой форме, якобы предупредили других производителей, что если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи, то цены на нефть обвалятся до 50 долл. за баррель. Как уточнялось, это заявление было воспринято как завуалированная угроза, что королевство действительно готово начать ценовую войну, если другие страны не будут соблюдать договоренности.



Но затем от ОПЕК последовало опровержение этой информации: "Сомнительные утверждения, связанные с анонимными источниками, не имеют никакого доверия и полностью сфабрикованы". Кроме того, в ходе прошедшего на минувшей неделе мониторингового заседания ОПЕК+ был отмечен высокий уровень исполнения соглашения за август и сентябрь.



"Те страны, которые по какой-то причине не исполнили обязательства по добыче нефти в определенные периоды, представили графики компенсации тех объемов, которые были излишне поставлены на мировые рынки. И постепенно эти графики будут компенсированы в сторону уменьшения", – сообщил по итогам вице-премьер Александр Новак. Отметим, что речь идет в том числе про Россию. Кроме того, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти. Следующая встреча запланирована на 1 декабря.



Новак признал, что, с одной стороны, рынок действительно "довольно-таки резко отреагировал" на ситуацию на Ближнем Востоке. Но с другой стороны, по мнению вице-премьера, это "не то колебание, которое могло бы быть". "Поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене", – сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Ранее вице-премьер уже пояснял, что без согласованных действий ОПЕК+ случилась бы сильнейшая разбалансировка нефтяных цен и это привело бы уже к мировому энергетическому кризису (см. "НГ" от 01.10.24).



Судя по прогнозу, который обнародовали аналитики Института ВЭБ (правда, еще до эскалации конфликта на Ближнем Востоке), "в перспективе до 2030 года страны – члены ОПЕК+, вероятнее всего, продолжат проводить активную политику по поддержанию баланса спроса и предложения".



Цены Brent при этом "в ближайшие три–четыре года будут колебаться в диапазоне 80–90 долл. за баррель, оставаясь относительно стабильными в реальном выражении", уточняли в Институте ВЭБ. Именно этот ориентир, судя по всему, сейчас и рассматривается как целевой.