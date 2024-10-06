Командир иранского спецназа КСИР генерал Каани перестал выходить на связь после авиаудара в Ливане

05:31 07.10.2024

Иранский генерал, поклявшийся "увидеть трупы американцев по всему Ближнему Востоку", возможно, погиб в результате израильского авиаудара, пишет New York Post, передает Tengrinews.kz.



Бригадный генерал Эсмаил Каани, глава элитного подразделения "Кудс" Ирана, перестал выходить на связь после израильской атаки в Ливане в пятницу, в результате которой мог быть убит предполагаемый новый глава "Хезболлы".



Некоторые арабские и израильские СМИ сообщают, что он мертв, в то время как другие сообщают о его ранении.



По словам неназванных членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, Каани в последний раз видели в Бейруте, куда его отправили помочь "Хезболле" восстановиться и перегруппироваться после серии атак со стороны Израиля.



Иранский солдат рассказал Times, что неизвестность о судьбе Каани вызывает панику среди солдат.



Силы "Кудс" Ирана оказывают поддержку антиизраильской "оси сопротивления", которая состоит из региональных военизированных организаций, включая палестинский ХАМАС в секторе Газа, хуситов в Йемене и "Хезболлу" в Ливане.



Пятничный израильский авиаудар стал одной из серии атак в Ливане, после того как Иран выпустил более 200 баллистических ракет по еврейскому государству в качестве возмездия за убийство Насраллы.



Мы сообщали, что ливанские силы безопасности также потеряли связь с Хашемом Сафиеддином, высокопоставленным местным функционером "Хезболлы" и предполагаемым преемником недавно убитого лидера группировки Хасана Насраллы.



Предполагается, что Каани и Сафиеддин могли погибнуть вместе в результате израильской атаки в пятницу.



Ранее СМИ писали, что авиаудар Израиля по Бейруту в ночь на 4 октября был направлен против Хашема Сафиеддина - двоюродного брата и возможного преемника Хасана Насраллы.