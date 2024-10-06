 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Командир иранского спецназа КСИР генерал Каани перестал выходить на связь после авиаудара в Ливане
05:31 07.10.2024

Иранский генерал, поклявшийся "увидеть трупы американцев по всему Ближнему Востоку", возможно, погиб в результате израильского авиаудара, пишет New York Post, передает Tengrinews.kz.

Бригадный генерал Эсмаил Каани, глава элитного подразделения "Кудс" Ирана, перестал выходить на связь после израильской атаки в Ливане в пятницу, в результате которой мог быть убит предполагаемый новый глава "Хезболлы".

Некоторые арабские и израильские СМИ сообщают, что он мертв, в то время как другие сообщают о его ранении.

По словам неназванных членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, Каани в последний раз видели в Бейруте, куда его отправили помочь "Хезболле" восстановиться и перегруппироваться после серии атак со стороны Израиля.

Иранский солдат рассказал Times, что неизвестность о судьбе Каани вызывает панику среди солдат.

Силы "Кудс" Ирана оказывают поддержку антиизраильской "оси сопротивления", которая состоит из региональных военизированных организаций, включая палестинский ХАМАС в секторе Газа, хуситов в Йемене и "Хезболлу" в Ливане.

Пятничный израильский авиаудар стал одной из серии атак в Ливане, после того как Иран выпустил более 200 баллистических ракет по еврейскому государству в качестве возмездия за убийство Насраллы.

Мы сообщали, что ливанские силы безопасности также потеряли связь с Хашемом Сафиеддином, высокопоставленным местным функционером "Хезболлы" и предполагаемым преемником недавно убитого лидера группировки Хасана Насраллы.

Предполагается, что Каани и Сафиеддин могли погибнуть вместе в результате израильской атаки в пятницу.

Ранее СМИ писали, что авиаудар Израиля по Бейруту в ночь на 4 октября был направлен против Хашема Сафиеддина - двоюродного брата и возможного преемника Хасана Насраллы.

Источник - tengrinews.kz
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