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Студенты не согласны: эхо ближневосточной трагедии в Германии, - ФСК
05:09 07.10.2024

05.10.2024 | ДМИТРИЙ СЕДОВ

Отторгая политическую практику насилия, молодое поколение пытается найти свои собственные пути в будущее

Три дня назад министр обороны Германии Ненси Фрезер резко осудила ликование палестинцев в Берлине по случаю иранской ракетной атаки Израиля. Она упрекнула выходцев с Ближнего Востока в кровожадности, обойдя своим вниманием тот факт, что днем ранее в Израиле многочисленные жители праздновали удары армии ЦАХАЛ по Южному Ливану.

Данный эпизод немецкой политики остался бы незамеченным, если бы не единственная политическая организация Германии, которая не вписывается в дружный хор берлинских произраильских политиков. Центральный совет мусульман открыто заявил, что на Ближнем Востоке "не все так однозначно" и тем самым выразил сомнение в правоте дела Тель-Авива. Такое заявление не могло не вызвать брожение умов – ведь немцы давно привыкли к тому, что их политикум, как верный пес, идет на поводке у Вашингтона и любые отклонения от заданной линии считаются заговором с целью мятежа.

Правда, на беду германских властей не все в этой стране маршируют под мотив "Янки дудл", и это опять студенты. Эти незрелые разумом молодые люди копируют поведение своих сверстников в других странах и никак не могут понять, почему весь мир считает (по мнению немецких СМИ), что Израиль в Газе якобы не практикует государственного терроризма. Остроумное требование ЦАХАЛ к мирным палестинским жителям освободить жилье перед бомбардировками воспринимается ими так же, как требование немецких карателей к жителям еврейских гетто выходить из укрытий перед обстрелом жилищ.

Напомним, студенческие протесты против действий Израиля в Газе в университетах Берлина полыхнули еще весной – летом текущего года. Появился пропалестинский палаточный лагерь у Свободного университета…

Настроения здесь были агрессивными: на многих из более сотни участников были надеты арафатки, из мегафона звучал запрещенный в Германии лозунг "От реки до моря". Помимо прекращения огня в секторе Газа, протестовавшие требовали от вуза разрыва связей с израильскими университетами. После они пытались занять аудитории, и руководство университета обратилось за помощью к полицейским. Почти 80 человек были временно задержаны.

"Эта форма протеста не направлена на обмен мнениями. Мы доступны для научного диалога, но не таким образом", – заявил тогда глава университета Гюнтер Циглер. Власти сделали все возможное, чтобы волнения приглушить, но неожиданно для них появилось открытое письмо немецких педагогов в защиту студентов, которое подписали более 1500 человек. "Независимо от того, согласны ли мы с конкретными требованиями протестного лагеря, мы […] защищаем их право на мирный протест, который также включает оккупацию университетских помещений". Аналогичные волнения имели место и в других германских университетах. Их участники требовали прекратить сотрудничество университетов с производителями оружия, поставляющими продукцию в Израиль (включая Boeing и Lockheed Martin), а также не принимать средства на научно-исследовательские проекты для Израиля. Также звучали призывы отчитываться о принятых от Израиля средствах и их расходовании, не вкладывать активы университетских фондов в израильские компании или компании, сотрудничающие с режимом Нетаньяху (включая Microsoft, Alphabet и Amazon), прекратить сотрудничество с "сионистскими" и некоторыми еврейскими организациями, изгнать "сионистов" из кампусов и руководящих органов университетов и предоставить амнистию для всех участников протестов.

Затем начался период студенческих каникул, и волнения улеглись, но с началом нового учебного года фрау Фрезер поджидают новые сюрпризы. Ей сегодня трудно исходить из того, что безобидный Центральный совет мусульман тихим шепотом напомнит о скорбной дате – 7 октября 2023 г., когда началась новая кровавая фаза кризиса на Ближнем Востоке. Известная в Германии как политик левой ориентации, Сара Вагенкнехт уже объявила, что эта дата не пройдет незамеченной. По ее мнению, среди студенчества готовятся протесты, которые, возможно, превратятся в погромы.

Насколько вероятны такие предположения, покажет время. Но очевидно одно: молодое поколение Германии не сумело впитать в себя идеологию насилия по-американски и пытается найти свои собственные пути в будущее.

Источник - fondsk.ru
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