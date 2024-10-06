Израиль ставит диверсии против Ливана на конвейер, - Игорь Субботин

05:04 07.10.2024

06.10.2024



Правительство Нетаньяху намерено расширить наступление на севере

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует углубить наступление в южных районах Ливана, утверждают местные издания. Для этого правительство во главе с Биньямином Нетаньяху может стянуть к зоне конфликта дополнительные силы. Несмотря на то что еврейское государство устранило генсека группировки "Хезболла" и, судя по всему, попыталось повторить этот сценарий с его предполагаемым преемником, главной задачей остается создание санитарной зоны в пограничных районах Ливана, чтобы вернуть в свои дома эвакуированных израильтян. "Хезболла" пока не дает решительного израильтянам отпора.



О том, что правительство Нетаньяху намерено расширить натиск на Ливан, сообщили израильские военные журналисты. По их данным, силам на северном фронте может понадобиться дополнительное подкрепление.



Ожидающееся расширение географии операций будет направлено на достижение заявленной правительством цели по возвращению гражданских в свои дома на севере Израиля, откуда они были эвакуированы с осени 2023 года. Приближение годовщины вторжения ХАМАС (7 октября) потребовало от Израиля усиления мер безопасности и в этом районе. В ЦАХАЛ сообщили, что граница у сектора Газа была укреплена – "для защиты как общин, так и приграничной зоны".



Израиль в выходные продолжил кампанию авиарейдов в Ливане. Военные проинформировали, что в ночь на 6 октября они совершили нападения на позиции "Хезболлы" в Бейруте, включая несколько складов оружия. Ливанские новостные агентства назвали ночные рейды ВВС Израиля самыми интенсивными и масштабными с начала операции "Стрелы севера". Район Дахия, расположенный к югу от Бейрута, был атакован ночью свыше 30 раз. В ЦАХАЛ систематически обвиняли "Хезболлу" в размещении складов оружия и производственных объектов под жилыми зданиями в ливанской столице. Но, несмотря на все риски для мирных ливанцев, операции против "партии Аллаха" израильское руководство останавливать не намерено.



Под вопросом до сих пор остается то, что из себя представляет состав высшего командного звена в шиитской организации. По данным арабских телеканалов, глава исполнительного совета "Хезболлы" Хашем Сафи ад-Дин, который считался претендентом на пост генсека после гибели Хасана Насраллы, был убит в результате одной из атак на Бейрут. Источник "Аль-Джазиры" в ливанских силах безопасности отметил, что высокопоставленный представитель "партии Аллаха" давно не выходил на связь. Собеседники "Аль-Джазиры" отметили: из группировки по-прежнему есть утечки, позволяющие Израилю находить одного лидера за другим.



Впрочем, по некоторым сведениям, новым лидером шиитской военизированной организации может стать Ибрагим Амин аль-Сайед, глава политического совета "Хезболлы". Он курирует отношения "партии Аллаха" с различными фракциями внутри Ливана и иностранными организациями, а также занимается выработкой общей линии на сирийском направлении, где группировка активно поддерживала официальный Дамаск на протяжении последнего десятилетия. Впрочем, критики утверждают, что аль-Сайед скорее всего откажется принять на себя полномочия нового генерального секретаря. Возможно, из-за опасений за собственную безопасность.



Источники в ЦАХАЛ утверждают, что "Хезболла" пытается держать свои силы на дистанции и отводить их вскоре после вступления в прямое столкновение. Члены группировки в основном атакуют противника за счет противотанковых ракет и самодельных взрывных устройств. "Хезболла" также держит большую часть своих сил глубоко в тылу, отказываясь полностью задействовать их на южном фронте. "Такое поведение указывает на то, что "Хезболла" сохраняет эффективное командование и управление, по крайней мере на тактическом уровне и, возможно, даже выше, несмотря на масштабные убийства израильтянами членов командования", – пишет американский Институт изучения войны.



Представители израильской военной разведки говорят о том, что боеспособность некоторых формирований "Хезболлы" качественно снизилась с начала "Стрел севера". Насколько это может повлиять на быстрое завершение израильского наступления, неизвестно, однако ослабление военного потенциала "партии Аллаха" было заявлено одной из целей операции ЦАХАЛ на территории соседней страны.



В Бейруте, похоже, готовятся к затяжной войне между Израилем и "Хезболлой". И.о. министра просвещения и высшего образования Ливана Аббас Халаби заявил, что начало занятий в школах и во всех учебных заведениях Ливана переносится. "Министерство не может взять себя ответственность перед той опасностью, которая угрожает 1,3 млн учащихся, а также учителям, поэтому начало учебного года переносится на 4 ноября. Оно не состоится 7 октября, как планировалось ранее", – проинформировал он на пресс-конференции. По словам Халаби, в настоящий момент помещения большинства государственных школ, техникумов и институтов используются для размещения беженцев из южных районов.



Вовлеченность Израиля в конфликты на двух театрах боевых действий заставляет часть его населения задумываться об отъезде. Как демонстрируют данные опроса, проведенного компанией Kantar Insights и гостелерадиокомпанией Kan, 23% граждан рассматривают возможность уехать. Вместе с тем 67% участников исследования указали, что даже не задумывались об отъезде. Еще 9% опрошенных не ответили на вопрос или сказали, что не могут сформулировать ответ. Только 1% респондентов заявили, что уже покидали Израиль и вернулись обратно или планируют вернуться. Опрос показал, что сторонники оппозиции чаще задумывались о возможности уехать (36%), чем те, кто поддерживает коалицию Нетаньяху (14%).